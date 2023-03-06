Четверо участников хакерской группы The Infraud Organization, связанные с некогда известным кардерским форумом UniCC, признали себя виновными в нелегальной торговле данными банковских карт с причинением ущерба на общую сумму более 1 млрд рублей.

Напомню, что участники The Infraud Organization были задержаны сотрудниками ФСБ и российскими правоохранительными органами в начале 2022 года. Тогда правоохранители арестовали предполагаемого основателя группировки Андрея Новака на два месяца по обвинению в компьютерных преступлениях и отмывании денег (в США он разыскивается по обвинению в кибермошенничестве). Еще трое подозреваемых были отправлены под домашний арест.

Как тогда сообщали СМИ, Новак был известен на андеграундных форумах под такими никами, как Faxtrod, Faaxxx и Unicc, и являлся администратором кардерского форума UniCC. В середине января 2022 года этот ресурс неожиданно объявил о закрытии, и тогда его руководители писали, что не нужно строить конспирологические теории об их уходе, так как это взвешенное решение, они давно немолоды, и «в таком режиме жить/работать более здоровье не позволяет».

Вскоре после закрытия UniCC правоохранители сообщили, что помимо Новака были арестованы трое членов группы — Кирилл Самокутяев, Константин Владимирович Бергман и Марк Аврамович Бергман.

Как теперь сообщает ТАСС, в настоящее время подсудимым избрали меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей, и на прошлой неделе в Таганском суде Москвы начался процесс над обвиняемыми. В суде все участники Infraud Organization признали вину в нелегальной торговле данными банковских карт с причинением ущерба на общую сумму более 1 млрд рублей.

«Мне понятно, в чем меня обвиняют, я признаю свою вину в полном объеме», — заявил один из подсудимых Марк Бергман. Трое других фигуранта дела (Константин Бергман, Кирилл Самокутяев и Андрей Новак) также заявили о признании вины.

Как отметил представитель гособвинения, все четверо обвиняются по ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой). В случае признания виновными им грозит до семи лет лишения свободы.

Согласно обвинительному заключению, братья Бергманы не позднее 2012 года создали «торговую онлайн-площадку unicvv.ru», где любой зарегистрировавшийся пользователь, пополнив баланс своего аккаунта, мог приобрести похищенные данные банковских карт и иностранных номеров социального страхования. Вскоре к ним примкнули Новак и Самокутяев, а также неустановленные следствием лица. Разоблачить деятельность участников хакерского объединения удалось благодаря совместной работе управления «К» МВД РФ и ФСБ. Также стало известно, что правоохранители задержали кардеров после контрольной закупки.