Содержание статьи
В тестировании, помимо компьютера‑жертвы на Windows 7, приняли участие:
- прямые руки (regedit и файловая система);
- MiTeC Windows Registry Recovery (WRR), USB History;
- NirSoft USBDeview;
- USB Forensic Tracker;
- USB Detective.
Также для проверки качества работы утилит после удаления признаков подключения устройств мы использовали USB Oblivion.
Для оценки инструментов мы смотрим на удобство тулзы, наглядность результатов и их полноту, наличие или отсутствие дополнительных сведений. Основная задача — подобрать оптимальную программу, отличающуюся полнотой предоставляемых сведений и удобством в использовании.
Regedit
Начнем с классики. Основная часть информации о девайсах, включая идентификаторы подключаемых устройств, хранится в системном реестре. С использованием штатной утилиты
regedit по пути
HKLM\ или
USB ты можешь найти все идентификаторы устройств. Напомним, что общий идентификатор флешки обычно представляется в виде
VID_0011&PID_7788< (подробности читай в нашей статье про подмену этого идентификатора). Учти, что некоторые артефакты могут обнаружиться не только в текущем конфиге, но и в альтернативных (
controlset00X).
Некоторые устройства (обычно самоидентифицирующиеся, такие как CD/DVD или жесткие диски) прописываются в
USBSTOR. Так мы можем только понять, что какие‑то устройства с такими‑то серийниками подключались к хосту. Однако ни времени подключения, ни другой подробной информации системный реестр нам не предоставит.
Для продвинутых можно посмотреть вот этот раздел:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\MountedDevices
Там можно определить букву, назначенную системой подключенному устройству.
Помимо этого, названия параметров содержат GUID девайса:
\??\Volume{14dfb3bc-5c31-11ec-8d87-f46d043a41b7}
Благодаря ему ты можешь найти учетную запись пользователя, под которой подключалось это устройство — см. раздел
HKEY_CURRENT_USER (если подозреваешь текущего юзера; если это не он — то в профилях пользователей ищи файлы
C:\):
\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MountPoints2
Или анализируй в реестре вот эту ветку:
HKEY_USERS\<SID пользователя>\Software\Microsoft\Windows\ CurrentVersion\Explorer\MountPoints2
В целом просто ищи полученный GUID. Где нашелся — там и подключался.
Полезная информация может встретиться и в кусте
SOFTWARE. Так, следующий раздел, помимо серийников, содержит параметр
FriendlyName, что позволяет тебе искать фразы типа «Смартфон Олега»:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows Portable Devices\Devices
Вот еще интересный раздел:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\EMDMgmt
Здесь хранится информация об устройствах и связанных с ними идентификаторах файловых систем (VSN, Volume Serial Number; однако диски SSD сюда не попадают). Идентификаторы меняются после каждого форматирования — то есть ты можешь отследить историю форматирований носителя. Учти, что данный параметр (последние цифры после "_" в строке подраздела) представлен в десятичном виде, и его нужно конвертировать в HEX. Например, изучив следующий параметр:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\EMDMgmt_??_USBSTOR#Disk&Ven_&Prod_USB_DISK_2.0&Rev_PMAP#070867948D560839&0#VICTIMFAT_173966065
мы узнаем, что устройство с именем
VICTIMFAT имело VSN
0A5E82F1.
Это пригодится, если при изъятии отформатированной юзером флешки он скажет, что никогда ничего на носитель не копировал, да и вообще с ним не работал. В реестре же сохранена полная история в формате "серийник-VSN".
Если ты предпочитаешь копаться в реестре вручную, то можешь выполнить экспорт реестра, а затем открыть его в утилите типа Registry Explorer. Там в разделе создания разделов с серийниками отображается дата их создания — то бишь дата подключения устройства. С последней, однако, часто встречаются осечки из‑за антивирусных проверок, выгрузки кустов реестра или вследствие багов операционной системы.
В итоге анализ реестра может в лучшем случае дать тебе информацию о факте подключения устройства, но кто его подключал, когда и как — об этом история умалчивает.
Файловая система
Здесь классическим артефактом является файл
setupapi., обычно расположенный в папке
C:\. В нем можно отыскать дату и время первого подключения носителя. Однако учти, что этот файл не бесконечен и старые подключения могут быть затерты.
В старых версиях винды файл назывался
setupapi., а рядом с ним могут валяться прошлые версии с именами
setupapi., куда тоже желательно заглянуть.
В качестве мини‑подсказок в файловой системе посмотри ярлыки в недавних файлах. Для этого нужно нажать Win-R и ввести
shell: или заглянуть вот в эту папку:
C:\Users<имя юзера>\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Recent\
Такие же подсказки есть для устройств и принтеров (Win-R, затем
control ). Если требуется копнуть очень глубоко, заходи в приложения (офис, браузеры, плееры, мультимедиаприложения) и в списках последних файлов ищи пути к дискам, которых явно нет на исследуемом компьютере. Не забывай, что, если в системе хорошо ведутся логи (в том числе журналы антивирусных программ), в них могут храниться сведения о подключении устройств или хотя бы об установке драйвера для устройства. Смотри события 2003 и 2102 в журнале Microsoft-Windows-DriverFrameworks-UserMode/Operational. В целом тебе могут помочь коды событий 1003, 2004, 2005, 2010, 2100, 2101, 2102, 2105, 2106.
Промежуточный вывод
Если у тебя много времени и есть желание, в реестре можно копошиться довольно долго. Мы показали тебе скорее теорию, чем практику. Очевидно, что посмотреть таким образом даты подключения устройства не получится, а нас это не устраивает. Безопасник хочет домой, к любимому котику и платным подпискам стриминговых сервисов, помнишь?
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