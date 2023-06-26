В этом рай­тапе я покажу типич­ный сце­нарий зах­вата веб‑сер­вера. Сна­чала про­ведем базовое ска­ниро­вание сай­та на пред­мет скры­тых катало­гов, затем про­ведем NoSQL-инъ­екцию, что­бы обой­ти авто­риза­цию, и HTML-инъ­екцию, что­бы про­читать про­изволь­ные фай­лы. При повыше­нии при­виле­гий исполь­зуем обход катало­гов Bash для чте­ния поль­зователь­ско­го скрип­та.

Зах­ватывать будем тре­ниро­воч­ную машину Stocker с пло­щад­ки Hack The Box. Уро­вень ее слож­ности — лег­кий.

warning Под­клю­чать­ся к машинам с HTB рекомен­дует­ся толь­ко через VPN. Не делай это­го с компь­юте­ров, где есть важ­ные для тебя дан­ные, так как ты ока­жешь­ся в общей сети с дру­гими учас­тни­ками.

Разведка

Сканирование портов

До­бав­ляем IP-адрес машины в / etc/ hosts :

10. 10. 11. 196 stocker. htb

И запус­каем ска­ниро­вание пор­тов.

Справка: сканирование портов Ска­ниро­вание пор­тов — стан­дар­тный пер­вый шаг при любой ата­ке. Он поз­воля­ет ата­кующе­му узнать, какие служ­бы на хос­те при­нима­ют соеди­нение. На осно­ве этой информа­ции выбира­ется сле­дующий шаг к получе­нию точ­ки вхо­да. На­ибо­лее извес­тный инс­тру­мент для ска­ниро­вания — это Nmap. Улуч­шить резуль­таты его работы ты можешь при помощи сле­дующе­го скрип­та: #!/ bin/ bash ports = $( nmap -p- --min-rate = 500 $1 | grep ^[ 0- 9] | cut -d '/ ' -f 1 | tr '\ n' ', ' | sed s/, $/ / ) nmap -p $ports -A $1 Он дей­ству­ет в два эта­па. На пер­вом про­изво­дит­ся обыч­ное быс­трое ска­ниро­вание, на вто­ром — более тща­тель­ное ска­ниро­вание, с исполь­зовани­ем име­ющих­ся скрип­тов (опция -A ).

Ска­нер нашел все­го два откры­тых пор­та: 22 — служ­ба OpenSSH 8.2p1 и 80 — веб‑сер­вер Nginx 1.18.0. С SSH сей­час ничего сде­лать не можем, поэто­му про­ходим к веб‑сер­веру.

Точка входа

На сай­те ничего инте­рес­ного най­ти не уда­лось, поэто­му прис­тупим к поис­ку скры­тых фай­лов и катало­гов, на которые не ведут ссыл­ки. Я для это­го исполь­зую feroxbuster.

Справка: сканирование веба c feroxbuster Од­но из пер­вых дей­ствий при тес­тирова­нии безопас­ности веб‑при­ложе­ния — это ска­ниро­вание методом перебо­ра катало­гов, что­бы най­ти скры­тую информа­цию и недос­тупные обыч­ным посети­телям фун­кции. Для это­го мож­но исполь­зовать прог­раммы вро­де dirsearch, DIRB или ffuf. Я пред­почитаю feroxbuster. При запус­ке ука­зыва­ем сле­дующие парамет­ры: -u — URL;

— URL; -w — сло­варь (я исполь­зую сло­вари из набора SecLists);

— сло­варь (я исполь­зую сло­вари из набора SecLists); -t — количес­тво потоков;

— количес­тво потоков; -d — глу­бина ска­ниро­вания.

На­бира­ем такую коман­ду:

feroxbuster -u http:/ / stocker. htb/ -w directory_ 2. 3_ medium_ lowercase. txt -d 2 -t 256

Ни­чего най­ти не уда­лось, поэто­му ска­ниру­ем под­домены. Их я иссле­дую с помощью ffuf, переби­рая заголо­вок Host (осталь­ные клю­чи те же, что у ferox).

ffuf -u http:/ / stocker. htb/ -w subdomains- top1million- 110000. txt -t 256 -H 'Host: FUZZ. stocker. htb'

В выводе получа­ем все сло­ва из спис­ка, поэто­му сто­ит исполь­зовать филь­тр (параметр -fs ), отсе­кающий ненуж­ные отве­ты по раз­меру стра­ницы.

ffuf -u http:/ / stocker. htb/ -w subdomains- top1million- 110000. txt -t 256 -H 'Host: FUZZ. stocker. htb' -fs 178

И находим все­го один новый под­домен — dev . Добав­ляем его в файл / etc/ hosts .

10. 10. 11. 196 stocker. htb dev. stocker. htb

Точка опоры

Воз­можнос­ти авто­ризо­вать­ся на сай­те нет, поэто­му будем искать обходные пути.