31 мая 2023 года о закрытии неожиданно объявил один из крупнейших и старейших торрент-трекеров в мире, RARBG, работавший с 2008 года. После 15 лет работы команда попрощалась с пользователями и объяснила, что COVID-19, рост цен на электроэнергию и специальная военная операция сделали дальнейшую работу проекта невозможной.

Издание TorrentFreak называет закрытие RARBG «концом эпохи», а сам трекер – связующим звеном между пиратской сценой и конечными потребителями контента. Закрытие трекера стало крупнейшим событием такого рода с 2016-2017 годов, то есть со времен, когда со сцены ушли KickassTorrents, Torrentz и ExtraTorrent.

Также журналисты отмечают, что уход RARBG с его огромным, тщательно упорядоченным и постоянно пополнявшимся каталогом фильмов и сериалов, доступных в различном качестве и в различных размерах, может оказать серьезное влияние на другие трекеры. К тому же, еще до активного развития стримингов и легальных сервисов, RARBG одним из первых серьезно занялся каталогизацией субтитров для фильмов и сериалов, за что его ценили слабослышащие и говорящие на разных языках пользователи.

На главной странице всех зеркал сайта вчера появилось сообщение, в котором команда трекера попрощалась с пользователями и объяснила, почему приняла такое решение:

«Привет, народ. Мы хотели бы сообщить, что приняли решение закрыть сайт.

Последние 2 года были очень тяжелыми для нас — некоторые люди из нашей команды умерли из-за осложнений, связанных с коронавирусом, другие до сих пор страдают от его побочных эффектов и вообще не могут работать. Также некоторые воюют в Европе — ПО ОБЕ СТОРОНЫ [конфликта].

Кроме того, по нам сильно ударило повышение цен на электроэнергию и дата-центры в Европе. Инфляция сделала наши каждодневные расходы неподъемными.

В связи с этим мы больше не может поддерживать сайт без огромных затрат, которые больше не в состоянии покрывать из своего кармана.

На голосовании мы единогласно решили, что больше не можем этого делать.

Нам жаль : (

Пока».

В отдельной публикации журналисты TorrentFreak сообщают, что сообщество пытается спасти архивы и контент RARBG, и на GitHub уже появился репозиторий с magnet-ссылками, охватывающий более 267 000 раздач. Так, файл moviesrarbg.txt содержит ссылки, относящиеся к фильмам, и содержит 117 233 релиза. Еще два файла — showsrarbg.txt и showothers.txt — по-видимому, содержат ссылки, связанные с телешоу и сериалами, которые выкладывали RARBG. Первый файл насчитывает 12 969 magnet-ссылок, а второй содержит 137 669.

Издание напоминает, что проверять валидность и работоспособность этих magnet-ссылок, предположительно связанных с пиратским контентом, было бы незаконно в большинстве стран мира. Однако проверить ссылки без загрузки и раздачи контента все же возможно (например, можно использовать проект TorrentParts), и полученные журналистами метаданные свидетельствуют о том, что ссылки из файлов связаны именно с заявленными материалами.