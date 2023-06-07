Слухи о том, что в Apple вот‑вот покажут шлем дополненной и виртуальной реальности, циркулируют уже который год. Тем страннее было увидеть, что да, действительно, вот он перед нами — ровно такой, как все себе представляли и как рисовали на любительских рендерах.
Если публика чем‑то шокирована, то это ценой. Сразу начались сравнения: Meta Quest 3 будут продавать за 500 долларов, PS VR2 стоит 550, даже за навороченные Quest Pro и Vive XR Elite просят не больше полутора тысяч. А тут 3500. Не безумие ли?
С гаджетами Apple такое постоянно: конкуренты есть, но сравнивать напрямую как‑то не выходит. У экранов Vision Pro в общей сложности 23 миллиона пикселей — в 2–3 раза больше, чем у современных шлемов. И, судя по отзывам, это не просто понты, а разница между невозможностью и возможностью комфортно работать с текстом.
Добавь процессор десктопного калибра, безумное количество камер снаружи и внутри шлема, кастомные линзы, необычные наушники, на качество и объемность звука которых так напирали в презентации... Еще этот экран спереди, транслирующий глаза пользователя, будто шлем прозрачный. Полное ощущение, что смотришь на навороченный суперкар, имеющий мало общего с моделями, которые потом будут ездить по дороге.
Роскошь, конечно, урежут. Вместо алюминия возьмут пластик, механическую крутилку уберут, ремешок упростят, половину камер научатся заменять алгоритмами; возможно, даже фронтальный шлем заменят индикатором попроще. Батарейку поставят внутрь или будут цинично продавать отдельно. И вот он, массовый продукт за 990 зеленых.
Интересно здесь другое. Apple Vision Pro — это шлем AR/VR, на презентации которого почти не показывали виртуальную реальность и едва коснулись дополненной. Ни тебе игр, ни хотя бы каких‑нибудь безногих пучеглазых аватаров на манер цукерберговских. Вместо этого бесконечные летающие окна. Как так?
Вспоминается, как Джобс показывал первый iPhone. «Это три вещи: iPod с большим экраном и тач‑управлением, революционный мобильный телефон и интернет‑коммуникатор». Тим Кук не стал так же разжевывать киллер‑фичи Vision Pro, но их легко вычислить. Это работа с документами, просмотр видео (в том числе в стереоскопическом 3D) и общение.
Получается, главная фишка шлема в том, что он становится «бесконечным» экраном, заменяя штук шесть нагроможденных друг на друга мониторов или 70-дюймовый телевизор. Меня, как человека, который в любых путешествиях возит за собой монитор, чтобы нормально работать, такое предложение в теории должно интересовать. Но пока что только в теории.
К монитору я могу подключить что угодно — компьютер, ноутбук, планшет, игровую приставку или даже несколько. А вот на Vision Pro в этом плане типичная духота Apple. Никаких входов, боже упаси! Разрешается разве что транслировать по сети экран макбука.
Как обычный компьютер Vision Pro сомнителен и по другой причине. Ни тебе VSCode, ни командной строки, ни «Стима» с играми. Будут доступны только приложения с айпада. Я пробовал использовать iPad как компьютер, даже написал полную энтузиазма колонку. А потом вернулся на мак. Выживать на айпаде c SSH и VS Code Server прикольно, но зачем?
Можно надеяться, что экосистема Apple Vision окрепнет, а из AR-фреймворков родятся новые применения, о которых мы пока даже не мечтаем. Как из «айпода с большим экраном» потом вышли неожиданные вещи вроде заказа такси, аренды самокатов и бесконтактной оплаты.
Vision Pro — это грандиозный фундамент. Глядя на него, можно представлять себе строения самой разной вышины и красоты. А можно разводить руками и спрашивать: зачем кому‑то столько бетона?
Постройка, которую в Apple теперь будут возводить много лет, наверняка разойдется с влажными мечтами, и нас еще ждут разочарованные стоны. Vision Pro — это девайс из будущего, но мы‑то живем в настоящем.
Компромиссы пока никуда не делись: от шлема будет уставать шея и слезиться глаза, провод станет мешать, а батарейка — садиться даже быстрее, чем за два часа. Контента и приложений поначалу будет мало, а закрытость быстро начнет досаждать.
Как бы то ни было, заглянуть в будущее бывает бесценно.