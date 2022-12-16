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«Роскомсвобода» сообщает, что Саратовский областной суд оставил в силе решение Ленинского районного суда города Саратова о блокировке сайта The Tor Project, а также браузера Tor в Google Play. Юристы организации намерены обжаловать это решение в кассационном порядке.
Напомню, что сайт Tor Project, публичные узлы и некоторые мосты были заблокированы в РФ еще в декабре прошлого года. Однако тогда дело было рассмотрено без участия представителей The Tor Project Inc., и юристы «Роскомсвободы» обжаловали это решение. В итоге минувшим летом сайт The Tor Project был на какое-то время разблокирован на территории России. Таким образом Роскомнадзор исполнил решение Саратовского областного суда, который отменил решение об ограничении доступа еще в мае 2022 года.
Однако вскоре Ленинский районный суд Саратова частично удовлетворил иск прокуратуры и признал запрещенной информацию, содержащуюся в программном приложении Tor Browser, а также само приложение Tor Browser.
«Настоящее решение является основанием для включения информации, содержащейся в программном приложении Tor Browser, программного приложения Tor Browser, размещенного на странице программного приложения Google Play, в Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети “Интернет” и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты сети “Интернет”, содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено», — гласило тогда решение суда.
Таким образом, после нового рассмотрения дела (уже с участием представителей Tor) суд снова заблокировал сайт и обязал Google удалить приложение из Google Play.
Однако юристы «Роскомсвободы» продолжили отстаивать интересы The Tor Project в суде и теперь рассказали о том, как прошло новое заседание.
«Прокуратура и Роскомнадзор называют Tor Browser противоправной технологией распространения информации, функционал получения доступа к заблокированным в РФ материалам тоже противоправным, хотя никто приложение даже не рассматривал и не изучал. Решение основано на подмене понятий доступ/распространение информации, информация/приложение/информационные технологии», — поясняет адвокат «Роскомсвободы» Екатерина Абашина, которая представляет интересы The Tor Project в суде и присутствовала на онлайн-заседании.
Абашина говорит, что закон об информации вообще не предусматривает запрета каких-либо технологий, а для блокировки «средств получения доступа к запрещенной информации» предусмотен специальный порядок (несудебный, ст.15.8 149-ФЗ). «Блокировка завязана на определенной процедуре и условиях, которые в отношении Tor никто не инициировал и соблюдал (а это должны были быть МВД/ФСБ с Роскомнадзором)», – подытожила адвокат.
В апелляционной жалобе юристы «Роскомсвободы» отмечали, что:
- Суд первой инстанции вынес решение на основании обстоятельств, которые ничем не доказаны.
- Суд первой инстанции неправильно применил положения Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ, которыми устанавливается запрет распространять определенные категории информации на территории России.
- Суд первой инстанции проигнорировал устоявшуюся судебную практику, по которой при рассмотрении дел всегда следует обосновывать необходимость ограничения прав и свобод человека исходя из установленных фактических обстоятельств.
В связи с чем суд апелляционной инстанции просили отменить решение Ленинского райсуда города Саратова.
«В первой инстанции прокурор уточнял требования и добавил просьбу обязать Google удалить Tor из магазина приложений. Поэтому там было требование признать информацию на странице сайта Google Play также запрещенной и, соответственно, обязать ее удалить.
Суд такое решение вынес, однако перед тем, как его вынести, суд первой инстанции компанию Google LLC из участников процесса исключил и выделил требования к Google в отдельное производство, по которому Tor повесток и извещений не получал. Но тогда получается, что суд Google из дела исключил, а решение о его правах и обязанностях вынес. Поэтому были безусловные основания для отмены [решения суда первой инстанции], и на заседании я несколько раз обращала внимание суда на данное обстоятельство, но суд решил продолжить рассмотрение и постановил оставить решение Ленинского районного суда Саратовской области в силе», — сообщает Екатерина Абашина.