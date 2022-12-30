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Прежде чем переходить к пакостям, нам с тобой надо будет как следует подготовиться. Я нашел на «Хакере» несколько статей по электронике и пайке, знания откуда тебе сегодня пригодятся. Прочитай их, ведь нам предстоит работать с электроникой, иначе праздник останется на своем месте!
info
- Цифровая электроника с самого начала. Собираем схемы на MOSFET-транзисторах
- Бунт многоножек. Собираем устройство с интегральными микросхемами
- Время паять! Подбираем инструменты и осваиваем искусство пайки
- Искусство пайки. Выбираем инструменты, приборы и расходники для домашней мастерской
Прочитал? Горжусь! Начнем же немедленно подготовку к самому ответственному делу твоей жизни.
Гринчу нужен транспорт
Тебе предстоит сконструировать для меня механические сани, прямо как у Санты. Но если этот пузатый лопух на них подарки развозит, то я буду складывать в них подарки украденные. Только без оленей — не будем уподобляться Клаусу и мучить бедных зверят, мои сани должны быть самоходными.
Для изготовления моих саней тебе потребуется электродвигатель. С ним ты наверняка сталкивался, но сейчас я расскажу о нем подробнее.
Электродвигатель
Как‑то мой старый товарищ Майкл Фарадей обнаружил, что при взаимодействии магнита и электрического тока в проводнике может возникнуть непрерывное вращение. На этом и основывается принцип работы электродвигателя.
Расположив в магнитном поле вертикально рамку из проводника и пустив по ней ток, мы сможем создать электромагнитное поле вокруг проводника. Оно будет взаимодействовать с полюсами магнитов, и в итоге от одного рамка оттолкнется, а к другому притянется. Так рамка дойдет до горизонтального положения, в котором магнитное поле перестанет действовать на магнит. Чтобы вращение продолжилось, необходимо добавить еще одну рамку под углом либо поменять направление тока в рамке в нужный момент. На гифке выше это делается при помощи двух полуколец, к которым подключены контактные пластины от батарейки. И после совершения полуоборота меняется полярность и вращение не прекращается.
Существует немало разных типов электромоторов, но нам потребуется двигатель постоянного тока. Переключение фаз здесь происходит прямо внутри двигателя. Благодаря этому он может питаться и постоянным током, и переменным. Постоянный ток с течением времени не изменяется по величине и направлению, а переменный — изменяется.
Продолжаем делать сани
Санями мы будем управлять с расстояния, правда небольшого. Не станем нагружаться дистанционным управлением (может, сделаем это в следующем году). А сейчас обойдемся проводным. Изготовим простой пульт из переключателей и по длинному проводу будем рулить нашими санями.
Но сначала нам потребуются сами сани. Не на голых же моторах ездить, как барон Мюнхгаузен на ядре. Специально для тебя прилагаю чертеж с размерами, сможешь вырезать все детали сам из пластмассы или из дерева с помощью нагретого паяльником ножа или из дерева с помощью лобзика.
Из электроники, как ты уже догадался, нам потребуется всего ничего: два моторчика‑редуктора и колеса для них, кнопка для запуска двигателей и небольшой аккумулятор — надо же нам чем‑то питать наши сани.
Теперь паяй всё по схеме снизу и размещай на наших санях. На «Хакере» есть статья о том, как это делать. Провода, идущие от аккумулятора и от кнопки к моторам ты можешь выбрать любой удобной тебе длины — они будут идти от саней к пульту, и от нее зависит, насколько далеко ты сможешь отойти.
Редукторы с колесами расположи по бокам, чтобы колеса чуть приподнимали заднюю часть саней. А на аккумулятор или батарейку наклей кнопку — можешь использовать его как каркас для «пульта». Если после монтажа колеса крутятся не в ту сторону, значит стоит поменять полярность аккумулятора.
Отлично, теперь у нас есть сани. Прежде чем отправляться красть на них подарки, потренируйся в управлении. Кнопка будет двигать их вперед, а проводом от «пульта» можно оттянуть сани назад. Такое вот простое управление.
Ловушка для Санты
Сани мы сделали, доехали на них до домика ничего не подозревающих жителей планеты Земля, проникли в дом и забрали все подарки. Легко! Но что делать, если мы опередили Деда Мороза и он еще не пришел? Ты ведь знаешь, что он не может показываться на глаза людям. Используем эту слабость себе во благо! Чтобы спугнуть новогоднего волшебника, нам достаточно всего лишь его обнаружить. Для этого мы с тобой изготовим простую сигнализацию‑растяжку, которую можно установить куда угодно. На окно, на дверь, да хоть на камин. Как только пузатый красноносый дед пролезет в квартиру, сработает сигнализация, ее жильцы проснутся и Дед Мороз исчезнет! Никто не получит подарков, как и задумано.
Для изготовления сигнализации нам потребуется прищепка, батарейка, пара кусочков металлического проводника и пьезодинамик. Из всего списка последний элемент не был описан в статьях на «Хакере», поэтому сейчас я расскажу о нем подробнее.
Пьезодинамик
Одна из главных частей пьезодинамика (он же зуммер) — это мембрана. Она‑то и издает звук. Происходит это за счет ее непрерывного колебания. По сути, она своей вибрацией «сотрясает» воздух, так и получается писк. Но если подать на мембрану постоянное напряжение, звука ты не услышишь, разве что тихий щелчок. Мембрана выгнется, примет одно положение и больше двигаться не будет. Чтобы заставить ее и дальше звучать, необходимо постоянно менять напряжение. Сделать это можно с помощью аналогового или цифрового сигнала, о них уже говорилось в одной из статей. Для работы пьезодинамика необходим генератор звуковых колебаний. В большинстве современных зуммеров он встроенный, но перед покупкой в этом лучше убедиться.
Возвращаемся к сигнализации
Итак, нам осталось присоединить к концам прищепки металлические проводники (закрученная в маленькую спираль скрепка пойдет) и припаять проводки от них. Один — к контакту зуммера, другой — к батарейке, а также соединить оставшиеся концы. Теперь надо все как следует закрепить на скрепке, чтобы ловушка получилась максимально компактной. И необходимо «взвести» нашу сигнализацию. Для этого надо изготовить саму растяжку. Это будет просто нитка, с одного конца которой привяжем тонкий диэлектрик, хотя бы кусочек картона. Теперь его можно зажать между проводниками прищепки и установить в нужном месте. Как только дверь откроется, диэлектрик вылетит из зажима и цепь замкнется. По квартире раздастся писк — все проснутся, и Дед Мороз сбежит.
Похитители елок
Нет ничего лучше, чем похитить елку! Но таскать деревья я устал, поэтому ты сделаешь елку своими руками, а я у тебя ее украду! Тебе понадобятся паяльник и светодиоды. Еще можно изготовить небольшой блок управления на базе чипа 555, чтобы заставить нашу елку мигать. Про такую схему на «Хакере» уже была статья, можешь посмотреть схему там, собрать ее и подключить к нашей елке.
Паять елку будет очень просто — достаточно последовательно соединить все светодиоды и источник питания. Анод одного светодиода — к катоду следующего, и так, пока не кончатся светодиоды. В конце, когда останется всего два контакта, надо, не перепутав их, припаять анод к плюсу батарейки, а катод — к минусу.
Теперь осталось припаять концы нашей схемы к батарейке «Крона». Елка готова! Иду похищать.
Теперь я бы хотел украсть новогоднюю звезду. Вот тебе схема пайки подходящей звезды. Немедленно принимайся за работу!
Отлично, теперь у нас и елка, и звезда есть. Всё очень компактное — украв, можно носить с собой в сумке и хвастаться.
Руководство по взлому гирлянд
Я обещал еще рассказать о взломе гирлянд. Обычную гирлянду, которую подключают в розетку, можно взломать только физически. Вскрыть блок управления, подключить микроконтроллер, например Arduino, и написать собственную программу управления гирляндой. Если тебе это интересно, но ты не знаешь, как пользоваться Arduino, то загляни на вики «Амперки», там неплохо описаны азы управления этим микроконтроллером.
Умные гирлянды для настоящего злодея куда привлекательнее! Ведь можно подключиться к ним по Wi-Fi и управлять каждым светодиодом отдельно. Мои приспешники еще в далеком 2018 году заинтересовались этой темой, изучили очень популярные IoT-гирлянды марки Twinkly и даже создали кнопку для отключения всех подключенных в сеть гирлянд!
Парни разобрались, как гирлянда сообщается с мобильным приложением. Они выяснили, что сначала надо напрямую подключиться к Twinkly как к точке доступа и настроить подключение гирлянды к домашней сети, через которую ты будешь управлять гирляндой. Изучив сообщение, они узнали, что передаваемые данные не зашифрованы, несмотря на то что при исходной настройке пароль от Wi-Fi и передавался в зашифрованном виде. Если шифрования нет, значит, можно провернуть MitM и изучить работу API.
В итоге эти лихие ребята выяснили, что можно установить на гирлянды любую прошивку и исполнять произвольный код, ведь для этого не требуется никакая авторизация.
Только посмотри, они вывели на гирлянду «змейку»! А еще провели атаку, в ходе которой на всех обнаруженных устройствах Twinkly выводится «Hack the Planet».
Mission complete
Мой дорогой приспешник, ты хорошо поработал, и вместе мы подготовились к похищению праздника. Но знаешь, я что подумал? Этот год выдался не таким уж и простым для многих. И было бы совсем некрасиво лишать людей возможности весело провести время в кругу семьи или друзей, так что пускай празднуют. Зато в следующем году мы вернемся с еще большим количеством пакостей!