В этом рай­тапе я покажу, как добыть при­виле­гии на сер­вере через пла­гины WordPress и взло­мать шиф­рован­ный диск VirtualBox. Но пер­вым делом мы получим веб‑шелл в обход филь­тров.

Про­ходить мы будем тре­ниро­воч­ную машину Moderators с пло­щад­ки Hack The Box. Уро­вень — «слож­ный».

warning Под­клю­чать­ся к машинам с HTB рекомен­дует­ся толь­ко через VPN. Не делай это­го с компь­юте­ров, где есть важ­ные для тебя дан­ные, так как ты ока­жешь­ся в общей сети с дру­гими учас­тни­ками.

Разведка

Сканирование портов

До­бав­ляем IP-адрес машины в / etc/ hosts :

10. 10. 11. 173 moderators. htb

И запус­каем ска­ниро­вание пор­тов.

Справка: сканирование портов Ска­ниро­вание пор­тов — стан­дар­тный пер­вый шаг при любой ата­ке. Он поз­воля­ет ата­кующе­му узнать, какие служ­бы на хос­те при­нима­ют соеди­нение. На осно­ве этой информа­ции выбира­ется сле­дующий шаг к получе­нию точ­ки вхо­да. На­ибо­лее извес­тный инс­тру­мент для ска­ниро­вания — это Nmap. Улуч­шить резуль­таты его работы ты можешь при помощи сле­дующе­го скрип­та. #!/ bin/ bash ports = $( nmap -p- --min-rate = 500 $1 | grep ^[ 0- 9] | cut -d '/ ' -f 1 | tr '\ n' ', ' | sed s/, $/ / ) nmap -p $ports -A $1 Он дей­ству­ет в два эта­па. На пер­вом про­изво­дит­ся обыч­ное быс­трое ска­ниро­вание, на вто­ром — более тща­тель­ное ска­ниро­вание, с исполь­зовани­ем име­ющих­ся скрип­тов (опция -A ).

Наш­ли все­го два откры­тых пор­та: 22 — служ­ба OpenSSH 8.2p1 и 80 — веб‑сер­вер Apache 2.4.41. Естес­твен­но, начина­ем с веб‑сер­вера.

Поп­робу­ем поис­кать скры­тые фай­лы и катало­ги.

Справка: сканирование веба c ffuf Од­но из пер­вых дей­ствий при тес­тирова­нии безопас­ности веб‑при­ложе­ния — это ска­ниро­вание методом перебо­ра катало­гов, что­бы най­ти скры­тую информа­цию и недос­тупные обыч­ным посети­телям фун­кции. Для это­го мож­но исполь­зовать прог­раммы вро­де dirsearch и DIRB. Я пред­почитаю лег­кий и очень быс­трый ffuf. При запус­ке ука­зыва­ем сле­дующие парамет­ры: -u — URL;

— URL; -w — сло­варь (я исполь­зую сло­вари из набора SecLists);

— сло­варь (я исполь­зую сло­вари из набора SecLists); -t — количес­тво потоков;

— количес­тво потоков; -r — выпол­нять редирек­ты. Мес­то перебо­ра помеча­ется сло­вом FUZZ.

За­пус­каем:

ffuf -u 'http:// moderators. htb/ FUZZ' -r -w directory_ 2. 3_ medium_ lowercase. txt -t 256

На­ходим каталог logs , но в дан­ный момент он бес­полезен. Так как осталь­ные стра­ницы име­ют рас­ширение .php, сто­ит поис­кать и популяр­ные PHP-фай­лы.

ffuf -u 'http:// moderators. htb/ FUZZ. php' -r -w php_ files_ common. txt -t 256

Дос­туп ко всем стра­ницам, кро­ме reports. php , мы можем получить из меню сай­та. При обра­щении к reports. php нас ждет редирект на глав­ную стра­ницу.

Точка входа

Чи­тая блог, находим отчет об уяз­вимос­ти XSS, который и при­водит нас на стра­ницу reports. php с парамет­ром report без редирек­та.

Так как отчет опре­деля­ется по номеру, я решил эти номера переб­рать. Делать это будем с помощью Burp Intruder.

В ито­ге находим нес­коль­ко стра­ниц. Один из отче­тов откры­вает нам новые пути на сай­те.