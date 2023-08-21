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Упражняться в этом нам поможет тренировочная машина сложного уровня Mailroom с площадки Hack The Box.
warning
Подключаться к машинам с HTB рекомендуется только через VPN. Не делай этого с компьютеров, где есть важные для тебя данные, так как ты окажешься в общей сети с другими участниками.
Разведка
Сканирование портов
Добавляем IP-адрес машины в
/:
10.10.11.209 mailroom.htb
И запускаем сканирование портов.
Справка: сканирование портов
Сканирование портов — стандартный первый шаг при любой атаке. Он позволяет атакующему узнать, какие службы на хосте принимают соединение. На основе этой информации выбирается следующий шаг к получению точки входа.
Наиболее известный инструмент для сканирования — это Nmap. Улучшить результаты его работы ты можешь при помощи следующего скрипта:
#!/bin/bashports=$(nmap -p- --min-rate=500 $1 | grep ^[0-9] | cut -d '/' -f 1 | tr '\n' ',' | sed s/,$//)nmap -p$ports -A $1
Он действует в два этапа. На первом производится обычное быстрое сканирование, на втором — более тщательное сканирование, с использованием имеющихся скриптов (опция
-A).
Сканер нашел всего два открытых порта: 22 — служба OpenSSH 8.2p1 и 80 — веб‑сервер Apache 2.4.54. Начинаем, как всегда, с веб‑сервера.
Точка входа
XSS
На сайте есть форма связи с администратором. Проверяем, нет ли тут уязвимости XSS, и в ответ приходит ссылка на страницу с сообщением.
Переходим по этой ссылке и получаем отправленный нами
alert.
Так мы подтвердили наличие XSS, теперь нужно расширить область тестирования. Для этого перейдем к сканированию каталогов и других поддоменов.
Сканирование веб-контента
Сканирование каталогов ничего не дало, поэтому переходим к сканированию поддоменов. Новые сайты откроют новую область для тестирования, а следственно, и больше потенциальных точек входа.
Справка: сканирование веба c ffuf
Одно из первых действий при тестировании безопасности веб‑приложения — это сканирование методом перебора каталогов, чтобы найти скрытую информацию и недоступные обычным посетителям функции. Для этого можно использовать программы вроде dirsearch и DIRB.
Я предпочитаю легкий и очень быстрый ffuf. При запуске указываем следующие параметры:
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-w— словарь (я использую словари из набора SecLists);
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-t— количество потоков;
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-u— URL;
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-H— заголовок HTTP.
Место перебора помечается словом FUZZ.
Запускаем перебор:
ffuf -u http://mailroom.htb -w subdomains-top1million-110000.txt -t 256 -H 'Host: FUZZ.mailroom.htb'
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