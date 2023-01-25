Крупный разработчик и издатель игр Riot Games сообщает, что после недавней атаки хакеры потребовали выкуп в размере 10 000 000 долларов, утверждая, что похитили исходный код League of Legends и других продуктов. В компании заявили, что не собираются платить злоумышленникам.

Напомню, что Riot Games была атакована хакерами на прошлой неделе. Тогда сообщалось, что из-за компрометации среды разработки компания будет вынуждена перенести сроки выхода ряда патчей и обновлений.

Как стало известно теперь, проникнув в системы Riot Games, злоумышленники сумели похитить исходный код League of Legends (LoL), Teamfight Tactics (TFT), а также устаревшей античит-платформы.

Команды разработчиков LoL и TFT уже изучают, смогут ли разработчики читов использовать похищенные данные для создания новых инструментов, и анализируют, понадобятся ли какие-либо патчи для предотвращения возможных атак.

К тому же, злоумышленники решили потребовать у компании выкуп в размере 10 млн долларов США.

«Сегодня мы получили письмо с требованием выкупа. Излишне говорить, что мы не станем платить, — пишут представители Riot Games в Twitter. — Хотя эта атака затронула нашу среду сборки и может вызвать проблемы в будущем, самое главное, что мы по-прежнему уверены, что никакие данные и личная информация игроков не были скомпрометированы».

По информации издания Vice Motherboard, в качестве доказательства своих слов хакеры предоставили Riot Games два больших PDF-файла, которые показывают, что у злоумышленников действительно был доступ к исходникам Packman (usermode античит) и League of Legends.

В случае оплаты выкупа хакеры пообещали удалить исходный код со своих серверов, предоставить компании «информацию о том, как произошел взлом, и дать советы по предотвращению нарушений в будущем».

«Мы не хотим навредить вашей репутации или вызвать общественный резонанс. Наша единственная мотивация — финансовая выгода, — пишут хакеры в своем письме. —Невыполнение наших требований приведет к тому, что взлом станет достоянием общественности, а масштабы утечки станут известны большему количеству людей».

Судя по всему, в Riot Games уже готовятся к скорому «сливу» данных, так как в компании сообщили, что исходные коды, украденные во время атаки, содержали ряд экспериментальных функций, которые только ожидали релиза или могут вообще не дойти до этой стадии.

«Хотя мы надеемся, что со временем некоторые из этих игровых режимов и изменений дойдут до игроков, большая часть этого контента находится на стадии прототипа, и нет никаких гарантий, что он когда-либо будет выпущен», — подчеркнули в Riot Games.

В компании заявили, что уже сотрудничают с правоохранительными органами и сторонними экспертами, расследуя случившееся, а позже будет выпущен детальный отчет с подробным описанием инцидента (как именно хакеры смогли скомпрометировать среду разработки, и какие меры были приняты, чтобы предотвратить подобное в будущем).