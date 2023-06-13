В этом рай­тапе я покажу, как написать вре­донос­ный пла­гин для doas — замены sudo, которая счи­тает­ся более безопас­ной. Но преж­де, чем будем зах­ватывать сис­тему, мы про­ник­нем в нее бла­года­ря RCE в Tiny File Manager, а затем напишем свой пла­гин для sqlmap, что­бы повысить при­виле­гии.

По­лиго­ном для всех этих упражне­ний нам пос­лужит тре­ниро­воч­ная машина Soccer с пло­щад­ки Hack The Box. Уро­вень ее слож­ности отме­чен как лег­кий.

warning Под­клю­чать­ся к машинам с HTB рекомен­дует­ся толь­ко через VPN. Не делай это­го с компь­юте­ров, где есть важ­ные для тебя дан­ные, так как ты ока­жешь­ся в общей сети с дру­гими учас­тни­ками.

Разведка

Сканирование портов

До­бав­ляем IP-адрес машины в / etc/ hosts :

10. 10. 11. 194 soccer. htb

И запус­каем ска­ниро­вание пор­тов.

Справка: сканирование портов Ска­ниро­вание пор­тов — стан­дар­тный пер­вый шаг при любой ата­ке. Он поз­воля­ет ата­кующе­му узнать, какие служ­бы на хос­те при­нима­ют соеди­нение. На осно­ве этой информа­ции выбира­ется сле­дующий шаг к получе­нию точ­ки вхо­да. На­ибо­лее извес­тный инс­тру­мент для ска­ниро­вания — это Nmap. Улуч­шить резуль­таты его работы ты можешь при помощи сле­дующе­го скрип­та: #!/ bin/ bash ports = $( nmap -p- --min-rate = 500 $1 | grep ^[ 0- 9] | cut -d '/ ' -f 1 | tr '\ n' ', ' | sed s/, $/ / ) nmap -p $ports -A $1 Он дей­ству­ет в два эта­па. На пер­вом про­изво­дит­ся обыч­ное быс­трое ска­ниро­вание, на вто­ром — более тща­тель­ное ска­ниро­вание, с исполь­зовани­ем име­ющих­ся скрип­тов (опция -A ).

Ска­нер обна­ружил три откры­тых пор­та:

22 — служ­ба OpenSSH 8.2p1;

80 — веб‑сер­вер Nginx 1.18.0;

9091 — неиз­вес­тный веб‑сер­вер.

Порт 9091 пока загадо­чен для нас, SSH, как всег­да, оставля­ем до момен­та, ког­да мы зав­ладе­ем учет­ной записью, поэто­му оста­ется толь­ко изу­чать сайт, рас­положен­ный на пор­те 80.

Нас встре­чает сайт‑визит­ка. Пос­коль­ку никаких инте­рес­ных фун­кций у него нет, перей­дем к активно­му ска­ниро­ванию и попыта­емся выявить скры­тые фай­лы и катало­ги.

Точка входа

Пер­вым делом ска­ниру­ем скры­тые катало­ги на веб‑сер­вере с помощью feroxbuster.

Справка: сканирование веба c feroxbuster Од­но из пер­вых дей­ствий при тес­тирова­нии безопас­ности веб‑при­ложе­ния — это ска­ниро­вание методом перебо­ра катало­гов, что­бы най­ти скры­тую информа­цию и недос­тупные обыч­ным посети­телям фун­кции. Для это­го мож­но исполь­зовать прог­раммы вро­де dirsearch, DIRB или ffuf. Я пред­почитаю feroxbuster. При запус­ке ука­зыва­ем сле­дующие парамет­ры: -u — URL;

— URL; -w — сло­варь (я исполь­зую сло­вари из набора SecLists);

— сло­варь (я исполь­зую сло­вари из набора SecLists); -t — количес­тво потоков;

— количес­тво потоков; -d — глу­бина ска­ниро­вания.

feroxbuster -u http:/ / soccer. htb/ -w directory_ 2. 3_ medium_ lowercase. txt -t 256

На стра­нице / tiny нас встре­чает стра­ница авто­риза­ции Tiny File Manager.

На вики‑стра­нице Security and User Management находим учет­ные дан­ные, выс­тавля­емые по умол­чанию:

admin : admin@123 user : 12345

По­вез­ло! Авто­ризу­емся с учет­ной записью admin и получа­ем дос­туп к фай­ловому менед­жеру.

Мы раз­добыли какие‑то фай­лы, но нам нуж­ны не они, а дос­туп к сис­теме. Поп­робу­ем поис­кать готовые экс­пло­иты для Tiny File Manager, бла­го вер­сия ука­зана — 2.4.3.

Пер­вая же ссыл­ка в Google сооб­щает нам о том, что есть RCE через заг­рузку фай­ла.

Точка опоры

Ска­ниро­вание катало­гов показа­ло, что сущес­тву­ет каталог uploads . Заг­рузим туда самый прос­той веб‑шелл.