В этом рай­тапе мы сна­чала покопа­емся в репози­тории Git, что­бы най­ти учет­ные дан­ные, а затем обна­ружим уяз­вимость, которая даст нам дос­туп к хос­ту. При повыше­нии при­виле­гий реали­зуем одну из тех­ник GTFOBins.

Зах­ватывать мы будем тре­ниро­воч­ную машину OpenSource с пло­щад­ки Hack The Box, оце­нен­ную как лег­кая.

warning Под­клю­чать­ся к машинам с HTB рекомен­дует­ся толь­ко через VPN. Не делай это­го с компь­юте­ров, где есть важ­ные для тебя дан­ные, так как ты ока­жешь­ся в общей сети с дру­гими учас­тни­ками.

Разведка

Сканирование портов

До­бав­ляем IP-адрес машины в / etc/ hosts :

10. 10. 11. 164 opensource. htb

И запус­каем ска­ниро­вание пор­тов.

Справка: сканирование портов Ска­ниро­вание пор­тов — стан­дар­тный пер­вый шаг при любой ата­ке. Он поз­воля­ет ата­кующе­му узнать, какие служ­бы на хос­те при­нима­ют соеди­нение. На осно­ве этой информа­ции выбира­ется сле­дующий шаг к получе­нию точ­ки вхо­да. На­ибо­лее извес­тный инс­тру­мент для ска­ниро­вания — это Nmap. Улуч­шить резуль­таты его работы ты можешь при помощи сле­дующе­го скрип­та. #!/ bin/ bash ports = $( nmap -p- --min-rate = 500 $1 | grep ^[ 0- 9] | cut -d '/ ' -f 1 | tr '\ n' ', ' | sed s/, $/ / ) nmap -p $ports -A $1 Он дей­ству­ет в два эта­па. На пер­вом про­изво­дит­ся обыч­ное быс­трое ска­ниро­вание, на вто­ром — более тща­тель­ное ска­ниро­вание, с исполь­зовани­ем име­ющих­ся скрип­тов (опция -A ).

Nmap нашел все­го два откры­тых пор­та: 22 — служ­ба OpenSSH 7.6p1 и 80 — веб‑сер­вер Python Werkzeug 2.1.2; а так­же порт 3000, который филь­тру­ется. Пос­мотрим, что нам может показать веб‑сер­вер.

Точка входа

Ви­дим ссыл­ку для ска­чива­ния фай­ла. По наз­ванию архи­ва можем понять, что это какие‑то исходные коды.

В архи­ве есть каталог . git , по которо­му мы дол­жны про­гулять­ся.

Рас­паку­ем архив и зай­дем в каталог, содер­жащий репози­торий Git. Пос­ле это­го прос­мотрим сущес­тву­ющие вет­ки.