Ес­ли спро­сить поль­зовате­лей, какую вер­сию Windows они счи­тают самой удач­ной, надеж­ной и удоб­ной, мно­гие про­голо­суют за Windows 2000. Жаль, но под нее уже не най­ти драй­веров, не уста­новить сов­ремен­ное ПО, не нас­тро­ить Wi-Fi, да и вооб­ще пол­ноцен­но поль­зовать­ся ей сегод­ня уже невоз­можно… Или все‑таки воз­можно? А давай про­ведем экспе­римент: уста­новим и скон­фигури­руем Win2K так, что­бы она смог­ла слу­жить пол­ноцен­ной рабочей ОС на каком‑нибудь ста­ром компь­юте­ре!

Бе­зус­ловно, в 2022 году «офи­циаль­ная» Windows 2000 даже с уста­нов­ленным SP4 — это все‑таки опе­раци­онная сис­тема 19-лет­ней выдер­жки, и работа в ней будет напоми­нать изощ­ренную пыт­ку. На Windows 2000 не уста­новит­ся ни один сов­ремен­ный бра­узер, а без него, в свою оче­редь, ты не смо­жешь нор­маль­но сер­фить в интерне­те. Неиз­бежно воз­никнут проб­лемы с под­дер­жкой и дру­гих прик­ладных прог­рамм, с под­клю­чени­ем к бес­про­вод­ным сетям, с перифе­рией, появив­шей­ся на свет нам­ного поз­же самой опе­раци­онной сис­темы. Глав­ная при­чина всех этих проб­лем — отсутс­твие в уста­рев­ших биб­лиоте­ках Windows 2000 целого ряда фун­кций, которые исполь­зуют сов­ремен­ные прог­раммы. Ну и конеч­но же, дефицит драй­веров.

По­это­му мы не будем даже пытать­ся вод­рузить на компь­ютер Windows 2000 в ее пер­воздан­ном виде. Вмес­то это­го мы уста­новим на нее пакет KernelEx, соз­данный жителем Япо­нии с таинс­твен­ным ником BlackWingCat. KernelEx — это рас­ширение ядра для Win2K, которое добав­ляет в нее ряд биб­лиотек и сис­темных фай­лов из Windows XP, в резуль­тате чего в этой сис­теме смо­гут работать некото­рые прог­раммы, успешно запус­кавши­еся в XP и даже в Vista.

Не­кото­рые, но, конеч­но, далеко не все. Тем не менее, внед­рив в Windows 2000 KernelEx, уста­новив допол­нитель­ный софт и нем­ножко поковы­ряв­шись в нас­трой­ках, мож­но прев­ратить «двух­тысяч­ную» во впол­не рабочую сис­тему, которая вдох­нет вто­рую жизнь в какой‑нибудь ста­рень­кий ноут­бук. А таких у меня мно­го: для экспе­римен­тов я выб­рал Toshiba Satellite P35 на Pentium 4 с 512 Мбайт опе­ратив­ки и IDE-вин­честе­ром на 40 Гбайт — ког­да‑то это был очень мощ­ный игро­вой ноут­бук, а сей­час — поч­ти музей­ный экспо­нат. Windows 7 на нем запус­кает­ся, но пос­тоян­но жалу­ется на нех­ватку памяти, зато ХР работа­ет впол­не снос­но, а зна­чит, дол­жна пой­ти и «двух­тысяч­ная». Итак, прис­тупим к сеан­су нек­роман­тии!

Патчим систему

Что­бы уста­новить рас­ширение ядра KernelEx на Windows 2000, нам понадо­бит­ся как минимум сам KernelEx и, как ни стран­но, Windows 2000. Еще нам будет нуж­на ути­лита HFSLIP — это прог­рамма с откры­тым исходным кодом, пред­назна­чен­ная для добав­ления в уста­новоч­ный образ Windows 2000/XP всех акту­аль­ных обновле­ний.

Дис­три­бутив вин­ды мож­но ска­чать, нап­ример, с сай­та Old-DOS — там есть и рус­ские вер­сии, либо с Winworldpc.com — на этом сай­те пред­став­лены клас­сичес­кие англий­ские дис­три­бути­вы. Я советую выб­рать вари­ант с пре­дус­танов­ленным SP4, при­чем для наших экспе­римен­тов луч­ше исполь­зовать англий­скую вер­сию, что­бы не воз­никло кон­флик­тов с HFSLIP и KernelEx, — потом при необ­ходимос­ти на уста­нов­ленную сис­тему мож­но будет накатить MUI. В качес­тве аль­тер­натив­ного вари­анта мож­но ска­чать отдель­но образ ОС, отдель­но — сер­вис‑паки и интегри­ровать их в дис­три­бутив c помощью прог­раммы nLite (перед ее исполь­зовани­ем не забудь вни­матель­но про­читать ру­ководс­тво).

Пос­леднюю вер­сию KernelEx заг­рузи с сай­та раз­работ­чика. Сайт пред­став­лен на япон­ском язы­ке, но для нас­тояще­го гика это не помеха: ты можешь сде­лать хараки­ри вос­поль­зовать­ся онлайн‑перевод­чиком. В качес­тве аль­тер­нативы мож­но ска­чать KernelEx с оте­чес­твен­ной пло­щад­ки Old-DOS, но там пред­став­лены не самые све­жие вер­сии.

Итак, открой ISO-файл с дис­три­бути­вом в каком‑нибудь архи­вато­ре (нап­ример, 7-Zip) и рас­пакуй его содер­жимое на диск. Теперь ска­чай HFSLIP: для это­го перей­ди по сле­дующей ссыл­ке, в обла­ке MEGA зай­ди в пап­ку HFSLIP → FullPack и заг­рузи отту­да архив с рас­ширени­ем . 7z .

Рас­пакуй содер­жимое ска­чан­ного архи­ва в какую‑нибудь пап­ку на дис­ке. Кро­ме мно­жес­тва дирек­торий, ты уви­дишь в этой пап­ке исполня­емый CMD-файл — запус­ти его от име­ни адми­нис­тра­тора. Скрипт соз­даст нес­коль­ко новых дирек­торий, сре­ди которых будет пап­ка SOURCE . Перемес­ти в эту пап­ку все пап­ки и фай­лы из рас­пакован­ного тобой обра­за дис­ка Windows 2000.

Те­перь нам пред­сто­ит вре­мен­но отклю­чить в нашей сис­теме UAC (User Account Control): если мы это­го не сде­лаем, каж­дая выпол­няемая HFSLIP опе­рация будет соп­ровож­дать­ся всплы­вающим сис­темным пре­дуп­режде­нием и нам при­дет­ся нажимать «Да» боль­ше 200 раз. Даже самому тер­пеливо­му юзе­ру это очень быс­тро надо­ест. Для отклю­чения UAC в Windows 10 нуж­но сде­лать сле­дующее. Открой панель поис­ка щел­чком мыши на кноп­ке с изоб­ражени­ем лупы в панели задач, набери UAC и наж­ми появив­ший­ся зна­чок «Изме­нение парамет­ров кон­тро­ля учет­ных записей». Перемес­ти пол­зунок вниз в положе­ние «Никог­да не уве­дом­лять» и наж­ми «Оk», затем под­твер­ди это дей­ствие в открыв­шемся окне.

Те­перь сно­ва запус­ти файл . CMD в пап­ке HFSLIP с пра­вами адми­нис­тра­тора. Тебе пред­ложат выб­рать, как интегри­ровать обновле­ния в дис­три­бутив Windows 2000: добавить ком­понен­ты в DRIVERS. CAB с раз­ной сте­пенью ком­прес­сии либо соз­дать новый архив SPX. CAB так­же с исполь­зовани­ем раз­ной сте­пени сжа­тия. Я пред­почел вари­ант А .

На сле­дующем экра­не тебе пред­ложат задать имя пап­ки на слу­чай, если ты исполь­зуешь муль­тизаг­рузоч­ный ком­пакт‑диск. Этот шаг мож­но про­пус­тить, нажав кла­вишу Enter. Теперь нуж­но подож­дать, пока ути­лита HFSLIP завер­шит свою работу — это зай­мет некото­рое вре­мя. Ког­да все обновле­ния будут интегри­рова­ны, в пап­ке с HFSLIP появит­ся новая дирек­тория SOURCESS , а в ней — новый модифи­циро­ван­ный дис­три­бутив Windows 2000, боль­шего раз­мера, чем исходный. C этим дис­три­бути­вом мы и будем работать даль­ше.

Устанавливаем Windows 2000 и KernelEx

Для начала нуж­но соб­рать обновлен­ный дис­три­бутив в файл . ISO — это мож­но сде­лать, нап­ример, с помощью бес­плат­ной прог­раммы CDBurnerXP. Уста­нови и запус­ти прог­рамму, перета­щи все фай­лы дис­три­бути­ва в окно CDBurnerXP, а затем выбери в меню «Файл» пункт «Сох­ранить про­ект как ISO-образ». Если компь­ютер, на который ты собира­ешь­ся уста­нав­ливать Windows 2000, обо­рудо­ван опти­чес­ким при­водом, можешь сра­зу записать этот образ на ком­пакт‑диск.

Ес­ли опти­чес­кого при­вода нет, получив­ший­ся образ нуж­но записать на флеш­ку с помощью прог­раммы Rufus — не забудь сде­лать флеш­ку заг­рузоч­ной! Теперь нуж­но уста­новить Windows 2000 c это­го носите­ля на наш компь­ютер. Если ты все сде­лал пра­виль­но, уста­нов­ка дол­жна прой­ти стан­дар­тно без каких‑либо слож­ностей.

warning Ес­ли на тво­ем ком­пе исполь­зует­ся диск SATA (а такие дис­ки уста­нов­лены прак­тичес­ки на всех сов­ремен­ных ком­пах и ноут­буках), Windows 2000 на него не вста­нет из‑за отсутс­твия соот­ветс­тву­юще­го драй­вера — на началь­ном эта­пе уста­нов­ки ты получишь ошиб­ку inaccessible_boot_device. Этот драй­вер при­дет­ся пред­варитель­но интегри­ровать в дис­три­бутив. Как это сде­лать, написа­но на фо­руме Ru-Board, сам драй­вер мож­но взять на сай­те раз­работ­чика или на пор­тале Old-DOS.ru. Еще мож­но поп­робовать добавить драй­вер в дис­три­бутив с помощью ути­литы nLite (работа­ет толь­ко в Windows XP), но ни один из этих вари­антов не гаран­тиру­ет стоп­роцен­тно­го успе­ха. На компь­юте­рах с дис­ками IDE Windows 2000 уста­новит­ся без вся­ких пля­сок с буб­ном.

Пос­ле завер­шения уста­нов­ки Windows 2000 необ­ходимо уста­новить KernelEx. Что­бы при инстал­ляции не было проб­лем, луч­ше ско­пиро­вать исполня­емый файл на рабочий стол и запус­кать его отту­да. Если пос­ле запус­ка KernelEx будет выдавать ошиб­ки и жаловать­ся на недос­тупность Shell32. dll , переза­пус­ти Windows в SafeMode и уста­нови KernelEx в этом режиме. Если прог­рамма поп­росит тебя выб­рать режим работы KernelEx, уста­нови фла­жок XP-compatible winsock.

warning XP-compatible winsock необ­ходим для пра­виль­ной работы Outlook 2007, но исполь­зование этой опции может вызывать зависа­ние бра­узе­ров и дру­гих прог­рамм. Если ты не пла­ниру­ешь уста­нав­ливать Microsoft Outlook, луч­ше на вся­кий слу­чай снять этот фла­жок.

Пос­ле уста­нов­ки KernelEx сис­тема перезаг­рузит­ся. Если тебе нуж­но исполь­зовать несов­мести­мые драй­веры XP, более 4 Гбайт опе­ратив­ной памяти или боль­ше двух потоков про­цес­сора, при­дет­ся допол­нитель­но уста­новить Extended Core — его так­же мож­но ска­чать с сай­та BlackWingCat или с MSFN.org.

Устанавливаем Office 2007

По умол­чанию в Windows 2000 мож­но без проб­лем уста­новить толь­ко мораль­но уста­рев­ший Office 2003, который не под­держи­вает сов­ремен­ные фор­маты докумен­тов. К сожале­нию, ничего новее Office 2007 пос­тавить на эту сис­тему тоже не получит­ся, да и в том будут работать далеко не все фун­кции. Нап­ример, ты смо­жешь прос­матри­вать зашиф­рован­ные докумен­ты, но у тебя не будет воз­можнос­ти их редак­тировать.

warning Ес­ли ты уста­новишь Office 2007 опи­сан­ным здесь спо­собом, в даль­нейшем уда­лить его из Windows 2000 из панели управле­ния уже не получит­ся. Прог­рамму при­дет­ся уда­лять вруч­ную, а затем чис­тить реестр.

Итак, для начала нам пот­ребу­ется рас­паковать дис­три­бутив Office 2007 на диск так же, как мы это делали рань­ше с дис­три­бути­вом Windows 2000. Это нуж­но делать на той машине под управле­нием Win2K, на которой ты будешь его уста­нав­ливать.