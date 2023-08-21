В этом рай­тапе я покажу сра­зу нес­коль­ко видов атак на веб‑при­ложе­ния: мы про­экс­плу­ати­руем XSS и SSRF, затем про­ведем инъ­екцию NoSQL, а получив дос­туп к скры­тому сай­ту, най­дем уяз­вимость внед­рения команд и обой­дем филь­тр, что­бы получить RCE. Закон­чим трей­син­гом поль­зователь­ско­го про­цес­са в Linux для перех­вата вво­димо­го в KeePass пароля.

Уп­ражнять­ся в этом нам поможет тре­ниро­воч­ная машина слож­ного уров­ня Mailroom с пло­щад­ки Hack The Box.

warning Под­клю­чать­ся к машинам с HTB рекомен­дует­ся толь­ко через VPN. Не делай это­го с компь­юте­ров, где есть важ­ные для тебя дан­ные, так как ты ока­жешь­ся в общей сети с дру­гими учас­тни­ками.

Разведка

Сканирование портов

До­бав­ляем IP-адрес машины в / etc/ hosts :

10. 10. 11. 209 mailroom. htb

И запус­каем ска­ниро­вание пор­тов.

Справка: сканирование портов Ска­ниро­вание пор­тов — стан­дар­тный пер­вый шаг при любой ата­ке. Он поз­воля­ет ата­кующе­му узнать, какие служ­бы на хос­те при­нима­ют соеди­нение. На осно­ве этой информа­ции выбира­ется сле­дующий шаг к получе­нию точ­ки вхо­да. На­ибо­лее извес­тный инс­тру­мент для ска­ниро­вания — это Nmap. Улуч­шить резуль­таты его работы ты можешь при помощи сле­дующе­го скрип­та: #!/ bin/ bash ports = $( nmap -p- --min-rate = 500 $1 | grep ^[ 0- 9] | cut -d '/ ' -f 1 | tr '\ n' ', ' | sed s/, $/ / ) nmap -p $ports -A $1 Он дей­ству­ет в два эта­па. На пер­вом про­изво­дит­ся обыч­ное быс­трое ска­ниро­вание, на вто­ром — более тща­тель­ное ска­ниро­вание, с исполь­зовани­ем име­ющих­ся скрип­тов (опция -A ).

Ска­нер нашел все­го два откры­тых пор­та: 22 — служ­ба OpenSSH 8.2p1 и 80 — веб‑сер­вер Apache 2.4.54. Начина­ем, как всег­да, с веб‑сер­вера.

Точка входа

XSS

На сай­те есть фор­ма свя­зи с адми­нис­тра­тором. Про­веря­ем, нет ли тут уяз­вимос­ти XSS, и в ответ при­ходит ссыл­ка на стра­ницу с сооб­щени­ем.

Пе­рехо­дим по этой ссыл­ке и получа­ем отправ­ленный нами alert .

Так мы под­твер­дили наличие XSS, теперь нуж­но рас­ширить область тес­тирова­ния. Для это­го перей­дем к ска­ниро­ванию катало­гов и дру­гих под­доменов.

Сканирование веб-контента

Ска­ниро­вание катало­гов ничего не дало, поэто­му перехо­дим к ска­ниро­ванию под­доменов. Новые сай­ты откро­ют новую область для тес­тирова­ния, а следс­твен­но, и боль­ше потен­циаль­ных точек вхо­да.

Справка: сканирование веба c ffuf Од­но из пер­вых дей­ствий при тес­тирова­нии безопас­ности веб‑при­ложе­ния — это ска­ниро­вание методом перебо­ра катало­гов, что­бы най­ти скры­тую информа­цию и недос­тупные обыч­ным посети­телям фун­кции. Для это­го мож­но исполь­зовать прог­раммы вро­де dirsearch и DIRB. Я пред­почитаю лег­кий и очень быс­трый ffuf. При запус­ке ука­зыва­ем сле­дующие парамет­ры: -w — сло­варь (я исполь­зую сло­вари из набора SecLists);

— сло­варь (я исполь­зую сло­вари из набора SecLists); -t — количес­тво потоков;

— количес­тво потоков; -u — URL;

— URL; -H — заголо­вок HTTP. Мес­то перебо­ра помеча­ется сло­вом FUZZ.

За­пус­каем перебор: