В этом рай­тапе я покажу, как повышать при­виле­гии через уяз­вимость CVE-2022-0811, которая поз­воля­ет с мак­сималь­ными при­виле­гиями выходить из кон­тей­нера в клас­тере Kubernetes. По дороге пос­мотрим, как собирать дан­ные из репози­тория Git, про­экс­плу­ати­руем SQL-инъ­екцию и попен­тестим плат­форму Open Web Analytics, что­бы получить дос­туп к хос­ту. Еще раз­берем­ся с генера­тором паролей и рас­шифру­ем PDF-документ.

На­ша цель — зах­ватить учеб­ную машину Vessel с пло­щад­ки Hack The Box. Ее уро­вень — «слож­ный».

warning

Под­клю­чать­ся к машинам с HTB рекомен­дует­ся толь­ко через VPN. Не делай это­го с компь­юте­ров, где есть важ­ные для тебя дан­ные, так как ты ока­жешь­ся в общей сети с дру­гими учас­тни­ками.

 

Разведка

 

Сканирование портов

До­бав­ляем IP-адрес машины в /etc/hosts:

10.10.11.178 vessel.htb

И запус­каем ска­ниро­вание пор­тов.

Справка: сканирование портов

Ска­ниро­вание пор­тов — стан­дар­тный пер­вый шаг при любой ата­ке. Он поз­воля­ет ата­кующе­му узнать, какие служ­бы на хос­те при­нима­ют соеди­нение. На осно­ве этой информа­ции выбира­ется сле­дующий шаг к получе­нию точ­ки вхо­да.

На­ибо­лее извес­тный инс­тру­мент для ска­ниро­вания — это Nmap. Улуч­шить резуль­таты его работы ты можешь при помощи сле­дующе­го скрип­та:

#!/bin/bash
ports=$(nmap -p- --min-rate=500 $1 | grep ^[0-9] | cut -d '/' -f 1 | tr '\n' ',' | sed s/,$//)
nmap -p$ports -A $1

Он дей­ству­ет в два эта­па. На пер­вом про­изво­дит­ся обыч­ное быс­трое ска­ниро­вание, на вто­ром — более тща­тель­ное ска­ниро­вание, с исполь­зовани­ем име­ющих­ся скрип­тов (опция -A).

#!/bin/bash
ports=$(nmap -p- --min-rate=500 $1 | grep ^[0-9] | cut -d '/' -f 1 | tr '\n' ',' | sed s/,$//)
nmap -p$ports -A $1
Результат работы скрипта
Ре­зуль­тат работы скрип­та

Наш­ли три откры­тых пор­та:

  • 22 — служ­ба OpenSSH 8.2p1;
  • 80 — веб‑сер­вер Apache 2.4.41;
  • 8888 — веб‑сер­вер Python 3.8.10 вер­сии 0.6.

С SSH ничего сде­лать не получит­ся, веб‑сер­вер Python тоже вещь узкоспе­циали­зиро­ван­ная, поэто­му идем к основно­му сай­ту на пор­те 80.

Главная страница сайта
Глав­ная стра­ница сай­та

Нас встре­чает сайт‑визит­ка без каких‑либо допол­нитель­ных воз­можнос­тей, поэто­му прис­тупим к ска­ниро­ванию.

Справка: сканирование веба c ffuf

Од­но из пер­вых дей­ствий при тес­тирова­нии безопас­ности веб‑при­ложе­ния — это ска­ниро­вание методом перебо­ра катало­гов, что­бы най­ти скры­тую информа­цию и недос­тупные обыч­ным посети­телям фун­кции. Для это­го мож­но исполь­зовать прог­раммы вро­де dirsearch и DIRB.

Я пред­почитаю лег­кий и очень быс­трый ffuf. При запус­ке ука­зыва­ем сле­дующие парамет­ры:

  • -w — сло­варь (я исполь­зую сло­вари из набора SecLists);
  • -t — количес­тво потоков;
  • -u — URL.

Мес­то перебо­ра помеча­ется сло­вом FUZZ.

ffuf -u 'http://vessel.htb/FUZZ' -w directory_2.3_medium_lowercase.txt
-t 256
Результат сканирования каталогов с помощью ffuf
Ре­зуль­тат ска­ниро­вания катало­гов с помощью ffuf

В вывод посыпа­лись все вари­анты из сло­варя. Давай добавим филь­тр, что­бы это­го избе­жать. К при­меру, видим, что раз­меры всех отве­тов рав­ны 26, поэто­му прос­то исклю­чим такие вари­анты с помощью парамет­ра -fs.

ffuf -u 'http://vessel.htb/FUZZ' -w directory_2.3_medium_lowercase.txt
-t 256 -fs 26

В этот раз получа­ем реаль­ные катало­ги, при­чем очень даже инте­рес­ные.

 

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