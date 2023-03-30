Иног­да пос­ле хакер­ской ата­ки иссле­дова­телям оста­ется нес­коль­ко ском­про­мети­рован­ных компь­юте­ров и дамп сетево­го тра­фика, иссле­дуя который мож­но попытать­ся вос­ста­новить хро­ноло­гию событий. Имен­но эту ситу­ацию эму­лиру­ет лабора­тор­ная работа BSidesJeddah-Part1 с ресур­са CyberDefenders , решение которой мы сегод­ня под­робно раз­берем. Мы научим­ся ана­лизи­ровать сетевой тра­фик, извле­кать арте­фак­ты и вос­ста­новим кар­тину взло­ма.

По сце­нарию хакер­ская груп­пиров­ка исполь­зовала целевой фишинг и получи­ла дос­туп к информа­цион­ному ресур­су орга­низа­ции. Наша задача — рас­сле­довать инци­дент и вос­ста­новить его сце­нарий.

По резуль­татам необ­ходимо отве­тить на воп­росы, но я покажу лишь сам про­цесс решения. Ты смо­жешь пов­торить его самос­тоятель­но, что­бы луч­ше разоб­рать­ся и зак­репить матери­ал.

Для начала заг­рузим файл ар­хива с арте­фак­тами и прис­тупим к их иссле­дова­нию. В архи­ве сох­ранен сетевой тра­фик ском­про­мети­рован­ного хос­та и пра­вила Suricata.

Используемые утилиты

Wireshark — ана­лиза­тор сетевых про­токо­лов. Brim — ана­лиза­тор сетево­го тра­фика. Oleid — ути­лита для ана­лиза OLE-фай­лов. Scdbg — ути­лита для ана­лиза шелл‑кода, пос­тро­енная на осно­ве биб­лиоте­ки для эму­ляции libemu. IDA Pro — инте­рак­тивный дизас­сем­блер, исполь­зуемый для реверс‑инжи­нирин­га.

Анализ сетевого трафика

Прис­тупим к ана­лизу сетево­го тра­фика. Иссле­довать дамп мы будем в прог­рамме Wireshark. Заг­рузим файл из архи­ва, для это­го перей­дем на вклад­ку «Файл → Открыть».

Ана­лизи­руя пакеты сетево­го дам­па, мож­но заметить, что, начиная с пакета 56, идут мно­жес­твен­ные TCP-обра­щения к раз­личным пор­там с IP-адре­са 192.168.112.128.

Зло­умыш­ленник с IP-адре­са 192.168.112.128 ска­ниру­ет пор­ты сетево­го ресур­са 192.168.112.139, что­бы най­ти откры­тые. Рас­смот­рим этот про­цесс более деталь­но.

На рисун­ке выше пред­став­лено трех­сто­рон­нее TCP-соеди­нение меж­ду сетевы­ми адре­сами 192.168.112.128 и 192.168.112.139 по пор­ту 25. Как работа­ет TCP-рукопо­жатие, опи­сано в базе зна­ний Storm Wall, опи­сание фла­гов TCP-пакетов мож­но най­ти на сай­те Geeksforgeeks.

По­иск откры­того пор­та при TCP-ска­ниро­вании про­исхо­дит сле­дующим обра­зом. Источник 192.168.112.128 отпра­вил SYN-пакет получа­телю 192.168.112.139. Получа­тель отве­тил TCP-фла­гами SYN и ACK (соеди­нение уста­нов­лено). Далее источник отправ­ляет ACK-пакет и сле­дом завер­шает соеди­нение фла­гом RST. Это сви­детель­ству­ет о том, что порт 25 ресур­са 192.168.112.139 открыт. В слу­чае зак­рытого пор­та пос­ле SYN-пакета получа­тель отправ­ляет RST-, ACK-фла­ги пакета TCP.

Рас­смот­рим TCP-пакет с фла­гами SYN и ACK. Для это­го откро­ем его, наж­мем на него дваж­ды, а затем рас­кро­ем вклад­ку Transmision Control Protocol и вклад­ку Flags.

Мы выяс­нили, что при откры­том пор­те источник ска­ниро­вания отправ­ляет пакет с фла­гами SYN и ACK. Най­дем эти пакеты и выяс­ним количес­тво откры­тых пор­тов на ата­куемой машине, для это­го отфиль­тру­ем сетевой тра­фик.

В поле «Дис­плей­ный филь­тр» ути­литы Wireshark вво­дим сле­дующие дан­ные:

tcp. flags == 0x12

Про­ана­лизи­ровав дамп сетево­го тра­фика, мы выяс­нили сле­дующее. 1 октября 2021 года в 12:31 зло­умыш­ленник с IP-адре­сом 192.168.112.128 начал ска­ниро­вать сетевой ресурс 192.168.112.139. MAC-адрес ата­куемой машины — 00: 0C: 29: B7: CA: 91 . В резуль­тате ска­ниро­вания выяс­нилось, что на ата­куемой машине откры­ты семь пор­тов: 25, 110, 135, 139, 143, 445, 587.

Рас­смот­рим даль­нейшие дей­ствия зло­умыш­ленни­ка, про­дол­жив ана­лизи­ровать дамп сетево­го тра­фика.

В 12:31:54 зло­умыш­ленник отправ­ляет элек­трон­ное сооб­щение на сер­вер SMTP (25-й порт сетево­го ресур­са 192.168.112.139). Начиная с пакета 2645, мож­но уви­деть вза­имо­дей­ствие по про­токо­лу SMTP (порт 25), пол­ный спи­сок команд про­токо­ла при­веден в бло­ге.

Пос­тро­им TCP-поток и раз­берем коман­ды про­токо­ла SMTP и заголо­вок сооб­щения, для это­го наж­мем пра­вой кноп­кой мыши над­пись «Сле­довать» и выберем в кон­текс­тном меню пункт «Поток TCP». Номер TCP-потока с SMTP-вза­имо­дей­стви­ем — 1183 .

Ко­ман­да EHLO исполь­зует­ся для пред­став­ления кли­ента сер­веру SMTP. Имя кли­ента — kali , сер­вер воз­вра­щает ста­тус 250 , соеди­нение уста­нов­лено успешно.

По­ле MAIL FROM ука­зыва­ет отпра­вите­ля сооб­щения: support@cyberdefenders. org , зна­чение RPCT TO опре­деля­ет получа­теля сооб­щения: joshua@cyberdefenders. org . Далее идет коман­да DATA , которая исполь­зует­ся для переда­чи информа­цион­ной час­ти сооб­щения. Рас­смот­рим заголо­вок сооб­щения. В заголов­ке Date ука­заны дата и вре­мя отправ­ки пись­ма: 12:31:54 1 октября 2021 года. В заголов­ке X-Mailer — прог­рам­мное обес­печение, с помощью которо­го зло­умыш­ленник отпра­вил сооб­щение: sendMail вер­сии 1.56.

Пос­ле заголов­ка пись­ма идет его содер­жимое. Зло­умыш­ленник отпра­вил файл с наз­вани­ем web server. docx . Поль­зователь joshua@cyberdefenders. org получил это сооб­щение, заг­рузил вло­жение и открыл его.

Выг­рузим поч­товое вло­жение, для это­го ско­пиру­ем закоди­рован­ные дан­ные, декоди­руем их из Base64 и сох­раним в файл web server. docx .

По­лучим MD5-хеш иссле­дуемо­го фай­ла: 55e7660d9b21ba07fc34630d49445030 — и про­верим его на VirusTotal. Сог­ласно отче­ту сер­виса, документ содер­жит экс­пло­ит CVE-2021-40444. Эта уяз­вимость поз­воля­ет выпол­нять вре­донос­ный код, исполь­зуя MSHTML (бра­узер­ный дви­жок Internet Explorer). Суть экс­плу­ата­ции зак­люча­ется в том, что в документ MS Office встра­ивает­ся ссыл­ка на вре­донос­ный скрипт, который запус­кает­ся с исполь­зовани­ем MSHTML. Это, в свою оче­редь, при­водит к заг­рузке CAB-фай­ла, в котором содер­жится DLL-файл с рас­ширени­ем . inf .

Це­поч­ка выпол­нения экс­пло­ита выг­лядит сле­дующим обра­зом:

Поль­зователь откры­вает вре­донос­ный документ . docx . Объ­ект external relationship , хра­нящий­ся в document. xml. rels , ука­зыва­ет на уда­лен­ный вре­донос­ный HTML-файл. Пред­варитель­ный прос­мотр Internet Explorer откры­вает HTML-ссыл­ку. JScript в HTML содер­жит объ­ект, ука­зыва­ющий на CAB-файл, и iframe, ука­зыва­ющий на INF-файл с пре­фик­сом дирек­тивы . cpl: . Пос­ле откры­тия CAB-фай­ла INF-файл переме­щает­ся в каталог, ука­зан­ный зло­умыш­ленни­ком. Из‑за уяз­вимос­ти обхо­да пути (ZipSlip) в CAB мож­но сох­ранить INF по пути %TEMP% . За­тем INF-файл откры­вает­ся с помощью дирек­тивы . cpl: , что вызыва­ет боковую заг­рузку INF-фай­ла через rundll32 (если это DLL).

Ис­сле­дуем вре­донос­ный документ, най­дем вре­донос­ную ссыл­ку на HTML-файл.

С помощью ути­литы oleid получим информа­цию о докумен­те MS Office.

oleid webserver. docx

Оп­ределим External Relationships в докумен­те, добавим к име­ни фай­ла рас­ширение . zip и най­дем файл word -> _rels -> document. xml. rels .

Иден­тифика­тор внеш­него объ­екта — rId6 , ссыл­ка на HTML-файл выг­лядит сле­дующим обра­зом:

http:/ / 192. 168. 112. 128/ word. html

Те­перь най­дем под­робную информа­цию о внеш­нем отно­шении с иден­тифика­тором rId6 , для это­го перей­дем к фай­лу word -> document. xml .

LinkType OLE-объ­екта — EnhancedMetaFile , это рас­ширен­ный фор­мат метафай­ла.

Про­дол­жим ана­лизи­ровать сетевой тра­фик. Теперь най­дем в дам­пе учас­ток, в котором заг­ружа­ется файл word. html .

На­чиная с пакета 2946 (TCP-поток 1211), уста­нав­лива­ется соеди­нение с внеш­ней ссыл­кой http:// 192. 168. 112. 128/ word. html , в поле User-Agent HTTP-заголов­ка ука­зана прог­рамма, с помощью которой осу­щест­влен дос­туп по ссыл­ке. На ата­куемом компь­юте­ре уста­нов­лен Microsoft Office Word 2013 вер­сии 15.0.4517.

Дви­гаем­ся даль­ше по TCP-потокам. В потоке 1213 обна­ружен GET-зап­рос к вре­донос­ному сер­веру, в отве­те которо­го воз­вра­щает­ся HTML-документ с кодом JavaScript.

Сер­вер вер­нул HTML-документ, который содер­жит вре­донос­ный обфусци­рован­ный JavaScript.

Код силь­но обфусци­рован, но в нем все же мож­но най­ти ссыл­ку для заг­рузки фай­ла . cab . В перемен­ной a0_0x12f содер­жится ссыл­ка http:// 192. 168. 112. 128/ word. cab . Далее вре­донос­ный код заг­ружа­ет CAB-архив, извле­кает из него файл msword. infl , исполь­зуя уяз­вимость ZipSlip (ата­ку обхо­да пути), и сох­раня­ет файл в такой каталог:

C: \ Users\ IEUser\ AppData\ Local\ Temp\ msword. inf

За­тем запус­кает этот файл.

Выг­рузим этот документ из сетево­го тра­фика.

Сох­раним файл как word. cab и про­ана­лизи­руем его. Для начала извле­чем DLL-наг­рузку из CAB-фай­ла.

MD5-хеш DLL-фай­ла — 2d7972ec8f063348991490c3d15ce989 , по информа­ции VirusTotal этот файл явля­ется наг­рузкой Meterpreter и соз­дает­ся в Metasploit.

Заг­рузим DLL-файл в IDA Pro, деком­пилиру­ем код и про­ана­лизи­руем его.

В перемен­ной unk_10003000 содер­жится шелл‑код, который записы­вает­ся в память про­цес­са с помощью WinAPI-фун­кции WriteProcessMemory . В фун­кции CreateProcessA соз­дает­ся про­цесс rundll32. exe (содер­жимое перемен­ной CommandLine ).

Выг­рузим шелл‑код, сох­раним в файл shell и с помощью ути­литы scdbg пос­мотрим его содер­жимое.

scdbg / f shell

Ад­рес управля­юще­го сер­вера — 192.168.112.128, порт 443. Заг­ружа­емая биб­лиоте­ка для сетево­го вза­имо­дей­ствия — wininet . Най­дем учас­ток вза­имо­дей­ствия с управля­ющим сер­вером в сетевом тра­фике.

Мы опре­дели­ли сетевой адрес ата­кующе­го, выяс­нили, что пос­ле ска­ниро­вания сетево­го ресур­са 192.168.112.139 зло­умыш­ленник отпра­вил вре­донос­ное пись­мо поль­зовате­лю joshua@cyberdefenders. org с вре­донос­ным вло­жени­ем web server. docx . Поль­зователь открыл этот документ, пос­ле чего на его компь­юте­ре уста­нови­лась обратная обо­лоч­ка Meterpreter ути­литы Metasploit.

Те­перь про­ана­лизи­руем сетевой тра­фик и отве­тим на воп­росы задания. Отфиль­тру­ем пакеты по про­токо­лу DNS. В поле филь­тра ука­жем этот про­токол.

В отфиль­тро­ван­ном тра­фике мож­но уви­деть DNS-зап­росы к компь­юте­ру 192.168.112.2 — DNS-сер­веру орга­низа­ции. В пакете 5648 выпол­няет­ся зап­рос к домен­ному име­ни omextemplates. content. office. net .

Най­дем пакет 4085, в котором уста­нав­лива­ется TLS-соеди­нение с узлом v10. vortex-win. data. microsoft. com .

Нам известен сетевой адрес ата­куемой машины 192.168.112.139 и MAC-адрес сетевой кар­ты 00: 0c: 29: 61: f9: 84 . Перей­дем на https:// macaddress. io/ , что­бы узнать про­изво­дите­ля это­го устрой­ства.

Ад­рес ком­пании про­изво­дите­ля — 3401 Hillview Avenue Palo Alto CA 94304 US.

Най­дем пуб­личный ключ в сеан­се TLS, для это­го наж­мем Ctrl + F в Wireshark и наберем пред­став­ленный в задании иден­тифика­тор сес­сии.

Пуб­личный ключ TLS-сес­сии:

64089e29f386356f1ffbd64d7056ca0f1d489a09cd7ebda630f2b7394e319406

Мы отве­тили на воп­росы задания, а так­же научи­лись филь­тро­вать и ана­лизи­ровать сетевой дамп.

Про­ана­лизи­руем сетевой тра­фик с помощью сис­темы обна­руже­ния втор­жений Suricata, что­бы детек­тировать вре­донос­ную активность и обна­ружить компь­ютер­ную ата­ку. Вос­поль­зуем­ся ути­литой Brim, в которой уста­нов­лен дви­жок Suricata.

В архи­ве задания при­сутс­тву­ют пра­вила suricata. rules . Заг­рузим их в сле­дующий каталог:

%AppData%\ Local\ Programs\ brim\ resources\ app. asar. unpacked\ zdeps\ suricata\ var\ lib\ suricata\ rules

И запус­тим Brim. В поле филь­тра вве­дем сле­дующие дан­ные для поис­ка пра­вил сра­баты­вания:

event_ type=="alert" | alerts : = union( alert. category) by src_ ip, dest_ ip, alert. signature | sort alerts

Про­ана­лизи­ровав дан­ный пакет, мож­но уви­деть, что пра­вило «экс­плу­ата­ция уяз­вимос­ти CVE-2020-11899» опре­деле­но оши­боч­но.

Выводы