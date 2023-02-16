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Речь пойдет об автоматизированной системе эмуляции действий злоумышленников под названием Caldera. Мы расскажем об ее устройстве, настройке и о том, как эти нехорошие активности можно поймать с помощью бесплатных средств для винды — утилиты Sysmon и правильной настройки политик аудита в системе. Статья рассчитана на новичков и содержит много полезных практических советов. Погнали!
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Информация предоставлена исключительно в учебных целях. Пожалуйста, соблюдай законодательство и не применяй изложенную в статье информацию в незаконных целях.
Caldera — это автоматизированная система эмуляции действий злоумышленников на конечных рабочих станциях, созданная компанией MITRE. Caldera позволяет проводить практические тесты информационной безопасности с использованием различных сценариев атак. Система с помощью фреймворка ATT&CK эмулирует поведение атакующего, как будто происходит реальное вторжение. Caldera поставляется с несколькими заранее созданными шаблонами поведения злоумышленников, а дополнительные плагины к системе подключают новые функции и паттерны атак.
В системе Caldera два компонента:
- основная система. Это код фреймворка из репозитория. Он включает в себя асинхронный C&C-сервер (C2) с REST API и веб‑интерфейсом;
- плагины. Расширяют основные возможности фреймворка и предоставляют дополнительные функции. К примеру, пользователь может вести отчетность и привлекать различных агентов для установки на конечные точки.
Вот список всех актуальных на текущий момент плагинов, установленных по умолчанию в контейнере:
- Access — инструменты первоначального доступа для Red Team (атакующей команды);
- Atomic — проект Atomic Red Team, плагин позволяет сопоставлять вредоносную активность с соответствующей тактикой и запускать мини‑активности;
- Builder — динамическая компиляция полезных нагрузок для агента;
- CalTack — встраивает в Caldera веб‑сайт ATT&CK;
- Compass — добавляет визуализацию ATT&CK;
- Debrief — выполняет анализ проводимых компаний и аналитику;
- Emu — планы эмуляции действий различных групп злоумышленников от CTID (Center for Threat-Informed Defense);
- Fieldmanual — ведение документации;
- GameBoard — мониторинг совместных действий «красных» и «синих» команд;
- Human — имитация действий пользователей на конечных точках, чтобы запутать атакующих;
- Manx — поддержка полезных нагрузок Shell и Reverse Shell;
- Mock — имитация агентов в операциях;
- Response — плагин для автономного реагирования на инциденты (да, можно настроить автоматический «блютиминг» от Caldera на ее же собственный «редтиминг»);
- Sandcat — агент по умолчанию, используемый в операциях;
- SSL — добавление поддержки HTTPS для Caldera;
- Stockpile — склад различных техник и готовых профилей злоумышленника;
- Training — сертификация и учебный курс, позволяющий стать экспертом в сфере Caldera; состоит из заданий, которые надо выполнить в Caldera для получения статуса специалиста.
Подготовка стенда
Можно установить Caldera в виде Docker-контейнера на машину с Windows. В таком случае не нужно будет возиться с интерпретаторами Python и другими связанными компонентами, да и контейнер проще в настройке для новичков. Контейнер устанавливаем с помощью приложения Docker Desktop, на хосте должно присутствовать хотя бы два ненагруженных ядра процессора и два гигабайта оперативы.
Вот так выглядит установленный и запущенный контейнер. Обрати внимание на проброшенные порты.
Нам нужно перейти в логи контейнера, чтобы посмотреть логин и пароль для входа на веб‑интерфейс. Для этого щелкни на имени контейнера, затем перейди на вкладку Logs. Данные для входа выделены красным, они генерируются каждый раз заново при запуске контейнера. Учти, что при разворачивании проекта из сырцов имя пользователя по умолчанию —
red, пароль —
admin (или ищи их в конфигах —
conf/). Интерфейс может несколько отличаться от представленного варианта.
Для входа в веб‑интерфейс на машине с Docker Desktop используется адрес
http:// (такой порт слушается на локалхосте и пробрасывается внутрь контейнера на порт
8888). Используй найденные логин и пароль из логов контейнера.
Перед тем как начать нашу атакующую операцию, давай подробно рассмотрим матчасть.
Начало работы с Caldera
Практически любая атака всегда выполняется с внешним управлением — то есть с применением командного сервера (C&C). Чтобы «дергать за ниточки» цель, необходимо обеспечить связь с атакуемого хоста, поэтому на него устанавливается специальный агент.
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