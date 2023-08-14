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Наша цель — захват рута на тренировочной машине Busqueda с площадки Hack The Box. Уровень сложности — легкий.
warning
Подключаться к машинам с HTB рекомендуется только через VPN. Не делай этого с компьютеров, где есть важные для тебя данные, так как ты окажешься в общей сети с другими участниками.
Разведка
Сканирование портов
Добавляем IP-адрес машины в
/:
10.10.11.208 busqueda.htb
И запускаем сканирование портов.
Справка: сканирование портов
Сканирование портов — стандартный первый шаг при любой атаке. Он позволяет атакующему узнать, какие службы на хосте принимают соединение. На основе этой информации выбирается следующий шаг к получению точки входа.
Наиболее известный инструмент для сканирования — это Nmap. Улучшить результаты его работы ты можешь при помощи следующего скрипта:
#!/bin/bashports=$(nmap -p- --min-rate=500 $1 | grep ^[0-9] | cut -d '/' -f 1 | tr '\n' ',' | sed s/,$//)nmap -p$ports -A $1
Он действует в два этапа. На первом производится обычное быстрое сканирование, на втором — более тщательное сканирование, с использованием имеющихся скриптов (опция
-A).
Сканер нашел всего два открытых порта:
- 22 — служба OpenSSH 8.9p1;
- 80 — веб‑сервер Apache 2.4.52.
В отчете Nmap видим, что в заголовке
http-title прописан редирект на домен
searcher., который тоже сразу добавляем в
/.
10.10.11.208 busqueda.htb searcher.htb
Теперь можем перейти к самому сайту
searcher..
Точка входа
На сайте находим пометку Powered by, которая указывает, что мы имеем дело с чем‑то под названием Searchor 2.4.0.
Находим исходники этой программы на GitHub, открываем историю изменений и видим, что в версии 2.4.2 была запатчена некая уязвимость.
Наша задача — узнать, что именно было изменено и можно ли использовать баг для атаки.
Точка опоры
Открываем коммит, в котором была исправлена уязвимость, и изучаем изменения.
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