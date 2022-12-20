Мобильные устройства Apple уже давно перестали быть «просто телефоном» и «просто планшетом». Сейчас iPhone и iPad — это полноценные, мощные компьютеры, позволяющие решать широчайший круг задач. Но еще более эффективно их можно использовать, если ты знаешь все многочисленные тонкости, хитрости и трюки, которые скрывает в себе iOS. Раскрытию таких секретов и посвящена эта книга. Если ты не хочешь быть просто рядовым пользователем, а мечтаешь почувствовать себя настоящим хакером и выжать из своего айфона максимум — это издание для тебя!
В книге подробно описаны:
- Средства безопасности и новые возможности в iOS 16
- Особенности распространения троянов для iOS
- Шпионаж за пользователем при помощи выключенного iPhone
- Эксплоит checkm8 и его использование
- Джейлбрейк — как сделать и зачем он нужен?
- Неофициальные твики и приложения для iOS с джейлбрейком
- Альтернативы для Cydia
- Установка сторонних приложений на iPhone без джейлбрейка
- Настройка VPN на iPhone
- Автоматизация iOS с помощью инструмента «Команды»
- Установка альтернативных ОС на iPhone с помощью виртуальных машин
- Написание программ на Python в среде разработки Pyto
Этот седьмой по счету сборник, вошедший в популярную серию «Библиотека журнала „Хакер“», несколько необычен. Необычен прежде всего своим «звездным» составом: среди авторов опубликованных в книге статей — несколько ярких и известных имен. Это Андрей Письменный, главный редактор журнала «Хакер» с 2017 года, редактор с 2015-го, Валентин Холмогоров — ведущий редактор журнала «Хакер» с 2022 года, редактор с 2019-го, а также Олег Афонин — постоянный автор журнала «Хакер» с 2014 года, эксперт по мобильной криминалистике компании «Элкомсофт». Мы уверены, что этот сборник будет интересен всем без исключения владельцам портативных устройств Apple, а также тем, кто только собирается приобрести такой девайс. Собранные в книге материалы демонстрируют по‑настоящему хакерский подход к iOS, который ты не найдешь ни в одном другом источнике.
Надеемся, что книга поможет тебе взглянуть на привычные технологии Apple под новым углом и узнать, как на самом деле выглядят iPhone и iOS глазами хакера.
Скидка
С 20 до 28 декабря на сайте интернет‑магазина издательства идет новогодняя распродажа, в ходе которой книга «iOS и iPhone глазами хакера» продается со скидкой 25%.
Книга уже в продаже!