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Жажда поковырять интересное железо на базе микроконтроллеров рано или поздно приводит любого безопасника или инженера к платформе ESP32. В моих руках оказалась обновленная ревизия небезызвестного гаджета — M5Stack Cardputer ADV.
На первый взгляд это забавная игрушка размером с кредитку. Но если присмотреться к периферии, становится понятно: перед нами полноценный модульный мини‑компьютер для кастомной автоматизации и аудита безопасности. Давай разберемся, на что способна эта кроха и как применить ее в реальных боевых задачах.
Железо
Cardputer построен вокруг чипа ESP32-S3FN8 и оснащен полноценной механической QWERTY-клавиатурой на 56 клавиш, а также крошечным 1,14-дюймовым LCD-дисплеем. Железо здесь плотное и вполне «взрослое»:
- Вычислительная база: двухъядерный процессор Xtensa® 32-bit LX7 с тактовой частотой 240 МГц.
- Радиоинтерфейсы: встроенные Wi-Fi и Bluetooth Low Energy (BLE).
- Аудиосистема: кодек ES8311, качественный MEMS-микрофон, усилитель NS4150B и классический 3,5-миллиметровый мини‑джек.
- Автономность: внушительный для таких размеров литий‑полимерный аккумулятор на 1750 мА ⋅ ч.
- Интерфейсы расширения: фирменный Grove-порт (HY2.0-4P) и задняя шина EXT (2.54-14P) для подключения внешних сенсоров и модулей.
- Приятные мелочи: ИК‑излучатель, слот под MicroSD, мощный магнит на задней стенке для фиксации на металлических поверхностях (например, на серверной стойке) и крепежные отверстия, совместимые с LEGO.
- Специфика ревизии ADV: главное отличие обновленной версии — интеграция 6-осевого датчика движения (акселерометр + гироскоп) BMI270 и оптимизированное энергопотребление.
В качестве сред разработки официально поддерживаются Arduino IDE, PlatformIO, ESP-IDF и визуальная среда UIFlow 2.0.
Архитектура софта: C++ против Python
Заводская демопрошивка годится разве что для проверки работоспособности экрана и кнопок. Чтобы вдохнуть в устройство жизнь, нам понадобится утилита M5Burner и правильный загрузчик. Стандартом де‑факто в сообществе стал M5Launcher.
Здесь мы сталкиваемся с двумя принципиально разными подходами к созданию и запуску софта.
Путь 1: низкоуровневый хардкор (M5Launcher + .bin)
Ты пишешь код на C/C++ в Arduino IDE или PlatformIO и компилируешь его в бинарник (
.), который закидываешь на карту памяти.
Когда ты выбираешь приложение в меню M5Launcher, девайс физически перепрошивает свою флеш‑память этим файлом и уходит в перезагрузку. Это дает максимальное быстродействие, прямой доступ к регистрам и экономию RAM. Именно так написаны все тяжелые хакерские утилиты.
Путь 2: скриптовый комфорт (MicroHydra + MicroPython)
Ты один раз накатываешь на Cardputer среду MicroHydra, которая разворачивает на чипе интерпретатор MicroPython. Теперь компиляция не нужна. Твое приложение — это обычный текстовый файл
., который лежит в папке на SD-карте.
Тест-драйв в эфире: беспроводной аудит
Для базовой проверки беспроводных возможностей идеально подходит популярный набор утилит Evil-Cardputer. В домашних условиях прошивка без проблем позволяет развернуть типовые сценарии: от сканирования IP и открытых портов в локальной сети до перехвата EAPOL-пакетов (хендшейков), проведения атак деаутентификации и поднятия фишинговых Captive-порталов («злых двойников»). ИК‑модуль (Ultimate Remote) тоже показал себя неплохо — старый телевизор LG послушно подчинился командам, хотя с некоторыми другими брендами пришлось долго подбирать правильные конфигурационные файлы.
На следующий день я решил проверить устройство в роли инструмента для мобильного вардрайвинга, запустив сканеры в обычном городском автобусе.
[Wi-Fi Scan Mode] -> Обнаружено точек на контрольных точках маршрута: от 0 до 43.
[Open Networks] -> Выявлено 4 открытых хотспота без авторизации.
[CCTV Scanner] -> Скрытых камер в радиусе обнаружения не найдено.
Наблюдать за тем, как к привычным названиям улиц добавляется невидимый слой адресации беспроводных сетей, — бесценно. Появляется то самое осязаемое чувство «цифровой суперсилы», ради которого многие и приходят в ИБ.
Про яркость экрана. На солнце комфортно использовать эту крошку не получится: яркости подсветки LCD-экрана для этого не хватает, приходится прикрывать экран ладонью и запускать нужный инструмент.
Инженерная заметка о памяти
Контроллер ESP32 крайне капризен к качеству MicroSD-карт. Дешевые китайские noname-флешки часто приводят к спонтанным отвалам файловой системы. Также нет никакого практического смысла ставить карты объемом более 16–32 Гбайт. Прошивки весят единицы мегабайт, а использовать Cardputer как плеер для MP3 — идея сомнительная из‑за специфического встроенного динамика, хотя есть и 3,5 jack.
Если тебе хочется большего визуального лоска, рекомендую взглянуть на альтернативную прошивку Bruce. Она предлагает похожий набор функций для пентеста, но упакована в стильный псевдографический интерфейс с поддержкой кастомных тем оформления.
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