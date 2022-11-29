В этом рай­тапе я покажу, как обхо­дить филь­тр при экс­плу­ата­ции SSTI с шаб­лониза­тором Spring, написан­ном на Java. Пос­ле получе­ния дос­тупа к хос­ту раз­берем­ся с исходни­ками про­екта и про­экcплу­ати­руем XXE, что­бы получить кри­тичес­ки важ­ные дан­ные и зах­ватить машину.

Уп­ражнять­ся будем на учеб­ном стен­де RedPanda с пло­щад­ки Hack The Box. По слож­ности задача оце­нена как лег­кая.

warning

Под­клю­чать­ся к машинам с HTB рекомен­дует­ся толь­ко через VPN. Не делай это­го с компь­юте­ров, где есть важ­ные для тебя дан­ные, так как ты ока­жешь­ся в общей сети с дру­гими учас­тни­ками.

 

Разведка

 

Сканирование портов

До­бав­ляем IP-адрес машины в /etc/hosts:

10.10.11.170 redpanda.htb

И запус­каем ска­ниро­вание пор­тов.

Справка: сканирование портов

Ска­ниро­вание пор­тов — стан­дар­тный пер­вый шаг при любой ата­ке. Он поз­воля­ет ата­кующе­му узнать, какие служ­бы на хос­те при­нима­ют соеди­нение. На осно­ве этой информа­ции выбира­ется сле­дующий шаг к получе­нию точ­ки вхо­да.

На­ибо­лее извес­тный инс­тру­мент для ска­ниро­вания — это Nmap. Улуч­шить резуль­таты его работы ты можешь при помощи сле­дующе­го скрип­та:

#!/bin/bash
ports=$(nmap -p- --min-rate=500 $1 | grep ^[0-9] | cut -d '/' -f 1 | tr '\n' ',' | sed s/,$//)
nmap -p$ports -A $1

Он дей­ству­ет в два эта­па. На пер­вом про­изво­дит­ся обыч­ное быс­трое ска­ниро­вание, на вто­ром — более тща­тель­ное ска­ниро­вание, с исполь­зовани­ем име­ющих­ся скрип­тов (опция -A).

Результат работы скрипта
Ре­зуль­тат работы скрип­та

Наш­ли все­го два откры­тых пор­та:

  • 22 — служ­ба OpenSSH 8.2p1;
  • 80 — веб‑сер­вер, отме­чен­ный как http-proxy.

Так как ска­ниро­вать SSH в дан­ном слу­чае бес­смыс­ленно, перехо­дим к веб‑сер­веру.

Главная страница сайта http://redpanda.htb/
Глав­ная стра­ница сай­та http://redpanda.htb/

На стра­нице отме­чаем поле вво­да — это потен­циаль­ная точ­ка вхо­да.

 

Точка входа

Поль­зователь­ский ввод так­же попада­ет на стра­ницу с резуль­татом поис­ка.

Тестовый поиск
Тес­товый поиск

Тут мы можем поп­робовать нес­коль­ко типов инъ­екций. Переби­рать их будем с помощью Burp Intruder.

Burp Intruder — вкладка Positions
Burp Intruder — вклад­ка Positions

Но никакой воз­можнос­ти для инъ­екции опе­рато­ров SQL я не нашел. Тог­да перей­дем к SSTI.

 

SSTI

Справка: Server-Side Template Injection

Server-Side Template Injection (SSTI), или инъ­екция шаб­лонов на сто­роне сер­вера, — это механизм ата­ки, при котором зло­умыш­ленник внед­ряет в шаб­лон вре­донос­ный код. Шаб­лоны нуж­ны веб‑раз­работ­чикам, что­бы мож­но было нас­тра­ивать внеш­ний вид сай­та толь­ко в одном мес­те и затем не копиро­вать вруч­ную. По сути, шаб­лон — это документ HTML, где в нуж­ных мес­тах отме­чены перемен­ные и коман­ды, которые при генера­ции ито­говой стра­ницы будут замене­ны дан­ными. В том чис­ле это могут быть и дан­ные, получен­ные от посети­теля сай­та.

Ата­ка зат­рагива­ет момент, ког­да прис­ланная информа­ция объ­еди­няет­ся с шаб­лоном. Зло­умыш­ленник фор­миру­ет стро­ку таким обра­зом, что­бы она не прос­то под­ста­вилась в шаб­лон, но была интер­пре­тиро­вана как код. Если это воз­можно, то он добавит свои дирек­тивы, с помощью которых выпол­нит эксфиль­тра­цию дан­ных или даже зах­ват веб‑сер­вера.

Пер­вым делом нуж­но опре­делить исполь­зуемый шаб­лониза­тор, для чего я переби­раю раз­ные вари­анты по сло­варю.

Результат сканирования
Ре­зуль­тат ска­ниро­вания

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