Многие слышали про Empire — инструмент постэксплуатации Windows, Linux и macOS. В статье я затрону все аспекты работы с ним, а также расскажу, какие именно функции фреймворка мы часто используем на практике. И даже если ты опытный пентестер или редтимер, я думаю, ты отметишь для себя что-то новое и полезное.

Оригинальный проект PowerShell Empire уже давно не поддерживается, так что речь пойдет о его форке от BC-SECURITY. Этот форк продолжает развиваться и обновляться.

WARNING Вся информация предоставлена исключительно в ознакомительных целях. Ни редакция, ни автор не несут ответственности за любой возможный вред, причиненный информацией из этой статьи.

Установка Empire

Если ты используешь Kali Linux, то для установки этого чудо-фреймворка потребуется выполнить всего лишь одну команду:

sudo apt install powershell-empire

Если на твоем компе другая система, нужно скачать файлы проекта и установить их вручную.

git clone https://github.com/BC-SECURITY/Empire.git cd Empire sudo ./setup/install.sh

Собственно, все: фреймворк Empire установлен в твоей системе.

Получение точки опоры

Перед тем как мы рассмотрим сам программный комплекс, давай разберемся со следующими понятиями:

Listener — это локальный процесс, ожидающий бэкконнект с удаленного атакуемого хоста;

Stager — загрузчик Agent’a, то есть полезной нагрузки на удаленный атакуемый хост;

Agent — процесс (на удаленном атакуемом хосте), который соединяется с нашим Listener’ом;

Module — код, выполняемый Agent’ом для достижения определенных целей.

Запустим Empire командой powershell-empire . Ты увидишь такое окно.

Для получения точки опоры используется следующий порядок действий: создание Listener’a -> создание Stager’a для этого Listener’a -> запуск нагрузки на удаленном хосте (создание Agent’a).

Listener

Для создания Listener’a нужно войти в соответствующий интерфейс командой listeners .

Сейчас у нас нет активных листенеров. Создать его можно командой uselistener , но давай посмотрим, какие типы листенеров нам может предложить Empire.

uselistener <TAB>

Поясню, что здесь что:

dbx — Dropbox-листенер (хорош, чтобы уклоняться от обнаружения, но требует токен для Dropbox API);

— Dropbox-листенер (хорош, чтобы уклоняться от обнаружения, но требует токен для Dropbox API); http — обычный HTTP/HTTPS-листенер;

— обычный HTTP/HTTPS-листенер; http_com — HTTP/HTTPS-листенер, использующий объект IE COM;

— HTTP/HTTPS-листенер, использующий объект IE COM; http_foreign — HTTP/HTTPS-листенер для сторонней нагрузки Empire;

— HTTP/HTTPS-листенер для сторонней нагрузки Empire; http_hop — HTTP/HTTPS-листенер для перенаправления команд другому листенеру, что помогает скрыть исходный IP (требует параметр RedirectListener);

— HTTP/HTTPS-листенер для перенаправления команд другому листенеру, что помогает скрыть исходный IP (требует параметр RedirectListener); http_mapi — HTTP/HTTPS-листенер для использования с Liniaal, что позволит получить управление через Exchange-сервер;

— HTTP/HTTPS-листенер для использования с Liniaal, что позволит получить управление через Exchange-сервер; meterpreter — HTTP/HTTPS-листенер для сторонней нагрузки Meterpreter;

— HTTP/HTTPS-листенер для сторонней нагрузки Meterpreter; onedrive — onedrive-листенер (требует регистрацию приложения https://apps.dev.microsoft.com)

— onedrive-листенер (требует регистрацию приложения https://apps.dev.microsoft.com) redirector — инструмент для перехода от одного агента к другому.

С типами листенеров разобрались, а теперь давай посмотрим, как с ними работать. Для начала выбираем тип (для примера возьмем самый простой — HTTP).

uselistener http

Получить справку по выбранному листенеру можно командой nfo .

Использованием прокси уже никого не удивишь, но мы можем назначить дату, когда листенер будет удален, а еще определенные часы работы (это очень удобно!). При использовании HTTPS нужно также указать путь к сертификату. Но теперь к основному: назначим имя листенера, адрес хоста для бэкконнекта и порт.

set Name l1 set Host http://192.168.6.1 set Port 4321

И запустим листенер командой execute .

Теперь в интерфейсе listeners мы наблюдаем только что запущенный листенер.

Переходим ко второй стадии.