В этом рай­тапе я покажу, как добыть при­виле­гии на сер­вере через пла­гины WordPress и взло­мать шиф­рован­ный диск VirtualBox. Но пер­вым делом мы получим веб‑шелл в обход филь­тров.

Про­ходить мы будем тре­ниро­воч­ную машину Moderators с пло­щад­ки Hack The Box. Уро­вень — «слож­ный».

warning

Под­клю­чать­ся к машинам с HTB рекомен­дует­ся толь­ко через VPN. Не делай это­го с компь­юте­ров, где есть важ­ные для тебя дан­ные, так как ты ока­жешь­ся в общей сети с дру­гими учас­тни­ками.

 

Разведка

 

Сканирование портов

До­бав­ляем IP-адрес машины в /etc/hosts:

10.10.11.173 moderators.htb

И запус­каем ска­ниро­вание пор­тов.

Справка: сканирование портов

Ска­ниро­вание пор­тов — стан­дар­тный пер­вый шаг при любой ата­ке. Он поз­воля­ет ата­кующе­му узнать, какие служ­бы на хос­те при­нима­ют соеди­нение. На осно­ве этой информа­ции выбира­ется сле­дующий шаг к получе­нию точ­ки вхо­да.

На­ибо­лее извес­тный инс­тру­мент для ска­ниро­вания — это Nmap. Улуч­шить резуль­таты его работы ты можешь при помощи сле­дующе­го скрип­та.

#!/bin/bash
ports=$(nmap -p- --min-rate=500 $1 | grep ^[0-9] | cut -d '/' -f 1 | tr '\n' ',' | sed s/,$//)
nmap -p$ports -A $1

Он дей­ству­ет в два эта­па. На пер­вом про­изво­дит­ся обыч­ное быс­трое ска­ниро­вание, на вто­ром — более тща­тель­ное ска­ниро­вание, с исполь­зовани­ем име­ющих­ся скрип­тов (опция -A).

Результат работы скрипта
Ре­зуль­тат работы скрип­та

Наш­ли все­го два откры­тых пор­та: 22 — служ­ба OpenSSH 8.2p1 и 80 — веб‑сер­вер Apache 2.4.41. Естес­твен­но, начина­ем с веб‑сер­вера.

Главная страница сайта moderators.htb
Глав­ная стра­ница сай­та moderators.htb

Поп­робу­ем поис­кать скры­тые фай­лы и катало­ги.

Справка: сканирование веба c ffuf

Од­но из пер­вых дей­ствий при тес­тирова­нии безопас­ности веб‑при­ложе­ния — это ска­ниро­вание методом перебо­ра катало­гов, что­бы най­ти скры­тую информа­цию и недос­тупные обыч­ным посети­телям фун­кции. Для это­го мож­но исполь­зовать прог­раммы вро­де dirsearch и DIRB.

Я пред­почитаю лег­кий и очень быс­трый ffuf. При запус­ке ука­зыва­ем сле­дующие парамет­ры:

  • -u — URL;
  • -w — сло­варь (я исполь­зую сло­вари из набора SecLists);
  • -t — количес­тво потоков;
  • -r — выпол­нять редирек­ты.

Мес­то перебо­ра помеча­ется сло­вом FUZZ.

За­пус­каем:

ffuf -u 'http://moderators.htb/FUZZ' -r -w directory_2.3_medium_lowercase.txt -t 256
Результат сканирования каталогов с помощью ffuf
Ре­зуль­тат ска­ниро­вания катало­гов с помощью ffuf

На­ходим каталог logs, но в дан­ный момент он бес­полезен. Так как осталь­ные стра­ницы име­ют рас­ширение .php, сто­ит поис­кать и популяр­ные PHP-фай­лы.

ffuf -u 'http://moderators.htb/FUZZ.php' -r -w php_files_common.txt -t 256
Результат сканирования файлов PHP с помощью ffuf
Ре­зуль­тат ска­ниро­вания фай­лов PHP с помощью ffuf

Дос­туп ко всем стра­ницам, кро­ме reports.php, мы можем получить из меню сай­та. При обра­щении к reports.php нас ждет редирект на глав­ную стра­ницу.

Burp History
Burp History
 

Точка входа

Чи­тая блог, находим отчет об уяз­вимос­ти XSS, который и при­водит нас на стра­ницу reports.php с парамет­ром report без редирек­та.

Информация об уязвимости XSS
Ин­форма­ция об уяз­вимос­ти XSS
Содержимое отчета
Со­дер­жимое отче­та

Так как отчет опре­деля­ется по номеру, я решил эти номера переб­рать. Делать это будем с помощью Burp Intruder.

Burp Intruder — вкладка Positions
Burp Intruder — вклад­ка Positions
Burp Intruder — вкладка Payloads
Burp Intruder — вклад­ка Payloads
Результат перебора
Ре­зуль­тат перебо­ра

В ито­ге находим нес­коль­ко стра­ниц. Один из отче­тов откры­вает нам новые пути на сай­те.

Содержимое отчета
Со­дер­жимое отче­та

Пе­ребор содер­жимого катало­га logs ничего не дал, тог­да я решил проб­рутить имя катало­га как хеш, вдруг получит­ся най­ти какую‑нибудь кор­реляцию.

Результат подбора прообраза
Ре­зуль­тат под­бора про­обра­за

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