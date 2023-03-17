Не буду оригинален, если скажу, что самое интересное в «Воскрешении» — первый час, когда герои ходят и обсуждают, нужно ли снимать эту самую новую «Матрицу» и какой она должна быть. По крайней мере, это необычно! Увы, потом всё зачем‑то переключается на самый скучный из предложенных ими вариантов — остросюжетную, но в целом бестолковую сказочку про Нео, Тринити и Морфеуса в стране злых машин.
Этим, кстати, новая «Матрица» напомнила вторую и в особенности третью части — когда сидишь и думаешь, что вот сейчас уже наконец подойдет к тому, что «кроличья нора» — это бесконечные вложенные миры. Ждешь, ждешь, а потом вдруг идут титры. И если в нулевые это было еще терпимо, то теперь иная серия «Рика и Морти» покруче будет.
Говорят, что рассказывать автору сценария, как делать его работу, — это последнее дело, достойное разве что школоты. Но удержаться совершенно невозможно. Фильм сам к этому толкал весь первый час!
Мое воображение зацепил момент, когда Нео смотрит в зеркало и видит себя не таким же, каким его видят все. Я это запомнил и всё ждал большого открытия, когда герои обнаружат, что у каждого из них своя, немного другая версия матрицы. Увы, в фильме этот поворот в итоге никак не выстрелил, но идею я запомнил.
Думаю, ты уже слышал о таких вещах, как эхо‑камеры и «фильтровые пузыри». Если нет, напомню. Эхо‑камера — это ситуация, в которой люди с похожими взглядами или убеждениями усиливают взгляды друг друга и, войдя в резонанс, отрезают себя от мира, в котором возможно другое мнение. То есть фактически оказываются в своей, немного другой матрице.
В этом им помогает пузырь из алгоритмических фильтров. Соцсети и поисковики обычно в приоритете показывают контент, который подтверждает убеждения пользователя. Ну или наоборот, злит человека, невольно толкая к противоположному мнению.
Вот это и есть те самые злые машины, которые у нас на глазах строят коконы, где мы будем сидеть и исправно генерировать энгейджмент. Коконы, может, пока и воображаемые, но их эффект вполне реальный.
На праздниках я не только смотрел пропущенное кино, но и успел почитать книжку, «Fall; or, Dodge in Hell» Нила Стивенсона. И она оказалась куда интереснее в плане обсуждения социальных трендов.
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Стивенсон должен быть известен тебе как автор «Криптономикона», Барочного цикла и Reamde. Собственно, новая книга — это в каком‑то смысле продолжение Reamde, которое при этом связывает ее мир с историями Шафто и Уотерхаузов. Но лихих приключений ждать не стоит. «Fall; or, Dodge in Hell» — это скорее масштабные хроники в духе Seveneves.
Америка в «Fall...» развалилась на две страны. Точнее, расслоилась, поскольку жестких границ между ними нет. Первая — это города, населенные людьми с высшим образованием и достойным заработком. Пока они наслаждаются плодами постиндустриальной экономики вроде ванильного латте из «Старбакса», рядом существует вторая псевдострана по прозвищу «Америстан». В ней реднеки в камуфляже колесят на гигантских пикапах с флагами Конфедерации и пулеметными турелями.
Надевая очки виртуальной реальности, жители Америстана обдают себя самыми низкопробными мемами, которые постепенно искажают их картину мира до полного бреда. Который часто противоречит реальности или даже не согласуется сам с собой, но в голове уже настолько мощная каша, что такие мелочи уже не смущают юзера.
Стивенсон закидывает стремную идею: что, если общая для человечества картина мира — это вовсе не что‑то постоянное и неотъемлемое? Что, если развитие технологий ведет не к ее укреплению, а наоборот, к появлению множества новых «реальностей»?
Здесь мне сразу вспомнился труд Элвина Тоффлера «Третья волна», где он подробно рассказывает о том, как синхронизация, централизация и стандартизация, характерные для индустриальной эпохи, могут смениться чем‑то иным в постиндустриальной — благодаря компьютерам.
Предсказания Тоффлера во многом сбылись. К примеру, рабочие на завод должны приходить ровно вовремя, а вот фрилансер с ноутбуком коммитит код, когда ему удобно (прощай, синхронизация!). Используя готовый софт, мелкая фирма или даже отдельный человек могут сделать продукт, сравнимый с продуктом крупной корпорации (прощай, централизация!). Kickstarter и Patreon позволяют удовлетворять нужды совсем небольших групп потребителей (прощай, стандартизация!).
Тоффлер предсказал даже расцвет нишевых медиа, правда, представлял их как мелкотиражные издания, печатаемые в компьютеризированных типографиях. Будущее оказалось веселее: компьютер теперь есть у каждого, а медиа на лету собирает хитрый алгоритм, подстраиваясь под вкусы пользователя. Вряд ли старик Тоффлер мог представить, что от этого рассинхронизироваться и децентрализоваться у людей может само видение мира, восприятие и оценка реальности!
Политическая поляризация в США и популярные темы фейкньюсов вроде места рождения Барака Обамы от нас довольно далеки. Однако и в родных инфопросторах совершенно не проблема встретить человека, мир которого кардинально отличается от твоего — просто потому, что он читал в «Телеграме» не те же каналы.
Как далеко зайдет этот рассинхрон? Насколько он будет плох? Этого никто не знает. Не сомневаться можно только в том, что мир не будет таким, как прежде, и вернуть прошлое невозможно.
Под конец хотел посоветовать смотреть «Всё везде и сразу» вместо «Матрицы: Воскрешения», но тут «Всему везде...» дали «Оскара», так что ты уже точно знаешь, что делать.