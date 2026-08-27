M5Stack Cardputer ADV — кар­манный компь­ютер на ESP32-S3, который спо­собен ока­зать­ся гораз­до полез­нее, чем кажет­ся. Мы про­тес­тиру­ем его в полевых усло­виях: про­верим бес­про­вод­ной аудит, рас­ширим воз­можнос­ти ради­омо­дуля­ми и GPS, а затем поп­робу­ем прев­ратить Cardputer в спе­циали­зиро­ван­ный тер­минал для сетево­го инже­нера.

Жаж­да поковы­рять инте­рес­ное железо на базе мик­рокон­трол­леров рано или поз­дно при­водит любого безопас­ника или инже­нера к плат­форме ESP32. В моих руках ока­залась обновлен­ная ревизия небезыз­вес­тно­го гад­жета — M5Stack Cardputer ADV.

На пер­вый взгляд это забав­ная игрушка раз­мером с кре­дит­ку. Но если прис­мотреть­ся к перифе­рии, ста­новит­ся понят­но: перед нами пол­ноцен­ный модуль­ный мини‑компь­ютер для кас­томной авто­мати­зации и ауди­та безопас­ности. Давай раз­берем­ся, на что спо­соб­на эта кро­ха и как при­менить ее в реаль­ных боевых задачах.

Железо

Cardputer пос­тро­ен вок­руг чипа ESP32-S3FN8 и осна­щен пол­ноцен­ной механи­чес­кой QWERTY-кла­виату­рой на 56 кла­виш, а так­же кро­шеч­ным 1,14-дюй­мовым LCD-дис­пле­ем. Железо здесь плот­ное и впол­не «взрос­лое»:

Вы­чис­литель­ная база: двухъ­ядер­ный про­цес­сор Xtensa® 32-bit LX7 с так­товой час­тотой 240 МГц.

двухъ­ядер­ный про­цес­сор Xtensa® 32-bit LX7 с так­товой час­тотой 240 МГц. Ра­диоин­терфей­сы: встро­енные Wi-Fi и Bluetooth Low Energy (BLE).

встро­енные Wi-Fi и Bluetooth Low Energy (BLE). Ауди­осис­тема: кодек ES8311, качес­твен­ный MEMS-мик­рофон, уси­литель NS4150B и клас­сичес­кий 3,5-мил­лимет­ровый мини‑джек.

кодек ES8311, качес­твен­ный MEMS-мик­рофон, уси­литель NS4150B и клас­сичес­кий 3,5-мил­лимет­ровый мини‑джек. Ав­тоном­ность: вну­шитель­ный для таких раз­меров литий‑полимер­ный акку­муля­тор на 1750 мА ⋅ ч.

вну­шитель­ный для таких раз­меров литий‑полимер­ный акку­муля­тор на 1750 мА ⋅ ч. Ин­терфей­сы рас­ширения: фир­менный Grove-порт (HY2.0-4P) и зад­няя шина EXT (2.54-14P) для под­клю­чения внеш­них сен­соров и модулей.

фир­менный Grove-порт (HY2.0-4P) и зад­няя шина EXT (2.54-14P) для под­клю­чения внеш­них сен­соров и модулей. При­ятные мелочи: ИК‑излу­чатель, слот под MicroSD, мощ­ный маг­нит на зад­ней стен­ке для фик­сации на метал­личес­ких повер­хнос­тях (нап­ример, на сер­верной стой­ке) и кре­пеж­ные отвер­стия, сов­мести­мые с LEGO.

ИК‑излу­чатель, слот под MicroSD, мощ­ный маг­нит на зад­ней стен­ке для фик­сации на метал­личес­ких повер­хнос­тях (нап­ример, на сер­верной стой­ке) и кре­пеж­ные отвер­стия, сов­мести­мые с LEGO. Спе­цифи­ка ревизии ADV: глав­ное отли­чие обновлен­ной вер­сии — интегра­ция 6-осе­вого дат­чика дви­жения (аксе­леро­метр + гирос­коп) BMI270 и опти­мизи­рован­ное энер­гопот­ребле­ние.

В качес­тве сред раз­работ­ки офи­циаль­но под­держи­вают­ся Arduino IDE, PlatformIO, ESP-IDF и визу­аль­ная сре­да UIFlow 2.0.

Архитектура софта: C++ против Python

За­вод­ская демоп­рошив­ка годит­ся раз­ве что для про­вер­ки работос­пособ­ности экра­на и кно­пок. Что­бы вдох­нуть в устрой­ство жизнь, нам понадо­бит­ся ути­лита M5Burner и пра­виль­ный заг­рузчик. Стан­дартом де‑фак­то в сооб­щес­тве стал M5Launcher.

Здесь мы стал­кива­емся с дву­мя прин­ципи­аль­но раз­ными под­ходами к соз­данию и запус­ку соф­та.

Путь 1: низкоуровневый хардкор (M5Launcher + .bin)

Ты пишешь код на C/C++ в Arduino IDE или PlatformIO и ком­пилиру­ешь его в бинар­ник ( . bin ), который закиды­ваешь на кар­ту памяти.

Ког­да ты выбира­ешь при­ложе­ние в меню M5Launcher, девайс физичес­ки переп­рошива­ет свою флеш‑память этим фай­лом и ухо­дит в перезаг­рузку. Это дает мак­сималь­ное быс­тро­дей­ствие, пря­мой дос­туп к регис­трам и эко­номию RAM. Имен­но так написа­ны все тяжелые хакер­ские ути­литы.

Путь 2: скриптовый комфорт (MicroHydra + MicroPython)

Ты один раз накаты­ваешь на Cardputer сре­ду MicroHydra, которая раз­ворачи­вает на чипе интер­пре­татор MicroPython. Теперь ком­пиляция не нуж­на. Твое при­ложе­ние — это обыч­ный тек­сто­вый файл . py , который лежит в пап­ке на SD-кар­те.

Тест-драйв в эфире: беспроводной аудит

Для базовой про­вер­ки бес­про­вод­ных воз­можнос­тей иде­аль­но под­ходит популяр­ный набор ути­лит Evil-Cardputer. В домаш­них усло­виях про­шив­ка без проб­лем поз­воля­ет раз­вернуть типовые сце­нарии: от ска­ниро­вания IP и откры­тых пор­тов в локаль­ной сети до перех­вата EAPOL-пакетов (хен­дшей­ков), про­веде­ния атак деаутен­тифика­ции и под­нятия фишин­говых Captive-пор­талов («злых двой­ников»). ИК‑модуль (Ultimate Remote) тоже показал себя неп­лохо — ста­рый телеви­зор LG пос­лушно под­чинил­ся коман­дам, хотя с некото­рыми дру­гими брен­дами приш­лось дол­го под­бирать пра­виль­ные кон­фигура­цион­ные фай­лы.

На сле­дующий день я решил про­верить устрой­ство в роли инс­тру­мен­та для мобиль­ного вар­драй­вин­га, запус­тив ска­неры в обыч­ном город­ском авто­бусе.

[ Wi- Fi Scan Mode] -> Обнаружено точек на контрольных точках маршрута: от 0 до 43. [ Open Networks] -> Выявлено 4 открытых хотспота без авторизации. [ CCTV Scanner] -> Скрытых камер в радиусе обнаружения не найдено.

Наб­людать за тем, как к при­выч­ным наз­вани­ям улиц добав­ляет­ся невиди­мый слой адре­сации бес­про­вод­ных сетей, — бес­ценно. Появ­ляет­ся то самое ося­заемое чувс­тво «циф­ровой супер­силы», ради которо­го мно­гие и при­ходят в ИБ.

Про яркость экра­на. На сол­нце ком­фор­тно исполь­зовать эту крош­ку не получит­ся: яркости под­свет­ки LCD-экра­на для это­го не хва­тает, при­ходит­ся прик­рывать экран ладонью и запус­кать нуж­ный инс­тру­мент.

Инженерная заметка о памяти Кон­трол­лер ESP32 край­не кап­ризен к качес­тву MicroSD-карт. Дешевые китай­ские noname-флеш­ки час­то при­водят к спон­танным отва­лам фай­ловой сис­темы. Так­же нет никако­го прак­тичес­кого смыс­ла ста­вить кар­ты объ­емом более 16–32 Гбайт. Про­шив­ки весят еди­ницы мегабайт, а исполь­зовать Cardputer как пле­ер для MP3 — идея сом­нитель­ная из‑за спе­цифи­чес­кого встро­енно­го динами­ка, хотя есть и 3,5 jack.

Ес­ли тебе хочет­ся боль­шего визу­аль­ного лос­ка, рекомен­дую взгля­нуть на аль­тер­натив­ную про­шив­ку Bruce. Она пред­лага­ет похожий набор фун­кций для пен­теста, но упа­кова­на в стиль­ный псев­догра­фичес­кий интерфейс с под­дер­жкой кас­томных тем офор­мле­ния.