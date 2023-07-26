Прошло больше восьми лет после того, как в киосках последний раз продавался журнал «Хакер». С тех пор читатели постоянно спрашивали, не вернемся ли мы к выпуску печатных журналов. На один раз точно вернемся, но не без вашей помощи.
Сегодня мы открываем сбор предварительных заказов на бумажный спецвыпуск. В него войдут темы номеров с середины 2015 года по середину 2017-го, то есть лучшие статьи за первые два года после перехода «Хакера» в цифру. Это уникальный шанс прочесть их на бумаге.
Каждая из статей будет сопровождаться полноцветной обложкой соответствующего номера и комментариями авторов и редакторов, приложивших руку к созданию материала. Таким образом читатель получит не только уникальный сувенир, но и возможность заглянуть за кулисы. В номере будет более 200 полос, почти вдвое больше выпуска образца 2015 года.
Посетители конференции Offzone 2023 смогут забрать заказанный и оплаченный ранее журнал либо приобрести его на месте за 1000 рублей. Такой же будет цена в онлайн‑магазине после окончания предзаказов (без учета стоимости доставки, которая составляет 450 рублей).
Спеши сделать заказ уже сейчас, чтобы гарантированно получить свой журнал.