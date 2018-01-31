Не так давно на глаза мне попалась программа Deleaker. Софтина, из описания на сайте, предназначена для поиска в приложениях утечек памяти, GDI-ресурсов и незакрытых хендлов. А мне стало интересно, как у нее обстоят дела с защитой от взлома.

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На сайте я скачал триальную версию и запросил для нее пробный ключ, который мне и прислали на имейл. Теперь можно начинать изучение программы и ее механизма регистрации.

Greetings Мои благодарности завсегдатаям форума exelab.ru: Mak;

VodoleY;

ELF_7719116;

Kindly и многим другим.

Процесс

Программа устанавливается в директорию C:\Program Files (x86)\Deleaker как standalone, хотя есть вариант интеграции Deleaker в Visual Studio в виде дополнения (.vsix). Но я не пользуюсь Visual Studio, и для меня такой способ был недоступен.

В директорию были установлены такие файлы.

Запускаем программу и вводим присланный ключ. Софтина обещает нам пробный период использования.

Замечательно. 🙂

Инструменты, которые нам понадобятся x64dbg — отладчик;

DIE aka Detect It Easy — анализатор файлов;

CFF Explorer — PE-редактор;

MASM — компилятор.

Итак, проверив все исполняемые файлы анализатором DIE, в директории установленной программы находим две DLL’ки, «накрытые» VMProtect:

deleakersdk32.dll ;

; deleakersdk64.dll .

Я предположил, что механизм (код) лицензирования (регистрации) находится именно в них.

Зачем нужны две DLL’ки? Забегу вперед: DLL’ки идентичны, единственное различие — одна 32-битная, другая 64-битная. Механизм лицензирования (регистрации) используется только из deleakersdk32.dll, что облегчает нашу задачу.

Далее я открыл deleakersdk32.dll в CFF Explorer и зашел в директорию Export. Там нашлись четыре экспортируемые функции с говорящими именами.

Эти функции как раз и отвечают за лицензирование (регистрацию) программы.

Все бы хорошо, если бы файл Deleaker.exe, который, собственно, и использует в данном случае deleakersdk32.dll, не был написан на .NET, а сама DLL — на Visual C++. То есть запустить Deleaker.exe напрямую в отладчике x64dbg у нас не получится.

Но это не беда, мы просто запускаем Deleaker.exe и аттачимся к процессу x64dbg.

В окне Symbols отладчика, в левой половине находим и выделяем курсором нашу DLL. Справа мы увидим список ее импортируемых и экспортируемых функций. Нас интересуют только те, что мы обнаружили ранее в CFF Explorer. Выделяя по очереди курсором функции, нажимаем клавишу F2, тем самым устанавливая точки останова (breakpoints) на начало исполнения кода этих функций.