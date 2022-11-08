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Проходить мы будем тренировочную машину Moderators с площадки Hack The Box. Уровень — «сложный».
warning
Подключаться к машинам с HTB рекомендуется только через VPN. Не делай этого с компьютеров, где есть важные для тебя данные, так как ты окажешься в общей сети с другими участниками.
Разведка
Сканирование портов
Добавляем IP-адрес машины в
/:
10.10.11.173 moderators.htb
И запускаем сканирование портов.
Справка: сканирование портов
Сканирование портов — стандартный первый шаг при любой атаке. Он позволяет атакующему узнать, какие службы на хосте принимают соединение. На основе этой информации выбирается следующий шаг к получению точки входа.
Наиболее известный инструмент для сканирования — это Nmap. Улучшить результаты его работы ты можешь при помощи следующего скрипта.
#!/bin/bashports=$(nmap -p- --min-rate=500 $1 | grep ^[0-9] | cut -d '/' -f 1 | tr '\n' ',' | sed s/,$//)nmap -p$ports -A $1
Он действует в два этапа. На первом производится обычное быстрое сканирование, на втором — более тщательное сканирование, с использованием имеющихся скриптов (опция
-A).
Нашли всего два открытых порта: 22 — служба OpenSSH 8.2p1 и 80 — веб‑сервер Apache 2.4.41. Естественно, начинаем с веб‑сервера.
Попробуем поискать скрытые файлы и каталоги.
Справка: сканирование веба c ffuf
Одно из первых действий при тестировании безопасности веб‑приложения — это сканирование методом перебора каталогов, чтобы найти скрытую информацию и недоступные обычным посетителям функции. Для этого можно использовать программы вроде dirsearch и DIRB.
Я предпочитаю легкий и очень быстрый ffuf. При запуске указываем следующие параметры:
-
-u— URL;
-
-w— словарь (я использую словари из набора SecLists);
-
-t— количество потоков;
-
-r— выполнять редиректы.
Место перебора помечается словом FUZZ.
Запускаем:
ffuf -u 'http://moderators.htb/FUZZ' -r -w directory_2.3_medium_lowercase.txt -t 256
Находим каталог
logs, но в данный момент он бесполезен. Так как остальные страницы имеют расширение .php, стоит поискать и популярные PHP-файлы.
ffuf -u 'http://moderators.htb/FUZZ.php' -r -w php_files_common.txt -t 256
Доступ ко всем страницам, кроме
reports., мы можем получить из меню сайта. При обращении к
reports. нас ждет редирект на главную страницу.
Точка входа
Читая блог, находим отчет об уязвимости XSS, который и приводит нас на страницу
reports. с параметром
report без редиректа.
Так как отчет определяется по номеру, я решил эти номера перебрать. Делать это будем с помощью Burp Intruder.
В итоге находим несколько страниц. Один из отчетов открывает нам новые пути на сайте.
Перебор содержимого каталога
logs ничего не дал, тогда я решил пробрутить имя каталога как хеш, вдруг получится найти какую‑нибудь корреляцию.
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