В этом рай­тапе я покажу, как иссле­довать API сай­та на пред­мет потен­циаль­ных лазе­ек, затем мы напишем собс­твен­ный прок­си‑сер­вер на Python, а потом при­меним XSS для эксфиль­тра­ции дан­ных и про­экс­плу­ати­руем слож­ную уяз­вимость чте­ния про­изволь­ных фай­лов.

Уп­ражнять­ся мы будем на вир­туаль­ной машине Response с пло­щад­ки Hack The Box. Ее уро­вень слож­ности — Insane, и на сегод­няшний день это самая слож­ная машина на HTB и пер­вая в моей серии рай­тапов, которую мне не уда­лось прой­ти до кон­ца. Одна­ко даже получе­ние двух поль­зователь­ских уче­ток ока­залось зах­ватыва­ющим.

warning Под­клю­чать­ся к машинам с HTB рекомен­дует­ся толь­ко через VPN. Не делай это­го с компь­юте­ров, где есть важ­ные для тебя дан­ные, так как ты ока­жешь­ся в общей сети с дру­гими учас­тни­ками.

Разведка

Сканирование портов

До­бав­ляем IP-адрес машины в / etc/ hosts :

10. 10. 11. 163 response. htb

И запус­каем ска­ниро­вание пор­тов.

Справка: сканирование портов Ска­ниро­вание пор­тов — стан­дар­тный пер­вый шаг при любой ата­ке. Он поз­воля­ет ата­кующе­му узнать, какие служ­бы на хос­те при­нима­ют соеди­нение. На осно­ве этой информа­ции выбира­ется сле­дующий шаг к получе­нию точ­ки вхо­да. На­ибо­лее извес­тный инс­тру­мент для ска­ниро­вания — это Nmap. Улуч­шить резуль­таты его работы ты можешь при помощи сле­дующе­го скрип­та: #!/ bin/ bash ports = $( nmap -p- --min-rate = 500 $1 | grep ^[ 0- 9] | cut -d '/ ' -f 1 | tr '\ n' ', ' | sed s/, $/ / ) nmap -p $ports -A $1 Он дей­ству­ет в два эта­па. На пер­вом про­изво­дит­ся обыч­ное быс­трое ска­ниро­вание, на вто­ром — более тща­тель­ное ска­ниро­вание, с исполь­зовани­ем име­ющих­ся скрип­тов (опция -A ).

Мы наш­ли все­го два откры­тых пор­та: 22 — служ­ба OpenSSH 8.2p1 и 80 — веб‑сер­вер Nginx 1.21.6. С SSH ничего не сде­лать, поэто­му сра­зу перехо­дим к вебу.

На сай­те находим упо­мина­ние домена www. response. htb , поэто­му обновля­ем запись в фай­ле / etc/ hosts :

10. 10. 11. 163 response. htb www. response. htb

Что­бы рас­ширить область тес­тирова­ния, сос­тавим кар­ту сай­та с помощью Burp Discovery. Для это­го в Burp History выбира­ем целевой адрес и в кон­текс­тном меню Engagement tools → Discover content.

Так находим нес­тандар­тный файл / status/ main. js. php .

Точка входа

Ко­пиру­ем содер­жимое фай­ла / status/ main. js. php на локаль­ную машину и изу­чаем. Этот файл содер­жит дан­ные для обра­щения к домену api. response. htb через сайт на домене proxy. response. htb .

Так как обра­щение про­исхо­дит к под­домену proxy , добав­ляем в / etc/ hosts толь­ко его.

10. 10. 11. 163 response. htb www. response. htb proxy. response. htb

За­тем копиру­ем дан­ные для обра­щения и пов­торя­ем зап­рос.

POST / fetch HTTP / 1. 1 Host : proxy. response. htb Content-Type : application/ json Content-Length : 262 { "url" : "http:// api. response. htb/ " , "url_digest" : "cab532f75001ed2cc94ada92183d2160319a328e67001a9215956a5dbf10c545" , "method" : "GET" , "session" : "6c2a752c873e8c03fc927a81647402d0" , "session_digest" : "6ce5cbd27651561e9005287bc5d8cf3201aa6c4fe885057ae80b40af0b8951bd" }

От­вет от сер­вера закоди­рован в Base64, декоди­ровать мож­но пря­мо в Burp Inspector.

Так как даль­ше дан­ные пред­став­лены в фор­мате JSON, мож­но кра­сиво отоб­разить их при помощи ути­литы jq.

Прос­мотрим так­же стра­ницы / get_chat_status и / get_servers .

Рас­кры­ваем еще один сер­вис — chat. response. htb . Добав­ляем его в файл / etc/ hosts и прос­матри­ваем ответ сер­вера.

10. 10. 11. 163 response. htb www. response. htb proxy. response. htb chat. response. htb

Сайт ока­зал­ся недос­тупен. Но мож­но обра­тить­ся к нему через сайт proxy . Прав­да, для это­го нам нуж­но под­твер­дить параметр url под­писью в парамет­ре url_digest , который сами вычис­лить мы не можем. Но параметр session , где переда­ется иден­тифика­тор веб‑сес­сии, тоже под­твержда­ется под­писью session_digest .

Тог­да про­буем вмес­то иден­тифика­тора сес­сии отпра­вить ссыл­ку, что­бы получить под­пись для нее.

Как видишь, мы узна­ем дей­стви­тель­ную под­пись URL, отправ­ленно­го вмес­то иден­тифика­тора сес­сии.

Точка опоры

Те­перь про­верим, при­дет ли нам ответ, если мы поп­робу­ем обра­тить­ся к чату. Пер­вым делом сге­нери­руем для url дей­стви­тель­ный url_digest .

С под­писью мож­но выпол­нить зап­рос к прок­си‑сай­ту.

Спо­соб получе­ния под­писи ока­зал­ся рабочим. Но как бы я ни пытал­ся эксфиль­тро­вать дан­ные, все рав­но при­шел к тому, что нуж­но писать свой прок­сиру­ющий веб‑сер­вер. Работать он будет так:

Че­рез свой бра­узер обра­щаем­ся к внут­ренне­му сай­ту, ука­зывая IP-адрес написан­ного нами веб‑сер­вера. Наш сер­вер будет кодиро­вать при­нятый зап­рос и отправ­лять на прок­си‑сайт. Пос­ле получе­ния отве­та от прок­си‑сай­та наш самопис­ный сер­вер будет декоди­ровать при­нятые дан­ные и отправ­лять в качес­тве отве­та бра­узе­ру.

Так как работать будем с сай­том http:// chat. response. htb , сде­лаем запись в файл / etc/ hosts :

127. 0. 0. 1 chat. response. htb

Сна­чала напишем оснас­тку веб‑сер­вера без вся­ких фун­кций. В клас­се сер­вера ProxyServer реали­зуем обра­бот­чики do_GET и do_POST , которые будут вызывать еди­ный метод do_Multi . Спер­ва прос­то будем выводить URL, к которо­му обра­тит­ся бра­узер.

from http. server import BaseHTTPRequestHandler , HTTPServer from socketserver import ThreadingMixIn class ProxyServer ( BaseHTTPRequestHandler ) : def do_GET ( self ) : self . do_Multi ( 'GET' ) def do_POST ( self ) : self . do_Multi ( 'POST' ) def do_Multi ( self , method ) : uri = self . path target_url = 'http:// chat. response. htb' + uri print ( method + " " + target_url ) class ThreadedHTTPServer ( ThreadingMixIn , HTTPServer ) : pass ws = ThreadedHTTPServer ( ( "0. 0. 0. 0" , 80 ) , ProxyServer ) print ( "Server started... " ) try : ws . serve_forever ( ) except KeyboardInterrupt : pass ws . server_close ( ) print ( "Server stopped. " )