«Роскомсвобода» сообщает, что Саратовский областной суд оставил в силе решение Ленинского районного суда города Саратова о блокировке сайта The Tor Project, а также браузера Tor в Google Play. Юристы организации намерены обжаловать это решение в кассационном порядке.

Напомню, что сайт Tor Project, публичные узлы и некоторые мосты были заблокированы в РФ еще в декабре прошлого года. Однако тогда дело было рассмотрено без участия представителей The Tor Project Inc., и юристы «Роскомсвободы» обжаловали это решение. В итоге минувшим летом сайт The Tor Project был на какое-то время разблокирован на территории России. Таким образом Роскомнадзор исполнил решение Саратовского областного суда, который отменил решение об ограничении доступа еще в мае 2022 года.

Однако вскоре Ленинский районный суд Саратова частично удовлетворил иск прокуратуры и признал запрещенной информацию, содержащуюся в программном приложении Tor Browser, а также само приложение Tor Browser.

«Настоящее решение является основанием для включения информации, содержащейся в программном приложении Tor Browser, программного приложения Tor Browser, размещенного на странице программного приложения Google Play, в Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети “Интернет” и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты сети “Интернет”, содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено», — гласило тогда решение суда.

Таким образом, после нового рассмотрения дела (уже с участием представителей Tor) суд снова заблокировал сайт и обязал Google удалить приложение из Google Play.

Однако юристы «Роскомсвободы» продолжили отстаивать интересы The Tor Project в суде и теперь рассказали о том, как прошло новое заседание.

«Прокуратура и Роскомнадзор называют Tor Browser противоправной технологией распространения информации, функционал получения доступа к заблокированным в РФ материалам тоже противоправным, хотя никто приложение даже не рассматривал и не изучал. Решение основано на подмене понятий доступ/распространение информации, информация/приложение/информационные технологии», — поясняет адвокат «Роскомсвободы» Екатерина Абашина, которая представляет интересы The Tor Project в суде и присутствовала на онлайн-заседании.

Абашина говорит, что закон об информации вообще не предусматривает запрета каких-либо технологий, а для блокировки «средств получения доступа к запрещенной информации» предусмотен специальный порядок (несудебный, ст.15.8 149-ФЗ). «Блокировка завязана на определенной процедуре и условиях, которые в отношении Tor никто не инициировал и соблюдал (а это должны были быть МВД/ФСБ с Роскомнадзором)», – подытожила адвокат.

В апелляционной жалобе юристы «Роскомсвободы» отмечали, что:

Суд первой инстанции вынес решение на основании обстоятельств, которые ничем не доказаны. Суд первой инстанции неправильно применил положения Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ, которыми устанавливается запрет распространять определенные категории информации на территории России. Суд первой инстанции проигнорировал устоявшуюся судебную практику, по которой при рассмотрении дел всегда следует обосновывать необходимость ограничения прав и свобод человека исходя из установленных фактических обстоятельств.

В связи с чем суд апелляционной инстанции просили отменить решение Ленинского райсуда города Саратова.