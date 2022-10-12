Вчера в ряде Telegram-каналов и СМИ появилась информация, что в скором времени Роскомнадзор заблокирует на территории РФ ряд популярных VPN-сервисов, включая Cyberchost VPN, Mcafee VPN, Quark VPN, Ultrasurf VPNm, VPN Super Unlimited Proxy, Zenmate VPN, VPN Russia — Unblock Proxy, VPN HUB и так далее.

Напомню, что в июне 2022 года Роскомнадзор уже ограничил доступ к ряду VNP-сервисов, включая Proton VPN, а в прошлом году на территории РФ уже была ограничена работа более десятка популярных VPN-сервисов, включая ExpressVPN, Nord VPN, Hola!VPN, IPVanish VPN, KeepSolid VPN Unlimited, Speedify VPN и так далее.

В связи со слухами о новых блокировках, за комментарием к представителям ведомства обратились журналисты ТАСС. В Роскомнадзоре им сообщили следующее:

«Роскомнадзор ведет постоянный анализ, обновляя перечень VPN, работающих в России, принимает меры по ограничению работы на территории России VPN-сервисов, нарушающих российское законодательство», — заявили в ведомстве.

Также в РКН напомнили, что согласно закону «О связи» средства обхода блокировок противоправного контента признаются угрозой, а их использование приводит к сохранению доступа к запрещенной информации и ресурсам, создает условия для незаконной деятельности, в том числе связанной с распространением наркотиков, детской порнографии, экстремизмом и склонением к суициду.