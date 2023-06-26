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Захватывать будем тренировочную машину Stocker с площадки Hack The Box. Уровень ее сложности — легкий.
warning
Подключаться к машинам с HTB рекомендуется только через VPN. Не делай этого с компьютеров, где есть важные для тебя данные, так как ты окажешься в общей сети с другими участниками.
Разведка
Сканирование портов
Добавляем IP-адрес машины в
/:
10.10.11.196 stocker.htb
И запускаем сканирование портов.
Справка: сканирование портов
Сканирование портов — стандартный первый шаг при любой атаке. Он позволяет атакующему узнать, какие службы на хосте принимают соединение. На основе этой информации выбирается следующий шаг к получению точки входа.
Наиболее известный инструмент для сканирования — это Nmap. Улучшить результаты его работы ты можешь при помощи следующего скрипта:
#!/bin/bashports=$(nmap -p- --min-rate=500 $1 | grep ^[0-9] | cut -d '/' -f 1 | tr '\n' ',' | sed s/,$//)nmap -p$ports -A $1
Он действует в два этапа. На первом производится обычное быстрое сканирование, на втором — более тщательное сканирование, с использованием имеющихся скриптов (опция
-A).
Сканер нашел всего два открытых порта: 22 — служба OpenSSH 8.2p1 и 80 — веб‑сервер Nginx 1.18.0. С SSH сейчас ничего сделать не можем, поэтому проходим к веб‑серверу.
Точка входа
На сайте ничего интересного найти не удалось, поэтому приступим к поиску скрытых файлов и каталогов, на которые не ведут ссылки. Я для этого использую feroxbuster.
Справка: сканирование веба c feroxbuster
Одно из первых действий при тестировании безопасности веб‑приложения — это сканирование методом перебора каталогов, чтобы найти скрытую информацию и недоступные обычным посетителям функции. Для этого можно использовать программы вроде dirsearch, DIRB или ffuf. Я предпочитаю feroxbuster.
При запуске указываем следующие параметры:
-
-u— URL;
-
-w— словарь (я использую словари из набора SecLists);
-
-t— количество потоков;
-
-d— глубина сканирования.
Набираем такую команду:
feroxbuster -u http://stocker.htb/ -w directory_2.3_medium_lowercase.txt -d 2 -t 256
Ничего найти не удалось, поэтому сканируем поддомены. Их я исследую с помощью ffuf, перебирая заголовок
Host (остальные ключи те же, что у ferox).
ffuf -u http://stocker.htb/ -w subdomains-top1million-110000.txt -t 256 -H 'Host: FUZZ.stocker.htb'
В выводе получаем все слова из списка, поэтому стоит использовать фильтр (параметр
-fs), отсекающий ненужные ответы по размеру страницы.
ffuf -u http://stocker.htb/ -w subdomains-top1million-110000.txt -t 256 -H 'Host: FUZZ.stocker.htb' -fs 178
И находим всего один новый поддомен —
dev. Добавляем его в файл
/.
10.10.11.196 stocker.htb dev.stocker.htb
Точка опоры
Возможности авторизоваться на сайте нет, поэтому будем искать обходные пути.
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