Собирать свою коллекцию хакерских тулз — это отлично, но теперь принято брать за основу один из специализированных дистрибутивов. Обычно это Kali, но мы рассмотрим не только его, но и другие дистры для пентеста, подчас не менее эффективные, а в каких-то областях и более полезные.

Дистрибутивов для пентеста множество. Одни популярны, другие — не очень, но все они преследуют цель дать хакеру удобный и надежный инструмент на все случаи жизни. Большинством из программ в составе таких кастомизированных сборок средний хакер никогда не воспользуется, но для понтов статусности их добавляют («Смотри, у тебя 150 утилит, а у меня — 12 000!»). Сегодня мы постараемся сделать обзор большинства интересных дистрибутивов, как популярных, так и незаслуженно забытых. Если же мы что-то упустили — не стесняйся использовать комментарии. Поехали!

WARNING Хотя эти дистрибутивы и предназначены для атак, ответственность за их использование несешь только ты! Не забывай, что применение этих знаний во вред карается по закону.

NST

Первый релиз: 2003 год

2003 год Основан на: Fedora

Fedora Платформы: x64

x64 Графическая оболочка: MATE

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Начнем с малоизвестного, но оттого не менее интересного дистрибутива. NST (Network Security Toolkit) основан на Fedora и предназначен для сетевых атак. В основе интерфейса — MATE, который вызывает ощущение начала нулевых. В комплекте идет несколько десятков самых важных инструментов, в основном сетевые сканеры, клиенты для всевозможных служб и разного рода перехватчики трафика. Но не хватает таких полезностей, как, например, masscan, и даже банального aircrack, хотя airsnort имеется.

Больше всего вкусностей можно найти в папке Applications → Internet. Тут у нас и Angry IP Scanner, написанный, кстати, на Java, и Ettercap, и даже OWASP ZAP, о котором мы уже писали в «Хакере». Есть неплохой сборник модулей для всевозможного спуфинга и скана у пакета netwag. В деле он показал себя неплохо, жаль только, не очень удобен и жутко устарел.

Весь проверенный мной софт работает прекрасно. В общем, всем скучающим по древнему интерфейсу и привычным инструментам рекомендуется.

Kali

Первый релиз: 2013 год

2013 год Основан на: Debian

Debian Платформы: x86, x64, ARM, VirtualBox

x86, x64, ARM, VirtualBox Графическая оболочка: Xfce

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Как ты, конечно, знаешь, Kali — один из самых распиаренных дистрибутивов для хакеров, и было бы странно, если бы мы про него не написали. О нем знают даже школьники, а с относительно недавних пор он доступен в виде приложения прямо из Microsoft Store! Конечно, доступность — несомненный плюс, но система слегка перегружена набором инструментов (хотя и не так сильно, как BlackArch), к тому же часть из них из коробки работает криво или не работает вообще.

Защиты от дурака в Kali тоже не предусмотрено. Как показывает практика, не всем пользователям понятно, что не стоит делать эту систему основной. От ядра до оболочки она была создана и оптимизирована для выполнения боевых задач на фронтах ИБ и плохо пригодна для спокойной ежедневной работы. Многие нужные в быту механизмы там попросту отсутствуют, а попытка их установить, скорее всего, вызовет сбои в нормальной работе ОС, если не выведет ее из строя полностью.

Короче, Kali как спички — мощная штука в умелых руках, ее легко достать, но детям лучше не давать. Охватить разом все возможные официальные и неофициальные утилиты (а их, на минуточку, больше 600) этой системы не представляется возможным хотя бы потому, что постоянно появляются новые и новые модули, фреймворки, утилиты и прочие прибамбасы.

Kali предназначена для широкого спектра задач, но основная из них — атаки в сетевой среде, например, поиск уязвимостей в веб-приложениях и получение доступа к беспроводным сетям. Как наследник BackTrack, Kali вообще неплохо приспособлена для работы с беспроводными каналами связи, в особенности Wi-Fi. Проверка на прочность удаленных хостов тоже возможна с помощью, например, Metasploit (подробнее о нем — в нашем недавнем обзоре), но именно на работу с Wi-Fi ориентировано ядро и значительная часть инструментов.

Еще из плюсов отмечу наличие в штатной поставке большого количества словарей для различных атак, не только на Wi-Fi, но и на аккаунты в интернете и на сетевые службы.

Для еще большего удобства использования на официальном сайте предлагается версия дистрибутива для виртуальных машин, ведь при взломе куда разумнее использовать систему без установки — мало ли кто потом будет копаться в твоем компе!

Вердикт такой: если умеешь пользоваться — классная штука, но не вздумай показывать ее ребенку. Один из авторов видел, что будет, если нарушить это указание.

DEFT

Первый релиз: 2005 год

2005 год Основан на: Ubuntu

Ubuntu Платформы: x86

x86 Графическая оболочка: LXDE

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Родина DEFT — солнечная Италия, и он щедро, как пицца сыром, посыпан разнообразными инструментами для разведки и взлома. При этом они не примотаны к дистрибутиву синей изолентой, а вполне гармонично встроены в него. Все вместе напоминает интересный и полезный в жизни швейцарский нож.

Разработан DEFT на платформе Lubuntu и снабжен удобным графическим интерфейсом. В продукт входит набор профильных утилит, начиная с антивирусов, систем поиска информации в кеше браузера, сетевых сканеров и других полезностей и заканчивая инструментами, которые необходимы при поиске скрытой информации на диске.

Используя эту ОС, не составит труда получить доступ к стертым, зашифрованным или поврежденным данным на различных видах физических носителей.

Основной инструментарий прячется в разделе DEFT, который, в свою очередь, находится в некотором подобии меню «Пуск».

Изначально этот дистрибутив был предназначен для нужд сетевой полиции и специалистов по реагированию на инциденты в области ИБ, поэтому еще одна сильная сторона DEFT — это конкурентная разведка, в том числе анализ взаимосвязей аккаунтов соцсетей.

Есть даже интересная утилита для обнаружения геолокации заданного аккаунта LinkedIn или Twitter. Я не смог проверить, насколько эффективно это работает в данный момент, но с определением принадлежности аккаунта к стране и городу она справляется.

В отличие от Kali Linux или Tsurugi, в DEFT защита от дурака встроена. Без должной подготовки почти ни один инструмент попросту не запустить, а без глубокого понимания работы защитных механизмов тут вообще делать нечего.

Буквально каждое приложение или опция требует прав root, так что не спеши сразу запускать все подряд или создавать непривилегированного пользователя.

Также я обнаружил «подарочек»: несколько репозиториев, откуда DEFT берет обновы, закрыты ключами. Пару дней я рылся по форумам, пока не нашел, откуда запросить данные, да и сами ключи тоже нашлись.

В итоге эта система хороша для форензики и расследования инцидентов, в особенности если есть физический доступ к носителям информации — будь то диск, флешка или смартфон (хакера, начальника, сотрудника, конкурента, жены, любовницы, ее бати — нужное подчеркнуть).