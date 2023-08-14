На­чав про­хож­дение этой машины с базово­го ауди­та сер­виса, мы най­дем уяз­вимость в нем, получим дос­туп к сер­веру и обна­ружим на нем кри­тичес­ки важ­ные дан­ные. Для повыше­ния при­виле­гий получим дос­туп к внут­ренне­му Gitea и най­дем воз­можность внед­рения команд в про­ект.

На­ша цель — зах­ват рута на тре­ниро­воч­ной машине Busqueda с пло­щад­ки Hack The Box. Уро­вень слож­ности — лег­кий.

warning

Под­клю­чать­ся к машинам с HTB рекомен­дует­ся толь­ко через VPN. Не делай это­го с компь­юте­ров, где есть важ­ные для тебя дан­ные, так как ты ока­жешь­ся в общей сети с дру­гими учас­тни­ками.

 

Разведка

 

Сканирование портов

До­бав­ляем IP-адрес машины в /etc/hosts:

10.10.11.208 busqueda.htb

И запус­каем ска­ниро­вание пор­тов.

Справка: сканирование портов

Ска­ниро­вание пор­тов — стан­дар­тный пер­вый шаг при любой ата­ке. Он поз­воля­ет ата­кующе­му узнать, какие служ­бы на хос­те при­нима­ют соеди­нение. На осно­ве этой информа­ции выбира­ется сле­дующий шаг к получе­нию точ­ки вхо­да.

На­ибо­лее извес­тный инс­тру­мент для ска­ниро­вания — это Nmap. Улуч­шить резуль­таты его работы ты можешь при помощи сле­дующе­го скрип­та:

#!/bin/bash
ports=$(nmap -p- --min-rate=500 $1 | grep ^[0-9] | cut -d '/' -f 1 | tr '\n' ',' | sed s/,$//)
nmap -p$ports -A $1

Он дей­ству­ет в два эта­па. На пер­вом про­изво­дит­ся обыч­ное быс­трое ска­ниро­вание, на вто­ром — более тща­тель­ное ска­ниро­вание, с исполь­зовани­ем име­ющих­ся скрип­тов (опция -A).

Результат работы скрипта
Ре­зуль­тат работы скрип­та

Ска­нер нашел все­го два откры­тых пор­та:

  • 22 — служ­ба OpenSSH 8.9p1;
  • 80 — веб‑сер­вер Apache 2.4.52.

В отче­те Nmap видим, что в заголов­ке http-title про­писан редирект на домен searcher.htb, который тоже сра­зу добав­ляем в /etc/hosts.

10.10.11.208 busqueda.htb searcher.htb

Те­перь можем перей­ти к самому сай­ту searcher.htb.

 

Точка входа

На сай­те находим помет­ку Powered by, которая ука­зыва­ет, что мы име­ем дело с чем‑то под наз­вани­ем Searchor 2.4.0.

Главная страница сайта
Глав­ная стра­ница сай­та

На­ходим исходни­ки этой прог­раммы на GitHub, откры­ваем исто­рию изме­нений и видим, что в вер­сии 2.4.2 была запат­чена некая уяз­вимость.

История версий на GitHub
Ис­тория вер­сий на GitHub

На­ша задача — узнать, что имен­но было изме­нено и мож­но ли исполь­зовать баг для ата­ки.

 

Точка опоры

От­кры­ваем ком­мит, в котором была исправ­лена уяз­вимость, и изу­чаем изме­нения.

Исходный код — файл main.py
Ис­ходный код — файл main.py

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