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cap_sys_ptrace.
Полировать свои навыки мы будем при помощи тренировочного стенда Faculty с площадки Hack The Box. Уровень сложности заявлен как средний.
warning
Подключаться к машинам с HTB рекомендуется только через VPN. Не делай этого с компьютеров, где есть важные для тебя данные, так как ты окажешься в общей сети с другими участниками.
Разведка
Сканирование портов
Добавляем IP-адрес машины в
/:
10.10.11.169 faculty.htb
И запускаем сканирование портов.
Справка: сканирование портов
Сканирование портов — стандартный первый шаг при любой атаке. Он позволяет атакующему узнать, какие службы на хосте принимают соединение. На основе этой информации выбирается следующий шаг к получению точки входа.
Наиболее известный инструмент для сканирования — это Nmap. Улучшить результаты его работы ты можешь при помощи следующего скрипта:
#!/bin/bashports=$(nmap -p- --min-rate=500 $1 | grep ^[0-9] | cut -d '/' -f 1 | tr '\n' ',' | sed s/,$//)nmap -p$ports -A $1
Он действует в два этапа. На первом производится обычное быстрое сканирование, на втором — более тщательное сканирование, с использованием имеющихся скриптов (опция
-A).
Сканирование веб контента
Попробуем поискать скрытые каталоги и файлы при помощи ffuf.
Справка: сканирование веба c ffuf
Одно из первых действий при тестировании безопасности веб‑приложения — это сканирование методом перебора каталогов, чтобы найти скрытую информацию и недоступные обычным посетителям функции. Для этого можно использовать программы вроде dirsearch и DIRB.
Я предпочитаю легкий и очень быстрый ffuf. При запуске указываем следующие параметры:
-
-u— URL;
-
-w— словарь (я использую словари из набора SecLists);
-
-t— количество потоков;
-
-r— выполнять редиректы;
-
-fs— фильтровать страницы по размеру.
Запускаем с нужными параметрами:
ffuf -u 'http://faculty.htb/FUZZ' -r -w php_files_common.txt -t 256
Ничего интересного не находим, поэтому пройдемся по доступным каталогам.
ffuf -u 'http://faculty.htb/FUZZ' -r -w directory_2.3_medium.txt -t 256
Находим каталог
admin и повторяем сканирование файлов в нем.
ffuf -u 'http://faculty.htb/admin/FUZZ' -r -w php_files_common.txt -t 256
Самая интересная из найденных страниц — авторизация для админов.
Точка входа
Работать с вебом я рекомендую через Burp Proxy. Посмотрим запрос и ответ при авторизации. Узнаем, что в случае неверной пары из логина и пароля в ответе просто получим цифру 3.
Если есть форма авторизации, значит, нужно попробовать все варианты ее обхода. Я это делаю по словарю с помощью Burp Intruder.
Находим несколько нагрузок c вариантами ответа 3. При этом ошибка SQL раскрывает путь к файлу.
Также присутствуют ответ 1. Скорее всего, это показатель успешной авторизации.
Используем найденную нагрузку и заходим на сайт.
Посмотрим, что здесь есть интересного. К примеру, уязвимой может быть технология формирования отчета в формате PDF.
Снова смотрим цепочку запросов в Burp Proxy. Видим, что отправляется запрос с параметром
/.
Burp Inspector позволяет нам автоматически декодировать эти данные.
Видим, что передается таблица в HTML. Скорее всего, используется какая‑то уже готовая технология преобразования формата, а в пути указан каталог
mpdf. Тогда я решил найти эту технологию по ключевому слову. Однако сразу же нашел готовый эксплоит.
Точка опоры
Уязвимость в mPDF позволяет получать произвольные файлы с удаленного хоста в качестве вложения в сгенерированном PDF-документе. Составим нагрузку, использовав найденный эксплоит. Для теста попробуем прочитать файл
/.
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