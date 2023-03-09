По информации экспертов Data Leakage & Breach Intelligence (DLBI), в открытом доступе опубликован дамп онлайн-платформы правовой помощи «СберПраво», содержащий около 115 000 уникальных телефонных номеров и 72 000 email-адресов.

Исследователи говорят, что информацию «слил» тот же злоумышленник, которые ранее обнародовал данные образовательной платформы GeekBrains, службы доставки Delivery Club и многих других компаний и организаций, включая данные клиентов и сотрудников «СберЛогистики» на прошлой неделе.

Сообщается, что в трех опубликованных файлах (user, user2 и userphone) содержатся:

ФИО;

телефоны (115 000 уникальных номеров);

email-адреса (72 000 уникальных адресов);

даты рождения;

даты создания записи (с 07сентября 2020 по 08 февраля 2023).

Все три файла имеют одинаковую дату создания: 8 февраля 2023 года.

В итоге в компании уже сообщили, что проверяют информацию об утечке, но отмечается, что подобные сообщения могут исходить от мошенников, которые пытаются продать компиляции старых баз данных под видом оригинальных.

Представители Роскомнадзора заявили, что проведут проверку в связи с информацией о возможной утечке персональных данных. В ведомстве отметили, что пока уведомлений об инциденте от компании не поступило.