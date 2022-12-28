По информации СМИ, у некоторых пользователей вновь заработала загрузка образов Windows и других файлов с официального сайта Microsoft. «Известия», со ссылкой на специалистов по программному обеспечению, сообщили, что Microsoft снова открыла доступ к установке Windows пользователям из России.

Напомню, что проблемы в этой области наблюдаются с июня 2022 года. Именно летом пользователи обнаружили, что не могут загрузить с официального сайта Microsoft образы Windows 10 и 11, а также утилиту MediaCreationTool и другие файлы без использования VPN.

Тогда операторы англоязычной службы поддержки сообщали, что это связано с запретом на загрузку и установку файлов для жителей страны, хотя никаких официальных заявлений на этот счет Microsoft не делала.

Кроме того, в сентябре российским пользователям ограничили возможность обновления до новой Windows 11 22H2.

Как теперь пишут «Известия», страницы загрузки на официальном сайте вновь загружаются без VPN, и установить можно как самую последнюю версию ОС — Windows 11 22H2, так и предыдущие варианты — Windows 10, Windows 8.1. и Windows 7. Сообщается, что у корреспондента издания получилось скачать ОС с двух компьютеров, а также доступен «помощник по установке», который предназначен для обновления ПО, и образ самой операционной системы для записи на DVD или USB-носитель.

Эксперты, с которыми поговорили «Известия», сообщают, что, скорее всего, это «корректировка политики корпорации по отношению к российским пользователям, которые уже купили Windows». Они говорят, что из-за геоблокировки для пользователей из России была затруднена возможность легальной переустановки ОС на новое устройство или при замене накопителя, но использование Windows частными лицами не подпадает ни под какие санкции.

«Поэтому предоставление пользователям, ранее купившим ПО, доступа к загрузке софта и обновлений — логичные действия, вытекающие из норм международного и российского права», — прокомментировал коммерческий директор «Кода безопасности» Федор Дбар.

К сожалению, редакции «Хакера» не удалось подтвердить информацию о снятии «геоблокировки» для российских пользователей. Вышеприведенные ссылки на загрузку образов и MediaCreationTool по-прежнему не работают без VPN ни для нас, ни для опрошенных нами коллег.