Ранее на этой неделе мы рассказывали о том, что из Mozilla уволили 250 сотрудников, а еще 60 сотрудников перешли в другие команды. Глава Mozilla и председатель Mozilla Foundation Митчелл Бейкер (Mitchell Baker) сообщила, что организация вынуждена пересматривать свои планы и подстраиваться под новые реалии, сильно изменившиеся после COVID-19, и разными способами укреплять свое финансовое положение.

Учитывая, что в общей сложности штат Mozilla составлял примерно 1000 человек, и ранее в этом году организация уже сократила 70 работников, получается, в 2020 году Mozilla лишилась трети своего штата.

Кроме того, в своем послании Бейкер сообщала, что в скором будущем Mozilla пересмотрит свою бизнес-модель и сосредоточит усилия на финансово жизнеспособных продуктах. Нужно отметить, что ранее около 90% всей выручки Mozilla приходилось на сделку с Google (Google выключен в браузер Firefox в качестве поисковой системы по умолчанию), но этот контракт заканчивается в конце текущего года, и он не был продлен. Из-за этого многие специалисты высказывали опасения на тему того, что произойдет с Mozilla после 2021 года.

Впрочем, на этой неделе издание ZDNet, со ссылкой на собственные анонимные источники в индустрии, заверило, что контракт с Google, скорее всего, будет продлен. По информации журналистов, официальные лица Mozilla объявят о продлении соглашения осенью текущего года. Новое соглашение о поиске гарантирует, что Google останется поиском по умолчанию в Firefox до 2023 года, и это будет приносить Mozilla примерно от 400 до 450 миллионов долларов в год.

В Mozilla косвенно подтвердили эту информацию, сообщив журналистам, что организация намерена продолжить сотрудничество с Google и даже расширять его.

Но вернемся к теме сокращения штата. Хотя в своем заявлении Митчелл Бейкер не сообщала, какие именно специалисты будут уволены, издание SecirutyWeek пишет, что по меньшей мере два ИБ-специалиста попали под увольнение. Один из них — Сара Хаффман (Sarah Huffman) которая за протяжение двух с половиной лет занимала должность риск-менеджера по информационной безопасности, а второй — Михал Пурзински (Michal Purzynski), ИБ-эксперт из команды управления угрозами.

Пурзински, который проработал в Mozilla более восьми лет, рассказывает в Twitter, что сократили не только его: была распущена вся команда управления угрозами. По его мнению, таким образом Mozilla вообще лишила себя возможности обнаруживать инциденты и реагировать на них.

They killed entire threat management team. Mozilla is now without detection and incident response.



Tristan, Alicia, Lucius, even our new director are gone