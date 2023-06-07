Пред­ставь: перед тобой гигант­ский экран, на нем идет «Ава­тар» в 3D, по левую руку откры­та поч­та, по пра­вую мож­но пог­лядывать на «Телег­рам», свер­ху пол­зут новос­ти, обновля­ются бир­жевые котиров­ки, шевелят­ся гра­фики, а сам ты при этом сидишь на тол­чке. Таково будущее по вер­сии Apple, и отде­ляет тебя от него все­го пол­года и 3500 дол­ларов.

Слу­хи о том, что в Apple вот‑вот покажут шлем допол­ненной и вир­туаль­ной реаль­нос­ти, цир­кулиру­ют уже который год. Тем стран­нее было уви­деть, что да, дей­стви­тель­но, вот он перед нами — ров­но такой, как все себе пред­став­ляли и как рисова­ли на любитель­ских рен­дерах.

Ес­ли пуб­лика чем‑то шокиро­вана, то это ценой. Сра­зу начались срав­нения: Meta Quest 3 будут про­давать за 500 дол­ларов, PS VR2 сто­ит 550, даже за наворо­чен­ные Quest Pro и Vive XR Elite про­сят не боль­ше полуто­ра тысяч. А тут 3500. Не безумие ли?

С гад­жетами Apple такое пос­тоян­но: кон­курен­ты есть, но срав­нивать нап­рямую как‑то не выходит. У экра­нов Vision Pro в общей слож­ности 23 мил­лиона пик­селей — в 2–3 раза боль­ше, чем у сов­ремен­ных шле­мов. И, судя по отзы­вам, это не прос­то пон­ты, а раз­ница меж­ду невоз­можностью и воз­можностью ком­фор­тно работать с тек­стом.

До­бавь про­цес­сор дес­ктоп­ного калиб­ра, безум­ное количес­тво камер сна­ружи и внут­ри шле­ма, кас­томные лин­зы, необыч­ные науш­ники, на качес­тво и объ­емность зву­ка которых так напира­ли в пре­зен­тации... Еще этот экран спе­реди, тран­сли­рующий гла­за поль­зовате­ля, буд­то шлем проз­рачный. Пол­ное ощу­щение, что смот­ришь на наворо­чен­ный супер­кар, име­ющий мало обще­го с моделя­ми, которые потом будут ездить по дороге.

Рос­кошь, конеч­но, уре­жут. Вмес­то алю­миния возь­мут плас­тик, механи­чес­кую кру­тил­ку убе­рут, ремешок упростят, полови­ну камер научат­ся заменять алго­рит­мами; воз­можно, даже фрон­таль­ный шлем заменят инди­като­ром поп­роще. Батарей­ку пос­тавят внутрь или будут цинич­но про­давать отдель­но. И вот он, мас­совый про­дукт за 990 зеленых.

Ин­терес­но здесь дру­гое. Apple Vision Pro — это шлем AR/VR, на пре­зен­тации которо­го поч­ти не показы­вали вир­туаль­ную реаль­ность и едва кос­нулись допол­ненной. Ни тебе игр, ни хотя бы каких‑нибудь без­ногих пучег­лазых ава­таров на манер цукер­бергов­ских. Вмес­то это­го бес­конеч­ные лета­ющие окна. Как так?

Вспо­мина­ется, как Джобс показы­вал пер­вый iPhone. «Это три вещи: iPod с боль­шим экра­ном и тач‑управле­нием, револю­цион­ный мобиль­ный телефон и интернет‑ком­муника­тор». Тим Кук не стал так же раз­жевывать кил­лер‑фичи Vision Pro, но их лег­ко вычис­лить. Это работа с докумен­тами, прос­мотр видео (в том чис­ле в сте­реос­копичес­ком 3D) и обще­ние.

По­луча­ется, глав­ная фиш­ка шле­ма в том, что он ста­новит­ся «бес­конеч­ным» экра­ном, заменяя штук шесть наг­ромож­денных друг на дру­га монито­ров или 70-дюй­мовый телеви­зор. Меня, как челове­ка, который в любых путешес­тви­ях возит за собой монитор, что­бы нор­маль­но работать, такое пред­ложение в теории дол­жно инте­ресо­вать. Но пока что толь­ко в теории.

К монито­ру я могу под­клю­чить что угод­но — компь­ютер, ноут­бук, план­шет, игро­вую прис­тавку или даже нес­коль­ко. А вот на Vision Pro в этом пла­не типич­ная духота Apple. Никаких вхо­дов, боже упа­си! Раз­реша­ется раз­ве что тран­сли­ровать по сети экран мак­бука.

Как обыч­ный компь­ютер Vision Pro сом­нителен и по дру­гой при­чине. Ни тебе VSCode, ни коман­дной стро­ки, ни «Сти­ма» с игра­ми. Будут дос­тупны толь­ко при­ложе­ния с айпа­да. Я про­бовал исполь­зовать iPad как компь­ютер, даже написал пол­ную энту­зиаз­ма колон­ку. А потом вер­нулся на мак. Выживать на айпа­де c SSH и VS Code Server при­коль­но, но зачем?

Мож­но наде­ять­ся, что эко­сис­тема Apple Vision окрепнет, а из AR-фрей­мвор­ков родят­ся новые при­мене­ния, о которых мы пока даже не меч­таем. Как из «айпо­да с боль­шим экра­ном» потом выш­ли неожи­дан­ные вещи вро­де заказа так­си, арен­ды самока­тов и бес­контак­тной опла­ты.

Vision Pro — это гран­диоз­ный фун­дамент. Гля­дя на него, мож­но пред­став­лять себе стро­ения самой раз­ной вышины и кра­соты. А мож­но раз­водить руками и спра­шивать: зачем кому‑то столь­ко бетона?

Пос­трой­ка, которую в Apple теперь будут воз­водить мно­го лет, навер­няка разой­дет­ся с влаж­ными меч­тами, и нас еще ждут разоча­рован­ные сто­ны. Vision Pro — это девайс из будуще­го, но мы‑то живем в нас­тоящем.

Ком­про­мис­сы пока никуда не делись: от шле­ма будет уста­вать шея и сле­зить­ся гла­за, про­вод ста­нет мешать, а батарей­ка — садить­ся даже быс­трее, чем за два часа. Кон­тента и при­ложе­ний понача­лу будет мало, а зак­рытость быс­тро нач­нет досаж­дать.

Как бы то ни было, заг­лянуть в будущее быва­ет бес­ценно.