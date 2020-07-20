Даже если хакера съели, у него останется как минимум два выхода. А вот если хакера задержали суровые люди в погонах, выходов может оказаться меньше. Обычно в подобных случаях советуют нанять толкового адвоката и надеяться на лучшее, а еще в ожидании развязки можно озаботиться придумыванием пары-тройки надежных отмазок. Какие из них могут сработать, а какие лучше вообще не пускать в ход, мы сегодня и обсудим.

INFO Если тебе интересна тематика противостояния киберпреступников и правоохранителей, рекомендуем ознакомиться с прошлой статьей, в которой рассказывалось, как в России судят киберзлодеев и насколько строга наша судебная система к ним.

В зарубежных фильмах судебный процесс представляет собой поле битвы, где на глазах публики красноречивый адвокат сражается с непреклонным государственным обвинителем, а за всем этим свысока наблюдает судья. На деле же судебный процесс скучен и однообразен. В большинстве случаев все сводится к зачитыванию постановления суда. Состязательность условная, и это неудивительно — ответы на все вопросы получены еще на этапе следствия, а судьи, отлично подкованные в вопросах юриспруденции, в компьютерных технологиях понимают куда меньше и потому плохо различают понятия ransomware, bruteforce и пентест. Иными словами, в своих решениях они часто опираются на заключения следователей.

По этой причине состязание и борьба переносятся на этап следствия. Именно там формируется доказательная база, которая будет потом предъявлена в качестве обвинения. И как раз на этом этапе обвиняемые в совершении компьютерных преступлений пытаются всеми способами оправдать себя и выстроить защиту, проявляя иногда завидную фантазию и смекалку.

Популярные отмазки

Я не знал, что ПО вредоносное

С появления в Уголовном кодексе РФ статьи 273 «Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ» споры и дискуссии о том, что же все-таки может быть признано вредоносным ПО, не утихают ни на минуту. Оставим демагогию юристам и обратимся к практике.

Основанием для признания ПО вредоносным выступает заключение эксперта. За последние годы «вредоносным» признано большое количество программ и утилит. Среди них ScanSSH, Intercepter-NG, NLBrute, UBrute, RDP Brute, sqlmap, Netsparker, SQLi Dumper, Router Scan, Private Keeper, Havij, Metasploit, Armitage, DUBrute, Lamescan, Fast RDP Brute, njRAT, Acunetix. В эту же кучу эксперты часто сваливают фишинговые страницы, активаторы, кейгены, патчи и банковские трояны.

Помимо явной малвари, в списке присутствуют легальные инструменты для пентеста: например, Acunetix и Netsparker, причислять которые к вредоносным не совсем корректно. Не меньше вопросов вызывает включение в этот список sqlmap, Metasploit и Armitage, которые входят в состав Kali Linux. После этого осталось только запретить саму операционную систему.

Дело в том, что однозначно сказать, является ли ПО вредоносным, невозможно. Определение вредоносности дается всякий раз в зависимости от обстоятельств применения этого ПО. Простой пример: использование Acunetix Web Vulnerability Scanner 8 для выявления уязвимостей специалистами компании на принадлежащем ей ресурсе не образует состава преступления. А вот использование этого же ПО киберзлодеем для взлома чужого сервера делает его вредоносным. Такая правовая коллизия.

В общем, заявление о том, что подозреваемый не имел ни малейшего представления о вредоносности свойств используемых им программ, впечатления на следователей и суд не производят. И смягчению наказания тоже не способствуют.

Мой компьютер взломали, атаки совершал не я!

Неплохая попытка уйти от ответственности. На компьютере был разрешен удаленный доступ по RDP, неизвестный киберзлодей подобрал логин и пароль и творил темные дела, пока настоящий пользователь даже не подозревал об этом.