Боль­ше года я откла­дывал прос­мотр новой «Мат­рицы», и вот наконец на этих новогод­них праз­дни­ках выдалось вре­мя доб­рать­ся до это­го общеприз­нанно­го разоча­рова­ния. Но сегод­ня мы погово­рим не столь­ко о ней, сколь­ко о философ­ских воп­росах, которые вне­зап­но ока­зались частью нашей жиз­ни.

Не буду ори­гина­лен, если ска­жу, что самое инте­рес­ное в «Вос­кре­шении» — пер­вый час, ког­да герои ходят и обсужда­ют, нуж­но ли сни­мать эту самую новую «Мат­рицу» и какой она дол­жна быть. По край­ней мере, это необыч­но! Увы, потом всё зачем‑то перек­люча­ется на самый скуч­ный из пред­ложен­ных ими вари­антов — остро­сюжет­ную, но в целом бес­толко­вую ска­зоч­ку про Нео, Три­нити и Мор­феуса в стра­не злых машин.

Этим, кста­ти, новая «Мат­рица» напом­нила вто­рую и в осо­бен­ности третью час­ти — ког­да сидишь и дума­ешь, что вот сей­час уже наконец подой­дет к тому, что «кро­личья нора» — это бес­конеч­ные вло­жен­ные миры. Ждешь, ждешь, а потом вдруг идут тит­ры. И если в нулевые это было еще тер­пимо, то теперь иная серия «Рика и Мор­ти» пок­руче будет.

Го­ворят, что рас­ска­зывать авто­ру сце­нария, как делать его работу, — это пос­леднее дело, дос­той­ное раз­ве что шко­лоты. Но удер­жать­ся совер­шенно невоз­можно. Фильм сам к это­му тол­кал весь пер­вый час!

Мое вооб­ражение зацепил момент, ког­да Нео смот­рит в зер­кало и видит себя не таким же, каким его видят все. Я это запом­нил и всё ждал боль­шого откры­тия, ког­да герои обна­ружат, что у каж­дого из них своя, нем­ного дру­гая вер­сия мат­рицы. Увы, в филь­ме этот поворот в ито­ге никак не выс­тре­лил, но идею я запом­нил.

Ду­маю, ты уже слы­шал о таких вещах, как эхо‑камеры и «филь­тро­вые пузыри». Если нет, напом­ню. Эхо‑камера — это ситу­ация, в которой люди с похожи­ми взгля­дами или убеж­дени­ями уси­лива­ют взгля­ды друг дру­га и, вой­дя в резонанс, отре­зают себя от мира, в котором воз­можно дру­гое мне­ние. То есть фак­тичес­ки ока­зыва­ются в сво­ей, нем­ного дру­гой мат­рице.

В этом им помога­ет пузырь из алго­рит­мичес­ких филь­тров. Соц­сети и поис­ковики обыч­но в при­ори­тете показы­вают кон­тент, который под­твержда­ет убеж­дения поль­зовате­ля. Ну или наобо­рот, злит челове­ка, неволь­но тол­кая к про­тиво­полож­ному мне­нию.

Вот это и есть те самые злые машины, которые у нас на гла­зах стро­ят коконы, где мы будем сидеть и исправ­но генери­ровать энгей­джмент. Коконы, может, пока и вооб­ража­емые, но их эффект впол­не реаль­ный.

На праз­дни­ках я не толь­ко смот­рел про­пущен­ное кино, но и успел почитать книж­ку, «Fall; or, Dodge in Hell» Нила Сти­вен­сона. И она ока­залась куда инте­рес­нее в пла­не обсужде­ния соци­аль­ных трен­дов.

info Сти­вен­сон дол­жен быть известен тебе как автор «Крип­тономи­кона», Бароч­ного цик­ла и Reamde. Собс­твен­но, новая кни­га — это в каком‑то смыс­ле про­дол­жение Reamde, которое при этом свя­зыва­ет ее мир с исто­риями Шаф­то и Уотер­хаузов. Но лихих прик­лючений ждать не сто­ит. «Fall; or, Dodge in Hell» — это ско­рее мас­штаб­ные хро­ники в духе Seveneves.

Аме­рика в «Fall...» раз­валилась на две стра­ны. Точ­нее, рас­сло­илась, пос­коль­ку жес­тких гра­ниц меж­ду ними нет. Пер­вая — это города, населен­ные людь­ми с выс­шим обра­зова­нием и дос­той­ным заработ­ком. Пока они нас­лажда­ются пло­дами пос­тиндус­три­аль­ной эко­номи­ки вро­де ваниль­ного лат­те из «Стар­бакса», рядом сущес­тву­ет вто­рая псев­дос­тра­на по проз­вищу «Аме­рис­тан». В ней ред­неки в камуф­ляже колесят на гигант­ских пикапах с фла­гами Кон­федера­ции и пулемет­ными туреля­ми.

На­девая очки вир­туаль­ной реаль­нос­ти, жители Аме­рис­тана обда­ют себя самыми низ­копроб­ными мемами, которые пос­тепен­но иска­жают их кар­тину мира до пол­ного бре­да. Который час­то про­тиво­речит реаль­нос­ти или даже не сог­ласу­ется сам с собой, но в голове уже нас­толь­ко мощ­ная каша, что такие мелочи уже не сму­щают юзе­ра.

Сти­вен­сон закиды­вает стрем­ную идею: что, если общая для челове­чес­тва кар­тина мира — это вов­се не что‑то пос­тоян­ное и неотъ­емле­мое? Что, если раз­витие тех­нологий ведет не к ее укрепле­нию, а наобо­рот, к появ­лению мно­жес­тва новых «реаль­нос­тей»?

Здесь мне сра­зу вспом­нился труд Элви­на Тоф­фле­ра «Третья вол­на», где он под­робно рас­ска­зыва­ет о том, как син­хро­низа­ция, цен­тра­лиза­ция и стан­дарти­зация, харак­терные для индус­три­аль­ной эпо­хи, могут сме­нить­ся чем‑то иным в пос­тиндус­три­аль­ной — бла­года­ря компь­юте­рам.

Пред­ска­зания Тоф­фле­ра во мно­гом сбы­лись. К при­меру, рабочие на завод дол­жны при­ходить ров­но вов­ремя, а вот фри­лан­сер с ноут­буком ком­митит код, ког­да ему удоб­но (про­щай, син­хро­низа­ция!). Исполь­зуя готовый софт, мел­кая фир­ма или даже отдель­ный человек могут сде­лать про­дукт, срав­нимый с про­дук­том круп­ной кор­порации (про­щай, цен­тра­лиза­ция!). Kickstarter и Patreon поз­воля­ют удов­летво­рять нуж­ды сов­сем неболь­ших групп пот­ребите­лей (про­щай, стан­дарти­зация!).

Тоф­флер пред­ска­зал даже рас­цвет нишевых медиа, прав­да, пред­став­лял их как мел­котираж­ные изда­ния, печата­емые в компь­юте­ризи­рован­ных типог­рафи­ях. Будущее ока­залось веселее: компь­ютер теперь есть у каж­дого, а медиа на лету собира­ет хит­рый алго­ритм, подс­тра­иваясь под вку­сы поль­зовате­ля. Вряд ли ста­рик Тоф­флер мог пред­ста­вить, что от это­го рас­син­хро­низи­ровать­ся и децен­тра­лизо­вать­ся у людей может само видение мира, вос­при­ятие и оцен­ка реаль­нос­ти!

По­лити­чес­кая поляри­зация в США и популяр­ные темы фей­кньюсов вро­де мес­та рож­дения Барака Оба­мы от нас доволь­но далеки. Одна­ко и в род­ных инфопрос­торах совер­шенно не проб­лема встре­тить челове­ка, мир которо­го кар­диналь­но отли­чает­ся от тво­его — прос­то потому, что он читал в «Телег­раме» не те же каналы.

Как далеко зай­дет этот рас­син­хрон? Нас­коль­ко он будет плох? Это­го ник­то не зна­ет. Не сом­невать­ся мож­но толь­ко в том, что мир не будет таким, как преж­де, и вер­нуть прош­лое невоз­можно.

Под конец хотел посове­товать смот­реть «Всё вез­де и сра­зу» вмес­то «Мат­рицы: Вос­кре­шения», но тут «Все­му вез­де...» дали «Оска­ра», так что ты уже точ­но зна­ешь, что делать.