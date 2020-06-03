Содержание статьи
- Установка Empire
- Получение точки опоры
- Listener
- Stager
- Agent
- Эксплуатация и постэксплуатация Windows с Empire
- Базовые опции
- Раздел collection
- Раздел credentials
- Раздел management
- Раздел privesc
- Раздел situational_awareness
- Раздел persistence
- Эксплуатация и постэксплуатация macOS с Empire
- Эксплуатация и постэксплуатация Linux с Empire
- Заключение
Оригинальный проект PowerShell Empire уже давно не поддерживается, так что речь пойдет о его форке от BC-SECURITY. Этот форк продолжает развиваться и обновляться.
WARNING
Вся информация предоставлена исключительно в ознакомительных целях. Ни редакция, ни автор не несут ответственности за любой возможный вред, причиненный информацией из этой статьи.
Установка Empire
Если ты используешь Kali Linux, то для установки этого чудо-фреймворка потребуется выполнить всего лишь одну команду:
sudo apt install powershell-empire
Если на твоем компе другая система, нужно скачать файлы проекта и установить их вручную.
git clone https://github.com/BC-SECURITY/Empire.git
cd Empire
sudo ./setup/install.sh
Собственно, все: фреймворк Empire установлен в твоей системе.
Получение точки опоры
Перед тем как мы рассмотрим сам программный комплекс, давай разберемся со следующими понятиями:
- Listener — это локальный процесс, ожидающий бэкконнект с удаленного атакуемого хоста;
- Stager — загрузчик Agent’a, то есть полезной нагрузки на удаленный атакуемый хост;
- Agent — процесс (на удаленном атакуемом хосте), который соединяется с нашим Listener’ом;
- Module — код, выполняемый Agent’ом для достижения определенных целей.
Запустим Empire командой
powershell-empire. Ты увидишь такое окно.
Для получения точки опоры используется следующий порядок действий: создание Listener’a -> создание Stager’a для этого Listener’a -> запуск нагрузки на удаленном хосте (создание Agent’a).
Listener
Для создания Listener’a нужно войти в соответствующий интерфейс командой
listeners.
Сейчас у нас нет активных листенеров. Создать его можно командой
uselistener, но давай посмотрим, какие типы листенеров нам может предложить Empire.
uselistener <TAB>
Поясню, что здесь что:
dbx— Dropbox-листенер (хорош, чтобы уклоняться от обнаружения, но требует токен для Dropbox API);
http— обычный HTTP/HTTPS-листенер;
http_com— HTTP/HTTPS-листенер, использующий объект IE COM;
http_foreign— HTTP/HTTPS-листенер для сторонней нагрузки Empire;
http_hop— HTTP/HTTPS-листенер для перенаправления команд другому листенеру, что помогает скрыть исходный IP (требует параметр RedirectListener);
http_mapi— HTTP/HTTPS-листенер для использования с Liniaal, что позволит получить управление через Exchange-сервер;
meterpreter— HTTP/HTTPS-листенер для сторонней нагрузки Meterpreter;
onedrive— onedrive-листенер (требует регистрацию приложения https://apps.dev.microsoft.com)
redirector— инструмент для перехода от одного агента к другому.
С типами листенеров разобрались, а теперь давай посмотрим, как с ними работать. Для начала выбираем тип (для примера возьмем самый простой — HTTP).
uselistener http
Получить справку по выбранному листенеру можно командой
nfo.
Использованием прокси уже никого не удивишь, но мы можем назначить дату, когда листенер будет удален, а еще определенные часы работы (это очень удобно!). При использовании HTTPS нужно также указать путь к сертификату. Но теперь к основному: назначим имя листенера, адрес хоста для бэкконнекта и порт.
set Name l1
set Host http://192.168.6.1
set Port 4321
И запустим листенер командой
execute.
Теперь в интерфейсе listeners мы наблюдаем только что запущенный листенер.
Переходим ко второй стадии.
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