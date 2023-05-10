Не­дав­но я обсуждал с одним из наших авто­ров защиту прог­рамм. Мой собесед­ник (назовем его PcMedik, как он под­писал­ся под сво­ей стать­ей) утвер­ждал, что защищать нуж­но так, что­бы взла­мывать софт не име­ло эко­номи­чес­кого смыс­ла. Такой довод я слы­шу далеко не впер­вые. Сна­чала он кажет­ся муд­рым, но чем доль­ше дума­ешь, тем боль­ше у него находишь изъ­янов.

PcMedik сетовал на то, что даже спе­циалис­ты в этой области пло­хо защища­ют свои раз­работ­ки. В при­мер при­водил прог­раммы Elcomsoft, взло­мать которые для опыт­ного ревер­сера не сос­тавля­ет никако­го тру­да. Я это утвер­жде­ние не про­верял, но лег­ко готов поверить на сло­во.

По­чему так про­исхо­дит? Нач­нем с того, что защит, взло­мать которые дей­стви­тель­но нере­аль­но, не так мно­го, а для популяр­ных прик­ладных прог­рамм, счи­тай, и вов­се нет. У нас, к при­меру, есть серия ста­тей авто­ра МВК, где он раз за разом показы­вает несос­тоятель­ность самых раз­ных про­тек­торов.

Дру­гой извес­тный при­мер — защита Denuvo, раз­работан­ная игро­вой ком­пани­ей Electronic Arts. Нес­мотря на голово­лом­ную слож­ность, ее вскры­вают раз за разом, при­чем уже ско­рее из спор­тивно­го инте­реса, чем ком­мерчес­кого. У нас было целых две статьи, где этот про­цесс под­робно раз­бирал­ся (с информа­цией из пер­вых рук): «Как взло­мали SecuROM» и «Хро­ники бит­вы при Denuvo».

От­сюда воп­рос: если даже такие гиган­ты, как EA, не могут тол­ком защитить свой про­дукт, то как в этом может пре­успеть кро­шеч­ный Elcomsoft? Мне кажет­ся, его сот­рудни­ки как раз таки очень здра­во оце­нива­ют зат­раты на соз­дание защиты и шан­сы на то, что она не толь­ко раз­вле­чет, но и оста­новит мас­теров ревер­са.

Дру­гой важ­ный аргу­мент про­тив тяжелых защит хорошо известен гей­мерам. Denuvo — нас­тоящий бич компь­ютер­ных игр. И немуд­рено. Заиг­рывание с вло­жен­ными вир­туаль­ными машина­ми прос­то не может не ска­зать­ся на про­изво­дитель­нос­ти, и еще как ска­зыва­ется! Игры теря­ют до десяти кад­ров в секун­ду от пых­тящего в фоне про­тек­тора, а это час­то раз­ница меж­ду воз­можностью и невоз­можностью играть на кон­крет­ной машине.

Мож­но еще при­пом­нить проб­лемы со StarForce, о которых мно­го говори­ли в рай­оне 2006 года. Ради пре­сече­ния копиро­вания игры эта защита наг­ражда­ла компь­ютер поль­зовате­ля кас­томны­ми драй­верами, которые не толь­ко иног­да вызыва­ли проб­лемы в работе сис­темы, но и содер­жали потен­циаль­ную уяз­вимость.

По­луча­ется, что надеж­ная защита — это зачас­тую голов­ная боль не толь­ко для пиратов, но и для доб­ропоря­доч­ного покупа­теля. Не дол­жны ли его инте­ресы быть на пер­вом мес­те?

Го­ворят, что двер­ные зам­ки — это защита от чес­тных людей. Про­фес­сионал раз­ревер­сит поч­ти любой из них за мгно­вения, и с этим фак­том все дав­но сми­рились. Счи­тает­ся, что чис­ло краж зависит вов­се не от кру­тиз­ны зам­ков, а от того, нас­коль­ко люди в кон­крет­ном рай­оне отча­ялись зарабо­тать на жизнь чес­тным путем.

Но вер­немся на секун­ду к статье, которую ког­да‑то написал PcMedik. Он лихо показал, нас­коль­ко сла­бо защище­на ути­лита под наз­вани­ем Deleaker. А вско­ре пос­ле пуб­ликации мы получи­ли вес­точку от самого раз­работ­чика Deleaker. Но не с угро­зами судить­ся, а с пред­ложени­ем дать читате­лям «Хакера» скид­ку 50% на покуп­ку прог­раммы. Вот это, я счи­таю, отличный под­ход! 1:0 в поль­зу Deleaker.

Пред­лагаю брать с него при­мер и раз­вернуть довод про эко­номи­чес­кий смысл дру­гой сто­роной. В соот­ношении слож­ности защиты и целесо­образнос­ти взло­ма умень­шать зна­мена­тель, а не наращи­вать чис­литель. Точ­нее, ста­рать­ся делать так, что­бы было как мож­но мень­ше осно­ваний не для самого ревер­са (им мы будем занимать­ся во имя поз­нания), а для исполь­зования кряк­нутых прог­рамм. Не важ­но, каких осно­ваний — эко­номи­чес­ких, эти­чес­ких или на край­няк юри­дичес­ких.

Ведь куда при­ятнее жить в мире акку­рат­ных огра­док и живой изго­роди, чем сре­ди трех­метро­вых заборов и колючей про­воло­ки.