Prototype pollution — доволь­но извес­тная ата­ка в таких язы­ках, как JavaScript или Python, которая при­водит к серь­езным пос­ледс­тви­ям. Иссле­дуя один популяр­ный про­ект, я при­думал, как мож­но экс­плу­ати­ровать про­тоти­пы по‑новому, и решил поделить­ся этой иде­ей.

В этой статье я рас­ска­жу, как работа­ют про­тоти­пы, что такое prototype pollution и как еще мож­но экс­плу­ати­ровать про­тоти­пы. Для при­меров будем исполь­зовать JavaScript, но час­тично это при­мени­мо и к дру­гим язы­кам на осно­ве про­тоти­пов.

Что такое Prototype

Про­тотип — это механизм JavaScript, с помощью которо­го одни объ­екты нас­леду­ют свой­ства дру­гих. Для это­го у объ­ектов есть свой­ство __proto__ , которое ука­зыва­ет на дру­гой объ­ект, чьи свой­ства они нас­леду­ют.

// Основа для пиццы class Pizza { base = "thin" ; cheese = true ; } // Пеперони наследует основу class Pepperoni extends Pizza { sausage = true ; } const pepperoni = new Pepperoni ( ) ; console . log ( pepperoni . __proto__ ) ; // Pizza { } console . log ( pepperoni . base ) ; // "thin" console . log ( pepperoni . cheese ) ; // true console . log ( pepperoni . sausage ) ; // true

Ко­неч­но, ребенок необя­затель­но дол­жен нас­ледовать все свой­ства родите­ля, а может переза­писать некото­рые из них.

// Маринара тоже наследует основу, // но переопределяет cheese class Marinara extends Pizza { cheese = false ; } const marinara = new Marinara ( ) ; console . log ( pepperoni . cheese ) ; // true console . log ( marinara . cheese ) ; // false

Так­же мож­но соз­давать цепоч­ки нас­ледова­ния, нап­ример:

// Веганская пеперони наследуется от Pepperoni class VeganPepperoni extends Pepperoni { sausage = false ; veganSausage = true ; } const veganPepperoni = new VeganPepperoni ( ) ; console . log ( veganPepperoni . veganSausage ) ; // true console . log ( veganPepperoni . sausage ) ; // false console . log ( veganPepperoni . cheese ) ; // true

Каж­дый объ­ект име­ет внут­реннее свой­ство __proto__ — ссыл­ку на про­тотип. Ког­да мы пыта­емся получить какое‑то свой­ство объ­екта, сна­чала оно ищет­ся в самом объ­екте, а потом с помощью __proto__ — в про­тоти­пе.

Ес­ли нет в про­тоти­пе, то в про­тоти­пе про­тоти­па. Нап­ример, вот как будет выг­лядеть поиск свой­ства cheese в VeganPepperoni из при­мера.

Есть еще два полез­ных свой­ства, свя­зан­ных с про­тоти­пом: constructor и prototype . Constructor — свой­ство про­тоти­па, которое ука­зыва­ет на фун­кцию, соз­давшую этот про­тотип. Prototype — это, наобо­рот, свой­ство конс­трук­тора, которое ука­зыва­ет на про­тотип, с которым будет соз­дан объ­ект.

console . log ( [ ] . __proto__ === Array . prototype ) // true console . log ( [ ] . constructor === Array ) // true

В JavaScript поч­ти всё — объ­екты и поч­ти у всех объ­ектов есть про­тотип. Нап­ример, у строк есть про­тотип, который пре­дос­тавля­ет спе­цифич­ные для строк методы: charAt , search и так далее. У это­го про­тоти­па тоже есть про­тотип — Object. prototype , который добав­ляет нес­коль­ко базовых методов. Так как в JS поч­ти всё явля­ется объ­екта­ми, так или ина­че любой объ­ект нас­леду­ется от объ­екта Object.

console . log ( '' . __proto__ == String . prototype ) // true console . log ( '' . __proto__ . __proto__ == Object . prototype ) // true

Он же и пред­став­ляет собой исклю­чение: его про­тотип — null , и null — единс­твен­ная сущ­ность, которая не явля­ется объ­ектом и у которой нет про­тоти­па.

console . log ( { } . __proto__ . __proto__ ) // null console . log ( null . __proto__ ) // Uncaught TypeError: Cannot read properties of null ( reading '__proto__')

Что может пойти не так, или что такое prototype pollution

Проб­лема тут в том, что, если два объ­екта были соз­даны с одним и тем же про­тоти­пом, он будет общим, то есть свой­ство __proto__ будет ука­зывать на один и тот же объ­ект.

Вот при­мер с пиц­цами:

console . log ( pepperoni . __proto__ === marinara . __proto__ ) // Выведет true

Бо­лее того, есть про­тотип, который есть вооб­ще у все­го, кро­ме null, — это про­тотип клас­са Object.

Уяз­вимость зак­люча­ется в том, что, если каким‑то обра­зом добавить свой­ство в про­тотип, оно сра­зу появит­ся у всех объ­ектов, у которых его нет, даже у тех, которые будут соз­даны поз­же.

// Загрязняем прототип const someObject = { } // Добавили в прототип класса Object свойство someObject . __proto__ . pineapple = true // Теперь проверим наши пиццы console . log ( pepperoni . pineapple ) // true console . log ( marinara . pineapple ) // true console . log ( veganPepperoni . pipeapple ) // true console . log ( { } . pineapple ) // true