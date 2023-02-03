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Генерируемые нейросетями изображения не только всколыхнули пользователей соцсетей, но и нашли вполне «взрослое» применение. Картинки, которые выдают нейросети, вовсю используются для создания иллюстраций (в том числе и в «Хакере») — и в исходном виде, и художниками в качестве основы.
Диффузионные нейросети тем временем работают в своеобразной «серой зоне» авторского права. Крупные компании обходят творчество нейросетей стороной, опасаясь возможных юридических последствий, а частные пользователи о легальных аспектах даже не задумываются.
Юридическая база, регулирующая деятельность искусственного интеллекта, не наработана; законы об авторском праве нуждаются в уточнениях. Попробуем разобраться, нарушают ли что‑нибудь создатели диффузионных нейросетей и потребители сгенерированных ими изображений.
«Художественные» диффузионные нейросети способны создавать необычные, а при некотором старании — весьма качественные изображения по заданным ключевым словам. Уже появилось поколение дизайнеров, большая часть работы которых — грамотно составить запрос на генерацию нужного заказчику изображения.
В результате часто получаются яркие, необычные, оригинальные картинки, непохожие на существующие арты. Отложим вопрос о техническом несовершенстве и некоторой «корявости» изображений; в конце концов, нейросетям без году неделя, у них всё впереди. Поговорим вот о чем: кому принадлежит результат работы искусственного интеллекта, можно ли его законно использовать в коммерческих целях и не нарушает ли это чьих‑либо прав?
В качестве «сферического ИИ в вакууме» рассмотрим продукт Stable Diffusion. Это некоммерческое решение с предельно щедрой лицензией. Согласно этой лицензии созданные при помощи нейросети арты принадлежат конечному пользователю, который сгенерировал запрос. Казалось бы, что может быть неоднозначного в лицензии, которая предоставляет «perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable copyright license to reproduce, prepare, publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the Complementary Material, the Model, and Derivatives of the Model»?
Однако такую неоднозначность нашли. Первой ласточкой стала широко известная в узких кругах публикация в одной «экстремистской» социальной сети. Пользователь с подпольной кличкой Eugene Arenhaus пишет:
Последнее время некоторые мои френды активно постят продукцию Midjourney и прочих «генераторов изображений» на основе Stable Diffusion. Видимо, мне придется писать подробный разбор этой технологии. А пока прошу вас всех этого не делать — не репостить «ИИ нарисовал картинку» и не пользоваться самим. Основание: факты показывают, что под видом «ИИ» нам втюхивают нечто вроде фоторобота, в которого заложены более полумиллиарда исходных изображений, взятых из интернета без спросу и с нарушением огромного количества авторских прав и лицензионных соглашений.
Каждый кусочек в любом «ИИ нарисовал» на деле нарисовал художник, которого обокрали разработчики Stable Diffusion и составители базы LAION-5B.
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