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Наша цель — захватить учебную машину Vessel с площадки Hack The Box. Ее уровень — «сложный».
warning
Подключаться к машинам с HTB рекомендуется только через VPN. Не делай этого с компьютеров, где есть важные для тебя данные, так как ты окажешься в общей сети с другими участниками.
Разведка
Сканирование портов
Добавляем IP-адрес машины в
/:
10.10.11.178 vessel.htb
И запускаем сканирование портов.
Справка: сканирование портов
Сканирование портов — стандартный первый шаг при любой атаке. Он позволяет атакующему узнать, какие службы на хосте принимают соединение. На основе этой информации выбирается следующий шаг к получению точки входа.
Наиболее известный инструмент для сканирования — это Nmap. Улучшить результаты его работы ты можешь при помощи следующего скрипта:
#!/bin/bashports=$(nmap -p- --min-rate=500 $1 | grep ^[0-9] | cut -d '/' -f 1 | tr '\n' ',' | sed s/,$//)nmap -p$ports -A $1
Он действует в два этапа. На первом производится обычное быстрое сканирование, на втором — более тщательное сканирование, с использованием имеющихся скриптов (опция
-A).
#!/bin/bashports=$(nmap -p- --min-rate=500 $1 | grep ^[0-9] | cut -d '/' -f 1 | tr '\n' ',' | sed s/,$//)nmap -p$ports -A $1
Нашли три открытых порта:
- 22 — служба OpenSSH 8.2p1;
- 80 — веб‑сервер Apache 2.4.41;
- 8888 — веб‑сервер Python 3.8.10 версии 0.6.
С SSH ничего сделать не получится, веб‑сервер Python тоже вещь узкоспециализированная, поэтому идем к основному сайту на порте 80.
Нас встречает сайт‑визитка без каких‑либо дополнительных возможностей, поэтому приступим к сканированию.
Справка: сканирование веба c ffuf
Одно из первых действий при тестировании безопасности веб‑приложения — это сканирование методом перебора каталогов, чтобы найти скрытую информацию и недоступные обычным посетителям функции. Для этого можно использовать программы вроде dirsearch и DIRB.
Я предпочитаю легкий и очень быстрый ffuf. При запуске указываем следующие параметры:
-
-w— словарь (я использую словари из набора SecLists);
-
-t— количество потоков;
-
-u— URL.
Место перебора помечается словом FUZZ.
ffuf -u 'http://vessel.htb/FUZZ' -w directory_2.3_medium_lowercase.txt
-t 256
В вывод посыпались все варианты из словаря. Давай добавим фильтр, чтобы этого избежать. К примеру, видим, что размеры всех ответов равны 26, поэтому просто исключим такие варианты с помощью параметра
-fs.
ffuf -u 'http://vessel.htb/FUZZ' -w directory_2.3_medium_lowercase.txt
-t 256 -fs 26
В этот раз получаем реальные каталоги, причем очень даже интересные.
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