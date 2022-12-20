«iOS и iPhone гла­зами хакера»! Кни­га пос­вящена раз­ным аспектам безопас­ности iOS, а так­же штат­ным и неш­татным средс­твам нас­трой­ки и кас­томиза­ции сис­темы. В про­дажу пос­тупил сбор­ник ста­тей наших пос­тоян­ных авто­ров! Кни­га пос­вящена раз­ным аспектам безопас­ности iOS, а так­же штат­ным и неш­татным средс­твам нас­трой­ки и кас­томиза­ции сис­темы.

Мо­биль­ные устрой­ства Apple уже дав­но перес­тали быть «прос­то телефо­ном» и «прос­то план­шетом». Сей­час iPhone и iPad — это пол­ноцен­ные, мощ­ные компь­юте­ры, поз­воля­ющие решать широчай­ший круг задач. Но еще более эффектив­но их мож­но исполь­зовать, если ты зна­ешь все мно­гочис­ленные тон­кости, хит­рости и трю­ки, которые скры­вает в себе iOS. Рас­кры­тию таких сек­ретов и пос­вящена эта кни­га. Если ты не хочешь быть прос­то рядовым поль­зовате­лем, а меч­таешь почувс­тво­вать себя нас­тоящим хакером и выжать из сво­его айфо­на мак­симум — это изда­ние для тебя!

В кни­ге под­робно опи­саны:

Средс­тва безопас­ности и новые воз­можнос­ти в iOS 16

Осо­бен­ности рас­простра­нения тро­янов для iOS

Шпи­онаж за поль­зовате­лем при помощи вык­лючен­ного iPhone

Экс­пло­ит checkm8 и его исполь­зование

Джей­лбрейк — как сде­лать и зачем он нужен?

Не­офи­циаль­ные тви­ки и при­ложе­ния для iOS с джей­лбрей­ком

Аль­тер­нативы для Cydia

Ус­танов­ка сто­рон­них при­ложе­ний на iPhone без джей­лбрей­ка

Нас­трой­ка VPN на iPhone

Ав­томати­зация iOS с помощью инс­тру­мен­та «Коман­ды»

Ус­танов­ка аль­тер­натив­ных ОС на iPhone с помощью вир­туаль­ных машин

На­писа­ние прог­рамм на Python в сре­де раз­работ­ки Pyto

Этот седь­мой по сче­ту сбор­ник, вошед­ший в популяр­ную серию «Биб­лиоте­ка жур­нала „Хакер“», нес­коль­ко необы­чен. Необы­чен преж­де все­го сво­им «звез­дным» сос­тавом: сре­ди авто­ров опуб­ликован­ных в кни­ге ста­тей — нес­коль­ко ярких и извес­тных имен. Это Ан­дрей Пись­мен­ный, глав­ный редак­тор жур­нала «Хакер» с 2017 года, редак­тор с 2015-го, Ва­лен­тин Хол­могоров — ведущий редак­тор жур­нала «Хакер» с 2022 года, редак­тор с 2019-го, а так­же Олег Афо­нин — пос­тоян­ный автор жур­нала «Хакер» с 2014 года, эксперт по мобиль­ной кри­мина­лис­тике ком­пании «Элкомсофт». Мы уве­рены, что этот сбор­ник будет инте­ресен всем без исклю­чения вла­дель­цам пор­татив­ных устрой­ств Apple, а так­же тем, кто толь­ко собира­ется при­обрести такой девайс. Соб­ранные в кни­ге матери­алы демонс­три­руют по‑нас­тояще­му хакер­ский под­ход к iOS, который ты не най­дешь ни в одном дру­гом источни­ке.

На­деем­ся, что кни­га поможет тебе взгля­нуть на при­выч­ные тех­нологии Apple под новым углом и узнать, как на самом деле выг­лядят iPhone и iOS гла­зами хакера.

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