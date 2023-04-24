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Захватывать мы будем тренировочную машину Investigation с площадки Hack The Box. Ее уровень сложности — средний.
warning
Подключаться к машинам с HTB рекомендуется только через VPN. Не делай этого с компьютеров, где есть важные для тебя данные, так как ты окажешься в общей сети с другими участниками.
Разведка
Сканирование портов
Добавляем IP-адрес машины в
/:
10.10.11.197 investigation.htb
И запускаем сканирование портов.
Справка: сканирование портов
Сканирование портов — стандартный первый шаг при любой атаке. Он позволяет атакующему узнать, какие службы на хосте принимают соединение. На основе этой информации выбирается следующий шаг к получению точки входа.
Наиболее известный инструмент для сканирования — это Nmap. Улучшить результаты его работы ты можешь при помощи следующего скрипта:
#!/bin/bashports=$(nmap -p- --min-rate=500 $1 | grep ^[0-9] | cut -d '/' -f 1 | tr '\n' ',' | sed s/,$//)nmap -p$ports -A $1
Он действует в два этапа. На первом производится обычное быстрое сканирование, на втором — более тщательное сканирование, с использованием имеющихся скриптов (опция
-A).
По результатам сканирования имеем всего три открытых порта:
- 22 — служба OpenSSH 8.2p1;
- 80 — веб‑сервер Apache 2.4.41;
- 1234 — веб‑сервер Python 3.8.10.
На SSH идти нет смысла, порт 1234, видимо, был открыт другим игроком, чтобы скачивать с сервера файлы, поэтому остается идти только на веб‑сервер на 80-м порте. А там, как отражено в
http-title, выполняется редирект на
http://. Добавляем этот домен в
/ и смотрим сайт.
10.10.11.197 investigation.htb eforenzics.htb
Точка входа
На сайте находим сервис для анализа изображения и форму для загрузки анализируемого файла.
При попытке загрузить какой‑нибудь отличный от изображений формат получаем ошибку, то есть сразу загрузить PHP-шелл не выйдет. Тогда загружаем картинку в PNG и получаем ссылку на готовый отчет.
Отчет представляет собой обычный вывод программы exiftool.
Однако мы узнали версию программы — 12.37. Это уже неплохая зацепка.
Точка опоры
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