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Я работаю аудитором информационной безопасности, основной мой профиль — тестирование безопасности веб‑приложений. До того как начать изучение материалов BSCP, я уже имел представление о OWASP Top-10 и эксплуатации базовых веб‑уязвимостей (SQL-инъекции, XSS, SSTI и другие). Однако этого оказалось недостаточно, чтобы успешно и быстро пройти сертификацию. Активная подготовка к ней заняла у меня около трех месяцев, а финальный экзамен я сдал с четвертой попытки.
Подготовка
Для сдачи BSCP необходимо зарегистрироваться и начать обучение на платформе PortSwigger Academy. Весь материал здесь бесплатен, а это больше 200 практических лабораторных работ и больше 100 страниц теоретических материалов, изложенных понятным и доступным языком. Для каждой из лабораторок есть авторское решение, куда можно подглядывать, если что‑то неясно.
Лабораторные работы разделены по темам и трем уровням сложности: Apprentice, Practitioner и Expert. Для успешной сдачи сертификации авторы курса рекомендуют выполнить как минимум все лабораторные работы первых двух уровней сложности. В лабах уровня Expert зачастую, чтобы справиться с заданием, необходимо комбинировать несколько уязвимостей.
Также существует режим Mystery Labs, в котором система случайным образом выдает лабораторные работы по выбранной тематике и выбранного уровня сложности. При подготовке к реальному экзамену это самый эффективный режим, именно его я рекомендую активно использовать, помимо чтения теоретического материала. На платформе регулярно появляются новые лекционные материалы, ресерчи и свежие лабораторные работы.
Экзамен
Попытки сдачи приобретаются за 99 американских долларов. Однако существуют способы получить попытку бесплатно или с большой скидкой, об этом расскажу подробнее в разделе советов. Перед экзаменом необходимо пройти валидацию в системе прокторинга. По моему опыту (который подтвердила поддержка), на этом экзамене прокторинг применяется исключительно для проверки личности по предоставленному документу и не предполагает мониторинг непосредственно в процессе сдачи. Никто не будет следить за тобой через веб‑камеру и контролировать твои действия (привет OSCP). Однако после завершения экзамена техподдержка может попросить у тебя предоставить проект Burp с экзамена. Если этого не сделать, попытку аннулируют.
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