Содержание статьи
- В чем отличие «физического пентеста» от кражи со взломом?
- Какие нужны документы?
- О чем нужно предупредить заказчика?
- Какие могут возникнуть трения с правоохранительными органами?
- Что, если я попадусь?
- С чего стоит начинать?
- Как проводить разведку?
- Как помогает социальная инженерия?
- Какой софт облегчает сбор данных?
- Как составлять письма для разведки?
- Нельзя ли просто позвонить?
- Какие еще есть способы провести разведку?
- Как проникнуть на объект?
- Как клонировать бейдж?
- Какие болванки нужны для пропусков?
- Придется ли использовать отмычки?
- Как снизить риск быть пойманным?
- Какие еще инструменты могут пригодиться?
- Пример проникновения
В чем отличие «физического пентеста» от кражи со взломом?
Все, что ты делаешь, должно выполняться строго согласно договору, составленному вашей организацией и заказчиком. Учти, что любые отклонения от методологии проведения работ или импровизация могут повлечь за собой серьезные неприятности, в том числе применение физической силы сотрудниками соответствующих структур.
Какие нужны документы?
Имей в виду, что все твои действия (практически каждый шаг) должны быть прописаны в методологии физического пентеста. Согласование такого документа, как правило, занимает не один день, в него постоянно вносят правки тестируемая организация и юристы с обеих сторон.
Чаще всего руководитель проекта также подготовит пакет документов, который будет в полной мере подтверждать вашу личность. Стандартный набор обычно состоит из копии паспорта, заверенной копии трудового договора, документа с названием и серийным номером носимой техники (ноутбук, смартфон, Proxmark и прочее) и справки, что у тебя нет судимости.
В зависимости от рода деятельности проверяемой организации может потребоваться предварительно оформить разные допуски, а также пройти инструктаж по технике безопасности. Делается это в первый день прибытия на тестируемый объект.
О чем нужно предупредить заказчика?
Понятно, что неосведомленность сотрудников о предстоящих работах — это одно из необходимых нам условий. Исключением может быть разве что начальник службы информационной безопасности. Увы, эти условия выполняются не всегда, что повышает сложность нашей задачи.
Однако «грязно сыграть» можешь и ты сам, применив методы социальной инженерии и договорившись с кем‑то из сотрудников организации заказчика. Такой «договорняк» может, наоборот, упростить достижение целей аудита. Подобные методы социального взаимодействия с персоналом заранее описать и обговорить невозможно: универсального подхода к решению задач такого характера не существует.
Поэтому доля импровизации все же будет присутствовать, о чем стоит сказать контактному лицу проверяемой организации (тому самому начальнику службы ИБ).
Какие могут возникнуть трения с правоохранительными органами?
Важно помнить, что силовые структуры практически всегда придерживаются определенных правил и регламентов, поэтому попытки вступить в спор или разжечь конфликтную ситуацию ничем хорошим не кончатся. Поскольку наши работы проводятся абсолютно легально, нет смысла активно сопротивляться. Твоим главным оружием должны быть подвешенный язык и знание законов, умелое бравирование которым может заставить сотрудника физической безопасности засомневаться в правильности своих действий (опять спасает социалочка). Но ты должен всегда помнить о собственной ответственности за совершенные действия и понимать риски отклонения от согласованной методологии.
Что, если я попадусь?
Успешным проектом можно считать тот, где ты выполнил все поставленные задачи и при этом не спалился. Но бывает, что какой‑то сотрудник организации проявляет бдительность и сообщает о подозрительном лице (то есть о тебе) службе безопасности, за чем может последовать задержание.
Именно на этом этапе можно провести границу между законными действиями и теми, которые влекут за собой уголовную ответственность. После задержания тебя, скорее всего, отправят в «комнату ожидания». Затем кто‑то из сотрудников службы безопасности задаст несколько вопросов, которые помогут ему понять, кто ты такой и что за работы проводишь.
Это самый подходящий момент, чтобы предъявить папку с пакетом документов, которые подтвердят твою личность и докажут, что твоя цель — анализ защищенности компании, а не какая‑то диверсия или, например, промышленный шпионаж в пользу компании‑конкурента.
С чего стоит начинать?
Физический пентест можно разделить на два этапа — подготовка и реализация, то есть разведка и проникновение. Во время разведки мы изучаем внешний и внутренний периметр объекта, анализируем обнаруженные слабые места, решаем, какими путями будем проникать внутрь.
Далее действуем методами социальной инженерии. Ищем способ сделать копию электронного пропуска либо выдаем себя за работника обслуживающего персонала (инженер, уборщик, охранник), соискателя на вакансию, курьера и так далее. В общем, за того, кого пропустят на территорию без лишних подозрений.
Чем тщательнее ты подойдешь к этапу разведки, тем более убедительную личность сможешь изобразить. Здесь придется подумать о многих вещах, начиная от легенды и заканчивая одеждой и сопутствующими документами.
Второй этап — непосредственно проникновение. На этом этапе нам предстоит преодолеть физическую защиту при помощи технических средств и базовых инструментов медвежатника. Скорость и сноровка приобретаются с опытом, то есть с каждым выполненным проектом. Ни один учебник, статья или лекция не прибавят тебе уверенности в действиях, особенно когда речь идет о работе, где уровень адреналина значительно выше нормы.
Самообладание здесь — самое важное. Умение грамотно составить легенду и уверенно обманывать персонал помогут пройти в критически важные помещения и, что еще важнее, уйти, не вызвав подозрений.
Как проводить разведку?
Прийти на объект и изучить:
- Поломки или дырки в заграждениях.
- Используемые для транспортировки сырья и отходов железнодорожные пути. Если нет дополнительных заграждений, можно попробовать пройти по ним пешком.
- Подземный паркинг. Он нередко позволяет попасть в бизнес‑центр минуя проходную.
- Всевозможные места выгрузки и погрузки. Через них тоже можно обойти проходную. Если такие зоны закрыты или не используются, то, как правило, они заперты на простые замки, вскрытие которых не представляет проблем.
- Технические помещения. Все остальные зоны, не попавшие в пункты выше, но также позволяющие миновать проверку пропуска.
- Крыши и чердаки. Конечно, если удастся обнаружить пожарную лестницу или забраться без нее.
Как помогает социальная инженерия?
Социальная инженерия, или OSINT, — разведывательная дисциплина, включающая в себя поиск, выбор и сбор разведывательной информации из общедоступных источников, а также ее анализ.
Первым делом нам нужно получить сведения о сотрудниках компании. Мы выясняем почты, телефоны, аккаунты в социальных сетях, мессенджерах и прочее.
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