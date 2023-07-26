Сде­лать пред­варитель­ный заказ на бу­маж­ный спец­выпуск мож­но уже сей­час. Цена сос­тавит 500 руб­лей, тог­да как в роз­ницу жур­нал будет сто­ить 1000 руб­лей. Пер­выми номера получат посети­тели кон­ферен­ции Offzone 2023, а рас­сылка по поч­те нач­нется в кон­це августа.

Прош­ло боль­ше вось­ми лет пос­ле того, как в киос­ках пос­ледний раз про­давал­ся жур­нал «Хакер». С тех пор читате­ли пос­тоян­но спра­шива­ли, не вер­немся ли мы к выпус­ку печат­ных жур­налов. На один раз точ­но вер­немся, но не без вашей помощи.

Се­год­ня мы откры­ваем сбор пред­варитель­ных заказов на бумаж­ный спец­выпуск. В него вой­дут темы номеров с середи­ны 2015 года по середи­ну 2017-го, то есть луч­шие статьи за пер­вые два года пос­ле перехо­да «Хакера» в циф­ру. Это уни­каль­ный шанс про­честь их на бумаге.

Каж­дая из ста­тей будет соп­ровож­дать­ся пол­ноцвет­ной обложкой соот­ветс­тву­юще­го номера и ком­мента­риями авто­ров и редак­торов, при­ложив­ших руку к соз­данию матери­ала. Таким обра­зом читатель получит не толь­ко уни­каль­ный сувенир, но и воз­можность заг­лянуть за кулисы. В номере будет более 200 полос, поч­ти вдвое боль­ше выпус­ка образца 2015 года.

По­сети­тели кон­ферен­ции Offzone 2023 смо­гут заб­рать заказан­ный и опла­чен­ный ранее жур­нал либо при­обрести его на мес­те за 1000 руб­лей. Такой же будет цена в онлайн‑магази­не пос­ле окон­чания пред­заказов (без уче­та сто­имос­ти дос­тавки, которая сос­тавля­ет 450 руб­лей).

Спе­ши сде­лать заказ уже сей­час, что­бы гаран­тирован­но получить свой жур­нал.