ИБ-специалисты сообщают, что в минувшие выходные хакеры выложили в открытый доступ данные пользователей сервиса электронных книг «Литрес». В компании уже подтвердили факт утечки и сообщили, что проводят внутреннее расследование.

По информации аналитиков Data Leakage & Breach Intelligence (DLBI), ответственность за эту утечку лежит на тех же злоумышленниках, которые ранее «слили» в сеть данные «СберЛогистики», образовательного портала «GeekBrains», службы доставки «Delivery Club» и многих других компаний.

Свежий дамп, связанный с «Литрес», насчитывает 677 МБ и содержит 3 083 408 строк. При этом хакеры утверждают, что полный дамп содержит более 97 млн строк. В открытый доступ уже попали:

имя/фамилия (не для всех);

email-адреса (590 000 уникальных адресов);

хешированные пароли (SHA1 без соли).

Отмечается, что самая свежая запись датирована 3 августа 2023 года.

В своем Telegram-канале представители «Литрес» подтвердил утечку данных клиентов и сообщили, что компания уже занимается расследованием случившегося. Официальное заявление «Литрес» гласит: