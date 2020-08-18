Установка специального безопасного браузера — это один из способов быстро и легко повысить уровень своей приватности. Только браузеров этих развелось в последнее время как блох на барбоске. С какими из них не страшно и в огонь, и в воду, и на сайты для взрослых, а с какими лучше дальше Яндекса не ходить вовсе? Сегодня мы попытаемся найти ответ на этот животрепещущий вопрос.

Когда-то на «Горбушке» водилась особая порода мужичков с хитрым прищуром, у которых обыватели могли приобрести по сходной цене компакт-диск с адресно-телефонной базой жителей Москвы и остального Подмосковья вплоть до Камчатки. Сейчас торговлей персональными данными занимаются куда более крутые ребята: социальные сети конкурируют в этом бизнесе с поисковиками, от которых с небольшим отрывом отстают банки и прочие коммерческие структуры.

Для трекинга юзеров используются не только файлы cookies и пресловутое отслеживание по IP, но и так называемый отпечаток браузера, включающий данные о версии программы, разрядности ОС, языковых настройках, User Agent, экранном разрешении и иных технических параметрах системы. Еще есть технология Evercookie, реализованная с помощью специального приложения на JavaScript, и поведенческий анализ, когда специальные скрипты собирают информацию о действиях пользователя — времени просмотра веб-страниц, скорости прокрутки, нажатиях на ссылки и прочем. Отследить, а тем более заблокировать все эти функции не так-то просто.

В настройках любого современного браузера можно отыскать раздел «Безопасность», где собраны связанные с приватностью и конфиденциальностью параметры. Так, в Chrome присутствует режим «безопасного просмотра» веб-страниц со встроенной защитой от «потенциально опасных» сайтов, возможность включить собственную DNS-службу, а также настроить электронные ключи и сертификаты. В Opera есть собственный VPN, больше похожий на банальный прокси, и возможность запретить веб-узлам отслеживать исходящий трафик. Плюс та же стандартная «защита от вредоносных сайтов». Firefox имеет встроенную защиту от трекинга, позволяет настроить параметры хранения паролей, cookies и истории браузера.

Однако все эти технические ухищрения нивелируются возможностью установки плагинов, которые могут творить почти все, что угодно их разработчикам. Некоторые плагины способны отправлять личные данные на удаленный сервер, отслеживать действия пользователя, встраивать в просматриваемые веб-страницы рекламу. В общем, если элементарная защита от слежки встроена практически во все современные браузеры, то защита от юзера там напрочь отсутствует.

Считается, что безопасные, или, как их еще называют, защищенные, браузеры — это «чистая» программа без всяких свистелок и дополнений, заточенная под максимальную конфиденциальность. Они позволяют работать в интернете, оставляя минимум цифровых следов, блокируют передачу телеметрии и сбор данных. Они осторожно относятся к файлам cookies, истории просмотра и более бережно хранят данные форм, которые заполняет пользователь, либо не хранят их вовсе. Но главное — большинство из них не поддерживает установку сторонних непроверенных расширений, в числе которых к браузеру может «прилипнуть» что-нибудь нехорошее.

Когда речь заходит о защищенных программах для просмотра веб-страниц, первым делом вспоминаешь Tor Browser, хорошо известный всем и каждому. Именно поэтому его мы и не будем рассматривать в этой статье. Тем более что Tor Browser чаще используется именно как инструмент для серфинга по даркнету. Вместо него мы пристально взглянем на шесть альтернативных программ, которые их разработчики позиционируют как безопасные и защищенные браузеры для Windows.

Доверяй, но проверяй!

Чтобы узнать, стоит ли доверять подобным программам, я решил не изобретать сложных стендов и не заниматься постройкой специальной лаборатории. Для сравнения защищенных браузеров вполне достаточно виртуалки со свежеустановленной виндой и нескольких онлайновых тестов, специально созданных для проверки уровня безопасности подобных программ. Вот они.

Qualys Browser Check — проверяет уязвимости в браузере и тестирует настройки работы с файлами cookies. По умолчанию для прохождения теста предлагается установить специальный плагин, но можно обойтись и без него, воспользовавшись ссылкой на сайте.

Cloudflare Browsing Experience Security Check — тест от известной компании Cloudflare, проверяет используемые браузером DNS, сертификаты, настройки cookies и наличие известных уязвимостей.

Privacy Analyzer — комплексная проверка браузера на возможность утечки данных. Проверяется отслеживание по IP, отпечатку браузера, тестируются настройки приватности.

Panopticlick — тест на third-party tracking cookies и отслеживание по отпечатку браузера.

Webkay — сервис, демонстрирующий всю информацию, которую твой браузер передает веб-сайтам в интернете.

Итак, с критериями оценки разобрались. Теперь перейдем к нашим подопытным браузерам — какие результаты они нам покажут с настройками по умолчанию? Сейчас узнаем!

Comodo Dragon

Разработчик: Comodo Group

Comodo Group Сайт: comodo.com/home/browsers-toolbars/browser.php

Comodo Dragon, пожалуй, самое раскрученное решение для безопасного серфинга в сети после Tor Browser. Dragon претендует на роль универсального решения для тех, кому неохота ждать по полчаса, пока запустится Tor.

INFO Репутация Comodo однажды серьезно пострадала — когда в 2016 году компанию уличили в том, что ее продукты без спроса ставили на компьютеры VNC-сервер.

На самом деле чуваки из Comodo сделали целых два секьюрных браузера с одним и тем же набором функций, но на разных движках: Comodo Dragon на платформе Chromium и Ice Dragon на базе Firefox. Среди заявленных возможностей — встроенная защита от малвари, использование безопасных DNS, блокировка cookies и валидация доменов для борьбы с фишингом.