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По сценарию хакерская группировка использовала целевой фишинг и получила доступ к информационному ресурсу организации. Наша задача — расследовать инцидент и восстановить его сценарий.
По результатам необходимо ответить на вопросы, но я покажу лишь сам процесс решения. Ты сможешь повторить его самостоятельно, чтобы лучше разобраться и закрепить материал.
Для начала загрузим файл архива с артефактами и приступим к их исследованию. В архиве сохранен сетевой трафик скомпрометированного хоста и правила Suricata.
Используемые утилиты
- Wireshark — анализатор сетевых протоколов.
- Brim — анализатор сетевого трафика.
- Oleid — утилита для анализа OLE-файлов.
- Scdbg — утилита для анализа шелл‑кода, построенная на основе библиотеки для эмуляции libemu.
- IDA Pro — интерактивный дизассемблер, используемый для реверс‑инжиниринга.
Анализ сетевого трафика
Приступим к анализу сетевого трафика. Исследовать дамп мы будем в программе Wireshark. Загрузим файл из архива, для этого перейдем на вкладку «Файл → Открыть».
Анализируя пакеты сетевого дампа, можно заметить, что, начиная с пакета 56, идут множественные TCP-обращения к различным портам с IP-адреса 192.168.112.128.
Злоумышленник с IP-адреса 192.168.112.128 сканирует порты сетевого ресурса 192.168.112.139, чтобы найти открытые. Рассмотрим этот процесс более детально.
На рисунке выше представлено трехстороннее TCP-соединение между сетевыми адресами 192.168.112.128 и 192.168.112.139 по порту 25. Как работает TCP-рукопожатие, описано в базе знаний Storm Wall, описание флагов TCP-пакетов можно найти на сайте Geeksforgeeks.
Поиск открытого порта при TCP-сканировании происходит следующим образом. Источник 192.168.112.128 отправил SYN-пакет получателю 192.168.112.139. Получатель ответил TCP-флагами SYN и ACK (соединение установлено). Далее источник отправляет ACK-пакет и следом завершает соединение флагом RST. Это свидетельствует о том, что порт 25 ресурса 192.168.112.139 открыт. В случае закрытого порта после SYN-пакета получатель отправляет RST-, ACK-флаги пакета TCP.
Рассмотрим TCP-пакет с флагами SYN и ACK. Для этого откроем его, нажмем на него дважды, а затем раскроем вкладку Transmision Control Protocol и вкладку Flags.
Мы выяснили, что при открытом порте источник сканирования отправляет пакет с флагами SYN и ACK. Найдем эти пакеты и выясним количество открытых портов на атакуемой машине, для этого отфильтруем сетевой трафик.
В поле «Дисплейный фильтр» утилиты Wireshark вводим следующие данные:
tcp.flags == 0x12
Проанализировав дамп сетевого трафика, мы выяснили следующее. 1 октября 2021 года в 12:31 злоумышленник с IP-адресом 192.168.112.128 начал сканировать сетевой ресурс 192.168.112.139. MAC-адрес атакуемой машины —
00:. В результате сканирования выяснилось, что на атакуемой машине открыты семь портов: 25, 110, 135, 139, 143, 445, 587.
Рассмотрим дальнейшие действия злоумышленника, продолжив анализировать дамп сетевого трафика.
В 12:31:54 злоумышленник отправляет электронное сообщение на сервер SMTP (25-й порт сетевого ресурса 192.168.112.139). Начиная с пакета 2645, можно увидеть взаимодействие по протоколу SMTP (порт 25), полный список команд протокола приведен в блоге.
Построим TCP-поток и разберем команды протокола SMTP и заголовок сообщения, для этого нажмем правой кнопкой мыши надпись «Следовать» и выберем в контекстном меню пункт «Поток TCP». Номер TCP-потока с SMTP-взаимодействием —
1183.
Команда
EHLO используется для представления клиента серверу SMTP. Имя клиента —
kali, сервер возвращает статус
250, соединение установлено успешно.
Поле
MAIL указывает отправителя сообщения:
support@cyberdefenders., значение
RPCT определяет получателя сообщения:
joshua@cyberdefenders.. Далее идет команда
DATA, которая используется для передачи информационной части сообщения. Рассмотрим заголовок сообщения. В заголовке
Date указаны дата и время отправки письма: 12:31:54 1 октября 2021 года. В заголовке
X-Mailer — программное обеспечение, с помощью которого злоумышленник отправил сообщение: sendMail версии 1.56.
Xakep #286. Sad Guard
После заголовка письма идет его содержимое. Злоумышленник отправил файл с названием
web . Пользователь
joshua@cyberdefenders. получил это сообщение, загрузил вложение и открыл его.
Выгрузим почтовое вложение, для этого скопируем закодированные данные, декодируем их из Base64 и сохраним в файл
web .
Получим MD5-хеш исследуемого файла:
55e7660d9b21ba07fc34630d49445030 — и проверим его на VirusTotal. Согласно отчету сервиса, документ содержит эксплоит CVE-2021-40444. Эта уязвимость позволяет выполнять вредоносный код, используя MSHTML (браузерный движок Internet Explorer). Суть эксплуатации заключается в том, что в документ MS Office встраивается ссылка на вредоносный скрипт, который запускается с использованием MSHTML. Это, в свою очередь, приводит к загрузке CAB-файла, в котором содержится DLL-файл с расширением
..
Цепочка выполнения эксплоита выглядит следующим образом:
- Пользователь открывает вредоносный документ
..
docx
- Объект
external, хранящийся в
relationship
document., указывает на удаленный вредоносный HTML-файл.
xml. rels
- Предварительный просмотр Internet Explorer открывает HTML-ссылку.
- JScript в HTML содержит объект, указывающий на CAB-файл, и iframe, указывающий на INF-файл с префиксом директивы
..
cpl:
- После открытия CAB-файла INF-файл перемещается в каталог, указанный злоумышленником.
- Из‑за уязвимости обхода пути (ZipSlip) в CAB можно сохранить INF по пути
%TEMP%.
- Затем INF-файл открывается с помощью директивы
., что вызывает боковую загрузку INF-файла через
cpl:
rundll32(если это DLL).
Исследуем вредоносный документ, найдем вредоносную ссылку на HTML-файл.
С помощью утилиты oleid получим информацию о документе MS Office.
oleid webserver.docx
Определим External Relationships в документе, добавим к имени файла расширение
. и найдем файл
word .
Идентификатор внешнего объекта —
rId6, ссылка на HTML-файл выглядит следующим образом:
http://192.168.112.128/word.html
Теперь найдем подробную информацию о внешнем отношении с идентификатором
rId6, для этого перейдем к файлу
word .
LinkType OLE-объекта —
EnhancedMetaFile, это расширенный формат метафайла.
Продолжим анализировать сетевой трафик. Теперь найдем в дампе участок, в котором загружается файл
word..
Начиная с пакета 2946 (TCP-поток 1211), устанавливается соединение с внешней ссылкой
http://, в поле
User-Agent HTTP-заголовка указана программа, с помощью которой осуществлен доступ по ссылке. На атакуемом компьютере установлен Microsoft Office Word 2013 версии 15.0.4517.
Двигаемся дальше по TCP-потокам. В потоке 1213 обнаружен GET-запрос к вредоносному серверу, в ответе которого возвращается HTML-документ с кодом JavaScript.
Сервер вернул HTML-документ, который содержит вредоносный обфусцированный JavaScript.
Код сильно обфусцирован, но в нем все же можно найти ссылку для загрузки файла
.. В переменной
a0_0x12f содержится ссылка
http://. Далее вредоносный код загружает CAB-архив, извлекает из него файл
msword., используя уязвимость ZipSlip (атаку обхода пути), и сохраняет файл в такой каталог:
C:\Users\IEUser\AppData\Local\Temp\msword.inf
Затем запускает этот файл.
Выгрузим этот документ из сетевого трафика.
Сохраним файл как
word. и проанализируем его. Для начала извлечем DLL-нагрузку из CAB-файла.
MD5-хеш DLL-файла —
2d7972ec8f063348991490c3d15ce989, по информации VirusTotal этот файл является нагрузкой Meterpreter и создается в Metasploit.
Загрузим DLL-файл в IDA Pro, декомпилируем код и проанализируем его.
В переменной
unk_10003000 содержится шелл‑код, который записывается в память процесса с помощью WinAPI-функции
WriteProcessMemory. В функции
CreateProcessA создается процесс
rundll32. (содержимое переменной
CommandLine).
Выгрузим шелл‑код, сохраним в файл
shell и с помощью утилиты scdbg посмотрим его содержимое.
scdbg /f shell
Адрес управляющего сервера — 192.168.112.128, порт 443. Загружаемая библиотека для сетевого взаимодействия —
wininet. Найдем участок взаимодействия с управляющим сервером в сетевом трафике.
Мы определили сетевой адрес атакующего, выяснили, что после сканирования сетевого ресурса 192.168.112.139 злоумышленник отправил вредоносное письмо пользователю
joshua@cyberdefenders. с вредоносным вложением
web . Пользователь открыл этот документ, после чего на его компьютере установилась обратная оболочка Meterpreter утилиты Metasploit.
Теперь проанализируем сетевой трафик и ответим на вопросы задания. Отфильтруем пакеты по протоколу DNS. В поле фильтра укажем этот протокол.
В отфильтрованном трафике можно увидеть DNS-запросы к компьютеру 192.168.112.2 — DNS-серверу организации. В пакете 5648 выполняется запрос к доменному имени
omextemplates..
Найдем пакет 4085, в котором устанавливается TLS-соединение с узлом
v10..
Нам известен сетевой адрес атакуемой машины 192.168.112.139 и MAC-адрес сетевой карты
00:. Перейдем на
https://, чтобы узнать производителя этого устройства.
Адрес компании производителя — 3401 Hillview Avenue Palo Alto CA 94304 US.
Найдем публичный ключ в сеансе TLS, для этого нажмем Ctrl + F в Wireshark и наберем представленный в задании идентификатор сессии.
Публичный ключ TLS-сессии:
64089e29f386356f1ffbd64d7056ca0f1d489a09cd7ebda630f2b7394e319406
Мы ответили на вопросы задания, а также научились фильтровать и анализировать сетевой дамп.
Проанализируем сетевой трафик с помощью системы обнаружения вторжений Suricata, чтобы детектировать вредоносную активность и обнаружить компьютерную атаку. Воспользуемся утилитой Brim, в которой установлен движок Suricata.
В архиве задания присутствуют правила
suricata.. Загрузим их в следующий каталог:
%AppData%\Local\Programs\brim\resources\app.asar.unpacked\zdeps\suricata\var\lib\suricata\rules
И запустим Brim. В поле фильтра введем следующие данные для поиска правил срабатывания:
event_type=="alert" | alerts := union(alert.category) by src_ip, dest_ip,alert.signature | sort alerts
Проанализировав данный пакет, можно увидеть, что правило «эксплуатация уязвимости CVE-2020-11899» определено ошибочно.
Выводы
Мы провели расследование инцидента и восстановили картину атаки. Злоумышленник с сетевого адреса 192.168.112.128 в 12:31 1 октября 2021 года просканировал узел 192.168.112.139, на котором открыты семь портов. Затем он отправил сообщение пользователю
joshua@cyberdefenders. с вложением
web , в котором содержится эксплоит CVE-2021-40444. Пользователь открыл этот документ, и на его компьютере установилась Meterpreter-нагрузка с управляющим сервером 192.168.112.128, порт 443.