int wmain ( int argc , wchar_t * argv [] ) {

setlocale ( LC_ALL , "" ) ;

ShowAwesomeBanner () ;

DWORD dwRC = 0 , dwV = 0 ;

if ( argc != 4 ) {

ShowHelp () ;

return 0 ;

}

switch ( * argv [ 1 ] ) {

case '1' :

if ( ValidateAccInfo ( argv [ 2 ] , argv [ 3 ] ) == 0 ) {

dwRC = InitMode1 ( argv [ 2 ] , argv [ 3 ]) ;

}

break ;

case '2' :

if ( ValidatePathInfo ( argv [ 2 ] , argv [ 3 ] ) == 0 ) {

dwRC = InitMode2 ( argv [ 2 ] , argv [ 3 ]) ;

}

break ;

case '3' :

if ( ValidateAccInfo ( argv [ 2 ] , argv [ 3 ] ) == 0 ) {

dwRC = InitMode3 ( argv [ 2 ] , argv [ 3 ]) ;

}

break ;

case '4' :

if ( ValidatePriv ( argv [ 3 ]) ) {

dwRC = InitMode4 ( argv [ 2 ] , argv [ 3 ]) ;

}

else {

std : : wcout < < L"[ -] ValidatePriv() Failed" < < std : : endl ;

}

break ;

case '5' :

std : : wcout < < L"[ !] I'm not able to validate username and PC name. Make sure you enter the correct data. " < < std : : endl ;

Sleep ( 500 ) ;

std : : wcout < < L"[ !] Starting" < < std : : endl ;

if ( InitMode5 ( argv [ 2 ] , argv [ 3 ] ) != 0 ) {

std : : wcout < < L"[ -] InitMode 5 Error" < < std : : endl ;

}

break ;

default:

std : : wcout < < L"[ -] No such mode" < < std : : endl ;

return 0 ;

}

return dwRC ;