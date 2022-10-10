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Захватывать мы будем тренировочную машину OpenSource с площадки Hack The Box, оцененную как легкая.
warning
Подключаться к машинам с HTB рекомендуется только через VPN. Не делай этого с компьютеров, где есть важные для тебя данные, так как ты окажешься в общей сети с другими участниками.
Разведка
Сканирование портов
Добавляем IP-адрес машины в
/:
10.10.11.164 opensource.htb
И запускаем сканирование портов.
Справка: сканирование портов
Сканирование портов — стандартный первый шаг при любой атаке. Он позволяет атакующему узнать, какие службы на хосте принимают соединение. На основе этой информации выбирается следующий шаг к получению точки входа.
Наиболее известный инструмент для сканирования — это Nmap. Улучшить результаты его работы ты можешь при помощи следующего скрипта.
#!/bin/bashports=$(nmap -p- --min-rate=500 $1 | grep ^[0-9] | cut -d '/' -f 1 | tr '\n' ',' | sed s/,$//)nmap -p$ports -A $1
Он действует в два этапа. На первом производится обычное быстрое сканирование, на втором — более тщательное сканирование, с использованием имеющихся скриптов (опция
-A).
Nmap нашел всего два открытых порта: 22 — служба OpenSSH 7.6p1 и 80 — веб‑сервер Python Werkzeug 2.1.2; а также порт 3000, который фильтруется. Посмотрим, что нам может показать веб‑сервер.
Точка входа
Видим ссылку для скачивания файла. По названию архива можем понять, что это какие‑то исходные коды.
В архиве есть каталог
., по которому мы должны прогуляться.
Распакуем архив и зайдем в каталог, содержащий репозиторий Git. После этого просмотрим существующие ветки.
git branch
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