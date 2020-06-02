Стандарту, описывающему гигабитный Ethernet, скоро исполнится 22 года. До сих пор именно гигабитные сети работают практически у всех домашних пользователей и в подавляющем большинстве офисов. Преодоление гигабитного предела было… сложным, тернистым и неоднозначным. И если для крупных инфраструктурных предприятий вопрос с 10-, 20- и даже 40-гигабитным Ethernet давно решен, то для дома и офиса ускорение сетевых коммуникаций за пределы одного гигабита — задача не всегда тривиальная. О том, как организовать мультигигабитную сеть дома по обычному сетевому кабелю, — в этой статье.

Немного истории

Официальным годом принятия стандарта, описывающего 10-гигабитный Ethernet (10GE, 10GbE или 10 GigE), считается 2002-й (IEEE 802.3ае-2002), но этот стандарт описывал передачу данных исключительно по оптоволокну. Оптоволоконные 10-гигабитные сети получили широкое распространение в узких кругах, однако для домашнего применения использовать оптоволокно не слишком рационально: дорого, сложно, как правило — шумно и не слишком гибко.

Два года спустя 10-гигабитная скорость была стандартизована по медному твинаксиальному кабелю (практически коаксиал, только с двумя проводами). И лишь в 2006 году 10 Гбит были достигнуты в медной витой паре с характерным обжимным разъемом, хорошо известным любому, кто хоть раз подключал сетевое устройство. Именно этот стандарт, 10GBASE-T, представляет интерес для домашних пользователей, и именно о нем (и его более новых, но менее быстрых собратьях — 2.5GBASE-T и 5GBASE-T) мы сегодня и поговорим.

Определенный интерес представляет и классический способ агрегации линков, часто позволяющий добиться поставленной цели и без обновления сетевой инфраструктуры. Об этом способе мы тоже обязательно поговорим — как и о сопутствующих подводных камнях и мифах, его окружающих.

Для чего это нужно дома?

Для чего нужна мультигигабитная коммутация дома? Нет, в случае с инфраструктурными предприятиями и дата-центрами такого вопроса даже не возникает, но дома? Зачем, если не брать в расчет очумелые ручки и избыток свободного времени?

Во-первых (и, наверное, в-последних) — мультигигабитная коммутация нужна, если ты используешь сетевые хранилища. Любой, даже самый медленный жесткий диск, который будет установлен в NAS от Synology, QNAP или Asustor, с избытком преодолеет барьер, накладываемый гигабитным линком. Даже единичный жесткий диск способен обеспечить скорость чтения-записи порядка 225 Мбайт/с на внешних дорожках, минимум 110–119 Мбайт/с на самых внутренних и порядка 150 Мбайт/с в середине. Если использовать «зеркальный» RAID, то скорость чтения возрастет вдвое, а если брать RAID 0, то вдвое вырастет скорость записи. Таким образом, гигабитный линк становится тем самым бутылочным горлышком, которое не дает раскрыться всему потенциалу, заложенному в сетевые хранилища и современные жесткие диски.

Один из вариантов — отказаться от NAS и перейти на DAS (Direct Attached Storage, пресловутые внешние корпуса с USB), но сценарий их использования заметно отличается от сценария использования сетевых хранилищ.

Другой альтернативой будет агрегация портов Ethernet — если в твоем сетевом хранилище установлено хотя бы два сетевых выхода. Впрочем, у такого решения подводных камней чуть ли не больше, чем у мультигигабитной сети. Во-первых, агрегацию надо настроить не только в NAS, но и на каждом клиентском устройстве — а это значит, что тебе придется добавить второй сетевой адаптер в каждый компьютер, для которого нужна высокая скорость доступа к данным. Более того, потребуется проложить не один, а два сетевых кабеля — как в сторону NAS, так и в сторону компьютера. Наконец, тебе нужен будет коммутатор с достаточным количеством свободных портов. И если уж все равно приходится докупать второй сетевой адаптер и новый коммутатор, то почему бы не взять сразу с поддержкой мультигигабитной сети? Впрочем, о том, как можно настроить агрегацию, мы тоже обязательно поговорим — и для этого есть серьезные причины даже в том случае, если ты озаботился покупкой мультигигабитного коммутатора.

Начнем с подбора компонентов.