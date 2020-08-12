Глава Mozilla и председатель Mozilla Foundation Митчелл Бейкер (Mitchell Baker) сообщила, что в скором времени организация будет вынуждена уволить 250 сотрудников, чтобы укрепить свое финансовое положение.

В блоге Бейкер объясняет, что Mozilla вынуждена пересматривать свои планы и подстраиваться под новые реалии, сильно изменившиеся после COVID-19. Так, после начала пандемии руководство Mozilla пыталось минимизировать финансовые последствия, которые повлек за собой кризис в области здравоохранения. Для этого были приняты «немедленные меры по сокращению затрат», в том числе был приостановлен прием на работу, сокращены некоторые выплаты и приостановлено проведение встреч All-Hands.

К сожалению, теперь Бейкер резюмирует, что планы, построенные до пандемии коронавируса, все же не удастся претворить в жизнь. Начиная с весны 2020 года в Mozilla велось обсуждение необходимых перемен, включая увольнения, и теперь решение было принято окончательно.

«Мы сокращаем штат MoCo примерно на 250 должностей, а также сворачиваем наши текущие операции в Тайбэе, Тайвань. Еще около 60 человек перейдут в другие команды. Люди, которые подпадают под сокращение – это настоящие “мозилльцы”, высокоуровневые профессионалы, с великолепными навыками, экспертизой и самоотдачей. Данная ситуация ни в коей мере не отражает их личные или профессиональные качества», — пишет Бейкер.

Всем уволенным сотрудникам выплатят выходное пособие за оставшуюся часть года, а также бонусы за первое полугодие. Кроме того, Mozilla создаст специальный каталог талантов, где «прорекламирует» навыки и опыт уволенных сотрудников (разумеется, с их согласия).

Учитывая, что в общей сложности штат Mozilla составлял примерно 1000 человек, и ранее в этом году организация уже сократила 70 работников, получается, в 2020 году Mozilla лишилась трети своего штата.

Также Бейкер сообщает, что в скором будущем Mozilla пересмотрит свою бизнес-модель и сосредоточит усилия на финансово жизнеспособных продуктах. Похоже, организация собирается переориентироваться на коммерческие продукты, и в первую очередь речь идет о сервисе Mozilla VPN, который был официально запущен совсем недавно.

Стоит отметить, что ранее около 90% всей выручки Mozilla приходилось на сделку с Google (Google выключен в браузер Firefox в качестве поисковой системы по умолчанию), но этот контракт заканчивается в конце текущего года, и он не был продлен. Из-за этого многие специалисты высказывают опасения на тему того, что произойдет с Mozilla после 2021 года.