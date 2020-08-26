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SMS-фишинг по-новому
Smear phishing: a new Android vulnerability — заметка об интересном (и неисправленном) баге Android, позволяющем выполнить спуфинг отправителя SMS-сообщения.
Небольшая предыстория. SMS-сообщения могут не только быть отправлены с какого-то номера телефона, но и иметь в качестве отправителя так называемый Sender ID. Это поле, которое состоит из букв и цифр и по факту никем не регулируется. Любой желающий может воспользоваться SMS-шлюзом (например, ClickSend) и отправить тебе сообщение, в котором в качестве Sender ID будет указан Google или даже BillGates.
Сам по себе такой вид фишинга известен давно, но в своем дефолтовом варианте он может ввести в заблуждение только твою маму. Дело в том, что если у тебя в контактах уже есть телефон Билла Гейтса, то сообщение с номера BillGates будет выглядеть крайне подозрительно:
- оно попадет в отдельную ветку разговора;
- оно не будет привязано к существующему контакту;
- поле «Отправитель» (BillGates вместо номера) будет выглядеть крайне странно.
Обойти эту проблему можно было бы, указав в Sender ID реальный телефон Билла Гейтса. В этом случае ОС посчитала бы такое сообщение настоящим сообщением от этого человека, добавила бы сообщение к существующему диалогу и привязала к контакту. Но у тебя вряд ли получится так сделать, потому что SMS-шлюзы блокируют исключительно цифровые Sender ID.
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