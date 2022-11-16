ИБ-исследователи сообщают, что в открытом доступе появилась информация клиентов провайдера «Дом.ру» из Санкт-Петербурга. В общей сложности дамп содержит данные 4 миллионов пользователей.

Об утечке сообщают Telegram-каналы Data1eaks и «Утечки информации». По их информации, данные пользователей опубликовали «проукраинские хакеры», ранее «слившие» информацию о клиентах службы доставки Delivery Club, образовательной платформы GeekBrains, «Почты России» и так далее.

Согласно экспертам Data Leakage & Breach Intelligence (DLBI), которым принадлежит канал «Утечки информации», в двух текстовых файлах, обнародованных злоумышленниками, содержатся данные юридических и физических лиц:

ФИО;

адреса;

ИНН, ФИО директора, банковские реквизиты (для юридических лиц);

даты рождения (не для всех);

телефоны (2,7 млн уникальных номеров).

Исследователи пишут, что хакерам, вероятно, удалось завладеть не клиентской базой данных оператора связи, а только базой входящих заявок на подключение к сети. При этом, судя по информации из опубликованных файлов, информация актуальна на 9 ноября 2021 года.

По данным Data1eaks, в дампе также содержатся комментарии о клиентах (видно на скришншоте выше), части адресов установки точки доступа и другие детали.

Представители «Дом.ру» пока никак не прокомментировали эти сообщения.