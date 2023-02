Диф­фузи­онные ней­росети Stable Diffusion, Midjourney, Dream и им подоб­ные сто­ят на пороге прев­ращения из занима­тель­ной игрушки в рабочий инс­тру­мент. Что дол­жно про­изой­ти, что­бы твор­чес­тво искусс­твен­ного интеллек­та смог­ло вый­ти из юри­дичес­кой «серой зоны»?

Ге­нери­руемые ней­росетя­ми изоб­ражения не толь­ко вско­лых­нули поль­зовате­лей соц­сетей, но и наш­ли впол­не «взрос­лое» при­мене­ние. Кар­тинки, которые выда­ют ней­росети, вов­сю исполь­зуют­ся для соз­дания иллюс­тра­ций (в том чис­ле и в «Хакере») — и в исходном виде, и худож­никами в качес­тве осно­вы.

Диф­фузи­онные ней­росети тем вре­менем работа­ют в сво­еоб­разной «серой зоне» автор­ско­го пра­ва. Круп­ные ком­пании обхо­дят твор­чес­тво ней­росетей сто­роной, опа­саясь воз­можных юри­дичес­ких пос­ледс­твий, а час­тные поль­зовате­ли о легаль­ных аспектах даже не задумы­вают­ся.

Юри­дичес­кая база, регули­рующая деятель­ность искусс­твен­ного интеллек­та, не нарабо­тана; законы об автор­ском пра­ве нуж­дают­ся в уточ­нени­ях. Поп­робу­ем разоб­рать­ся, наруша­ют ли что‑нибудь соз­датели диф­фузи­онных ней­росетей и пот­ребите­ли сге­нери­рован­ных ими изоб­ражений.

«Художес­твен­ные» диф­фузи­онные ней­росети спо­соб­ны соз­давать необыч­ные, а при некото­ром ста­рании — весь­ма качес­твен­ные изоб­ражения по задан­ным клю­чевым сло­вам. Уже появи­лось поколе­ние дизай­неров, боль­шая часть работы которых — гра­мот­но сос­тавить зап­рос на генера­цию нуж­ного заказ­чику изоб­ражения.

В резуль­тате час­то получа­ются яркие, необыч­ные, ори­гиналь­ные кар­тинки, непохо­жие на сущес­тву­ющие арты. Отло­жим воп­рос о тех­ничес­ком несовер­шенс­тве и некото­рой «корявос­ти» изоб­ражений; в кон­це кон­цов, ней­росетям без году неделя, у них всё впе­реди. Погово­рим вот о чем: кому при­над­лежит резуль­тат работы искусс­твен­ного интеллек­та, мож­но ли его закон­но исполь­зовать в ком­мерчес­ких целях и не наруша­ет ли это чьих‑либо прав?

В качес­тве «сфе­ричес­кого ИИ в ваку­уме» рас­смот­рим про­дукт Stable Diffusion. Это неком­мерчес­кое решение с пре­дель­но щед­рой ли­цен­зией. Сог­ласно этой лицен­зии соз­данные при помощи ней­росети арты при­над­лежат конеч­ному поль­зовате­лю, который сге­нери­ровал зап­рос. Казалось бы, что может быть неод­нознач­ного в лицен­зии, которая пре­дос­тавля­ет «perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable copyright license to reproduce, prepare, publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the Complementary Material, the Model, and Derivatives of the Model»?

Од­нако такую неод­нознач­ность наш­ли. Пер­вой лас­точкой ста­ла широко извес­тная в узких кру­гах пуб­ликация в одной «экс­тре­мист­ской» соци­аль­ной сети. Поль­зователь с под­поль­ной клич­кой Eugene Arenhaus пишет: