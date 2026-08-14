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В этой статье я расскажу, как работают прототипы, что такое prototype pollution и как еще можно эксплуатировать прототипы. Для примеров будем использовать JavaScript, но частично это применимо и к другим языкам на основе прототипов.
Что такое Prototype
Прототип — это механизм JavaScript, с помощью которого одни объекты наследуют свойства других. Для этого у объектов есть свойство
__proto__, которое указывает на другой объект, чьи свойства они наследуют.
// Основа для пиццыclass Pizza { base = "thin"; cheese = true;}// Пеперони наследует основуclass Pepperoni extends Pizza { sausage = true;}const pepperoni = new Pepperoni();console.log(pepperoni.__proto__);// Pizza {}console.log(pepperoni.base);// "thin"console.log(pepperoni.cheese);// trueconsole.log(pepperoni.sausage);// true
Конечно, ребенок необязательно должен наследовать все свойства родителя, а может перезаписать некоторые из них.
// Маринара тоже наследует основу,// но переопределяет cheeseclass Marinara extends Pizza { cheese = false;}const marinara = new Marinara();console.log(pepperoni.cheese);// trueconsole.log(marinara.cheese);// false
Также можно создавать цепочки наследования, например:
// Веганская пеперони наследуется от Pepperoniclass VeganPepperoni extends Pepperoni { sausage = false; veganSausage = true;}const veganPepperoni = new VeganPepperoni();console.log(veganPepperoni.veganSausage);// trueconsole.log(veganPepperoni.sausage);// falseconsole.log(veganPepperoni.cheese);// true
Каждый объект имеет внутреннее свойство
__proto__ — ссылку на прототип. Когда мы пытаемся получить какое‑то свойство объекта, сначала оно ищется в самом объекте, а потом с помощью
__proto__ — в прототипе.
Если нет в прототипе, то в прототипе прототипа. Например, вот как будет выглядеть поиск свойства
cheese в
VeganPepperoni из примера.
Есть еще два полезных свойства, связанных с прототипом:
constructor и
prototype.
Constructor — свойство прототипа, которое указывает на функцию, создавшую этот прототип.
Prototype — это, наоборот, свойство конструктора, которое указывает на прототип, с которым будет создан объект.
console.log([].__proto__ === Array.prototype)// trueconsole.log([].constructor === Array)// true
В JavaScript почти всё — объекты и почти у всех объектов есть прототип. Например, у строк есть прототип, который предоставляет специфичные для строк методы:
charAt,
search и так далее. У этого прототипа тоже есть прототип —
Object., который добавляет несколько базовых методов. Так как в JS почти всё является объектами, так или иначе любой объект наследуется от объекта Object.
console.log(''.__proto__ == String.prototype) // trueconsole.log(''.__proto__.__proto__ == Object.prototype) // true
Он же и представляет собой исключение: его прототип —
null, и
null — единственная сущность, которая не является объектом и у которой нет прототипа.
console.log({}.__proto__.__proto__) // nullconsole.log(null.__proto__)// Uncaught TypeError: Cannot read properties of null (reading '__proto__')
Что может пойти не так, или что такое prototype pollution
Проблема тут в том, что, если два объекта были созданы с одним и тем же прототипом, он будет общим, то есть свойство
__proto__ будет указывать на один и тот же объект.
Вот пример с пиццами:
console.log(pepperoni.__proto__ === marinara.__proto__)// Выведет true
Более того, есть прототип, который есть вообще у всего, кроме null, — это прототип класса Object.
Уязвимость заключается в том, что, если каким‑то образом добавить свойство в прототип, оно сразу появится у всех объектов, у которых его нет, даже у тех, которые будут созданы позже.
// Загрязняем прототипconst someObject = {}// Добавили в прототип класса Object свойствоsomeObject.__proto__.pineapple = true// Теперь проверим наши пиццыconsole.log(pepperoni.pineapple) // trueconsole.log(marinara.pineapple) // trueconsole.log(veganPepperoni.pipeapple) // trueconsole.log({}.pineapple) // true
Посмотрим, что происходит с
pepperoni из примера: сначала свойство
pineapple проверяется в самом объекте — его там нет. Переходим к прототипу — это
pizza, и там этого свойства тоже нет (есть только
cheese). А следующий прототип — общий для всех объектов. Его получилось загрязнить, и там это свойство есть.
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